Индексная книга (каталог) CNews*
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PhoneArena
СОБЫТИЯ
Публикаций - 75, упоминаний - 75
PhoneArena и организации, системы, технологии, персоны:
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|ЛДПР 116 1
|SamMobile 57 3
|OnLeaks 20 3
|The Verge - Издание 619 3
|Engadget - Блог о технологиях 429 3
|DigiTimes - Издание 1331 3
|Yonhap News Agency 43 2
|9to5Mac 70 2
|Korea Times 132 2
|Times 661 2
|Boy Genius Report - BGR 50 2
|Trusted Reviews 8 2
|Reddit 398 2
|Bloomberg 1627 2
|ZDnet 663 2
|Tom’s Hardware 600 2
|MacRumors 148 2
|DxOMark - Издание 36 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|GSM Arena 78 1
|Digital Trends - Издание 35 1
|SlashGear 134 1
|TechPowerUp 23 1
|Korea Herald 47 1
|Gizmodo 133 1
|Windows Central 36 1
|LetsGoDigital 10 1
|AppleInsider 400 1
|Tech Advisor 2 1
|Telegraph 199 1
|TechSpot 188 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 16 1
|Android Authority 62 1
|China Daily 71 1
|GizmoChina 171 1
|Nowhereelse.fr 19 1
|IBT - International Business Times 14 1
|Quartz 25 1
|Pocket-Lint 71 1
|GigaOM 71 1
|Dow Jones - MarketWatch 334 1
|IDC - International Data Corporation 4975 6
|Consumer Reports 40 2
|Gartner - Гартнер 3658 2
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.