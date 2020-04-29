В самом дорогом флагмане Samsung саморазрушающаяся камера. Samsung отказывается ее менять по гарантии

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Пользователи Samsung S20 Ultra столкнулись с проблемой самопроизвольного повреждения стекла основной камеры. Оно ломается напротив одного из сенсоров без воздействия на нее, но Samsung называет эту проблему «косметической» и не хочет менять стекла за свой счет. В итоге ремонт обходится пользователям дороже стоимости новых смартфонов Xiaomi.

Проблемная фотокамера

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S20 Ultra стали массово жаловаться на хрупкое стекло его камеры. Оно начало самопроизвольно трескаться и разбиваться – многочисленные сообщения о его дефектах обнаружил на форуме Samsung ресурс SamMobile.

Первые жалобы появились еще в марте 2020 г., спустя всего несколько дней с начала продаж линейки Galaxy S20. По заявлениям владельцев устройств, возникновению дефекта не предшествовали никакие механические воздействия на камеру – они не роняли свои телефоны, не били их специально и даже носили защитные чехлы для дополнительной защиты. Об этом пишет, к примеру, пользователь userww9FsiyuFG, подчеркивая, что камера разбилась на ровном месте.

Камера смартфона за 100 тыс. рублей

Galaxy S20 Ultra – это самый дорогой смартфон в линейке Samsung. На момент публикации материала его цена в российской рознице составляла ровно 100 тыс. руб. за комплектацию с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В середине апреля 2020 г. его цена кратковременно поднималась до 110 тыс. руб. Премьера всей линейки S20 состоялась в феврале 2020 г.

Причины дефекта неизвестны

На момент публикации материала не было установлено, что может вызывать повреждение стекла камеры Galaxy S20 Ultra. Тем не менее, по публикуемым владельцами фотографиям можно проследить определенную закономерность.

Стекло камеры S20 Ultra всегда разбивается напротив объектива...

Отверстия, образующиеся при повреждении стекла, хоть и появляются в разных точках его поверхности, но неизменно оказываются напротив линзы одной из фотокамер, расположенных под ним. Это заметил и пользователь user9lo8d7TCKR, опубликовавший на форуме Samsung сообщение. В нем он заявил: «Стекло моего Galaxy S20 разбилось, пока смартфон находился в моем кармане. Похоже, верхний левый объектив находился слишком близко к стеклу с внутренней стороны и разбил его, образовав идеальное отверстие в нем прямо напротив себя».

...или нескольких объективов

Пользователь userxf6tO7CTxg обнаружил разбитую камеру на своем смартфоне, проснувшись утром. Круглое отверстие практически идеальной формы образовалось вокруг второго объектива. «Я не знаю, как это могло случиться», – написал владелец устройства.

Samsung не спешит решать проблему

Как пишет SamMobile, компания Samsung осведомлена о трудностях, возникших у пользователей Galaxy S20 Ultra. На момент публикации материала компания не была готова за свой счет ремонтировать устройства, настаивая на том, проблема носит «косметический характер», вследствие чего не покрывается гарантией.

В итоге все, кто столкнулся или столкнется с необходимостью замены стекла на Galaxy S20 Ultra, будут вынуждены оплатить ремонт самостоятельно. Для участников программы Samsung Premium Care эта процедура обойдется в $100 (7360 руб. по курсу ЦБ на 29 апреля 2020 г.), а всем остальным придется выложить $400 (29,4 тыс. руб.). Для сравнения, в России за существенно меньшую сумму (18 тыс. руб.) можно приобрести дебютировавший в конце апреля 2020 г. смартфон Xiaomi Redmi Note 9S.

Другие недочеты корейского флагмана

Хрупкое стекло – не единственная проблема камеры в Samsung S20 Ultra. Как пишет ресурс PhoneArena, смартфон отличает некорректно работающий автофокус – Samsung пыталась починить его путем обновления прошивки, но это помогло не всем пользователям.

Высокая стоимость Galaxy S20 Ultra не уберегла его от многочисленных недостатков

Автофокус S20 Ultra, как и бьющееся стекло, стал частой темой для обсуждения на форуме Samsung, и администратор раздела «Камера» ответил всем, что неудовлетворительная работа камеры напрямую связана с аппаратными ограничениями сенсоров и не может быть решена модернизацией ПО.

Один из таких апдейтов привел к поломке экрана смартфона – на нем появились зеленые засветы, мешающие нормальному взаимодействию с устройством. Они возникают при работе экрана с частотой обновления 120 Гц и при яркости выше 25%, а также при низком заряде батареи.

Установив новую прошивку на свой S20 Ultra, пользователи увидели на экране такую картину

В следующем обновлении дефект экрана был устранен, но пользователи стали жаловаться на падение производительности Galaxy S20 Ultra в версии с процессором Samsung Exynos 990 и на быстрый расход заряда АКБ. Батареи емкостью 5000 мАч им хватало не более чем на четыре часа экранного времени. Ряд пользователей также стали подмечать, что их S20 Ultra без причины перегревается при нахождении в зоне действия сетей 4G.