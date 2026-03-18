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PhoneArena

СОБЫТИЯ


18.03.2026 Любимый россиянами бренд снимает с продажи новейший смартфон за 500 тыс. руб., которому всего четыре месяца. Аналоги остались только у китайцев 1
02.08.2023 Аккумуляторы в новых iPhone деградируют с невероятной скоростью. Пользователи негодуют 1
13.02.2023 Сверхдорогие смартфоны Samsung ломаются сразу по истечении гарантии. Ремонт стоит как новый iPhone 1
06.02.2023 Создатель знаменитых «убийц» смартфонов-флагманов выпускает своего первого «убийцу» iPad. Фото. Характеристики 1
10.09.2021 Apple приготовила неприятный сюрприз фанатам iPhone 1
14.07.2021 Экраны дорогущих смартфонов Samsung выходят из строя сразу после окончания гарантии. Спасения от этого нет 1
03.11.2020 Samsung ухудшит свой топовый флагман, чтобы повысить его продажи 1
29.04.2020 В самом дорогом флагмане Samsung саморазрушающаяся камера. Samsung отказывается ее менять по гарантии 1
14.04.2020 Рухнули все планы Samsung по захвату рынка 3-нанометровых микросхем 1
22.01.2020 Вот-вот начнется производство дешевого iPhone, который спасет Apple от больших неприятностей 1
13.01.2020 Самые ожидаемые смартфоны 2020 года 1
12.12.2019 Samsung выпустила кардинально улучшенную версию суперхитового смартфона Galaxy A50. Видео 1
20.11.2019 Samsung выпускает дешевый флагманский смартфон с мощным «железом». Цена 1
01.10.2019 Huawei выпустит уникальный 5-нм процессор вопреки запретам США 1
25.09.2019 Apple вернула самую скандальную функцию в самый популярный iPhone 1
25.07.2019 Honor представил смартфон Honor 20 Pro в России. Цена 1
29.04.2019 Продажи смартфонов Sony рухнули вдвое и пробили девятилетний минимум 1
22.02.2019 Samsung скрыла от всех неустранимый недостаток гибкого смартфона 1
18.12.2018 Рассекречен дизайн нового флагмана Huawei P30 Pro с 5 фотокамерами. Фото 1
16.04.2018 Недорогие смартфоны Moto E5 и E5 Plus получат премиальный дизайн из стекла и металла. Фото 1
16.03.2018 Apple остановила производство iPhone 1
15.09.2017 Nokia готовит недорогой Android-смартфон с рекордным временем работы 1
31.01.2017 Знаменитый производитель «клонов iPhone» выпускает смартфон с гибким дисплеем 1
12.10.2016 iPhone 7 взорвался в руках владельца и поранил его лицо 1
13.09.2016 Смартфон Xiaomi взорвался в кармане брюк владельца. Фото 1
30.08.2016 Смартфоны Samsung Galaxy Note 7 превращаются в «кирпичи» после нескольких дней работы 1
01.03.2016 Опубликованы шпионские фото будущего «дешевого» iPhone 5 SE 1
22.01.2016 Microsoft проговорилась о загадочном смартфоне 1
15.09.2015 Sony признала неполноценность своего «первого в мире 4K-смартфона» 1
14.08.2015 Google сорвал запуск революционного модульного смартфона Ara 1
19.06.2015 Рассекречены характеристики и изображение будущего флагмана Samsung 1
18.06.2015 Готовится к выпуску смартфон с рекордной батареей 10000 мАч 1
17.06.2015 Смартфоны-флагманы: Названы лучшие и худшие по времени автономной работы 1
13.04.2015 Выпущен первый 4K-дисплей для смартфонов 1
12.02.2015 Самые ожидаемые умные часы: всё, что нужно знать об Apple Watch 1
15.12.2014 Microsoft готовит новый сверхдешевый смартфон на Windows 1
18.11.2014 Как производят российские смартфоны YotaPhone — репортаж, ФОТО 1
13.11.2014 «Китайский Apple» выпустит сверхдешевый шестиядерный смартфон 1
21.10.2014 Samsung обновил флагманский смартфон Galaxy S5 1
16.10.2014 За сутки до анонса Apple проболталась о характеристиках новых iPad Air 2 1

Публикаций - 75, упоминаний - 75

PhoneArena и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 39
Apple Inc 13156 28
Google LLC 12690 17
LG Electronics 3735 12
Lenovo Motorola 3566 10
Sony 6739 8
Qualcomm Technologies 1974 7
MediaTek - Ralink 595 7
X Corp - Twitter 2938 6
Huawei 4677 6
Lenovo Group 2447 6
Xiaomi - Сяоми 2232 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
Microsoft Corporation 25775 4
Motorola Inc 1156 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
HTC Corporation 1512 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Nvidia Corp 4002 2
ARM Holdings 95 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 2
BBK OnePlus 298 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
ZTE Corporation 800 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 2
HMD Global - Nokia 144 2
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
Canalys 236 1
Leica Camera 282 1
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 1
Oukitel 28 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
Pebble Technology 71 1
TELUS 41 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 1
Samsung SDI 84 1
Резонанс НПП 407 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
DuPont - Дюпон 101 1
Ferrari NV 159 1
Россети Ленэнерго 1699 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
China Post Group - Почта Китая 18 1
SGX - Singapore Exchange - Сингапурская фондовая биржа 5 1
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 18 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Carl Zeiss AG 307 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ЛДПР 116 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 69
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 41
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 34
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 12
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 9
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 9
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 9
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 8
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 8
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 7
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 7
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 5
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 4
Наушники - Headphones 4479 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 4
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 159 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Google Android 15244 31
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 20
Apple iPhone 6 4861 15
Samsung Galaxy 1035 14
Apple iPhone 5 783 14
Apple iOS 8583 11
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 11
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 9
Samsung Galaxy Note 702 9
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 7
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 7
Apple iPhone 4 800 7
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 6
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 6
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 6
Apple iPad 4012 6
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 6
Nestle KitKat 165 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 5
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 5
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 4
LG G - серия смартфонов 140 4
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 4
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 4
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 154 4
Microsoft Windows 16882 4
Huawei Mate - серия смартфонов 453 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 4
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 4
Apple iPhone 8 189 4
Apple iPhone 12 243 4
Apple iPad mini 430 4
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Мартынов Владислав 115 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
Blass Evan - Бласс Эван 37 1
Старовойтов Александр 13 1
Drantivy Raisa - Дрэнтиви Раиса 3 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 1
Williamson Andrew - Виллиамсон Эндрю 2 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Gartenberg Michael - Гартенберг Майкл 21 1
Goaswami Mehek - Гоасвами Мехек 1 1
Valev Dimitar - Валев Димитр 1 1
Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 1
Pogue David - Пог Дэвид 16 1
Ahtisaari Marko - Ахтисаари Марко 8 1
MacDougall Calum - МакДугал Калум 1 1
Путин Владимир 3454 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Южная Корея - Республика 7052 19
Индия - Bharat 5870 7
Китай - Тайвань 4245 6
Европа 24964 3
Япония 13807 3
Сингапур - Республика 1953 3
Канада 5082 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
США - Калифорния 4829 2
Нидерланды 3746 2
США - Калифорния - Купертино 281 2
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 45 1
Китай - Цзянсу 71 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 126 1
США - Нью-Йорк - Бруклин 31 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 31 1
США - Южная Каролина 96 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Польша - Республика 2031 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Болгария - Республика 799 1
Румыния 753 1
Таиланд - Королевство 926 1
Германия - Берлин 732 1
Китай - Шанхай 833 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 2
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Видеокамера - Видеосъёмка 720 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
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Галлий - Gallium - химический элемент 363 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
SamMobile 57 3
OnLeaks 20 3
The Verge - Издание 619 3
Engadget - Блог о технологиях 429 3
DigiTimes - Издание 1331 3
Yonhap News Agency 43 2
9to5Mac 70 2
Korea Times 132 2
Times 661 2
Boy Genius Report - BGR 50 2
Trusted Reviews 8 2
Reddit 398 2
Bloomberg 1627 2
ZDnet 663 2
Tom’s Hardware 600 2
MacRumors 148 2
DxOMark - Издание 36 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
GSM Arena 78 1
Digital Trends - Издание 35 1
SlashGear 134 1
TechPowerUp 23 1
Korea Herald 47 1
Gizmodo 133 1
Windows Central 36 1
LetsGoDigital 10 1
AppleInsider 400 1
Tech Advisor 2 1
Telegraph 199 1
TechSpot 188 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 16 1
Android Authority 62 1
China Daily 71 1
GizmoChina 171 1
Nowhereelse.fr 19 1
IBT - International Business Times 14 1
Quartz 25 1
Pocket-Lint 71 1
GigaOM 71 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
IDC - International Data Corporation 4975 6
Consumer Reports 40 2
Gartner - Гартнер 3658 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Samsung Unpacked 41 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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