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Acer AOpen Wistron Wiwynn
СОБЫТИЯ
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|14.12.2020
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Недовольные зарплатой рабочие устроили погром на фабрике по сборке iPhone. Видео
Месть за зарплату На фабрике компании Wistron по сборке смартфонов Apple iPhone в Нирасипуре (Индия) рабочие устроили массовые беспорядки в качестве мести за обман с заработной платой. Владелец завода выплатил им лишь часть положен
|16.03.2018
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Apple остановила производство iPhone
Остановка производстваНа китайской фабрике Wistron, которая занимается выпуском iPhone, на две недели приостановлено производство iPhone
|21.07.2005
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Acer планирует продать 100 млн. акций Wistron и BenQ путем выпуска GDR
Компания Acer намерена продать 100 млн. принадлежащих ей акций в компаниях Wistron и BenQ путем выпуска депозитарных расписок (GDR). Об этом сообщили в российском представительстве компании. Помимо этого, во второй половине 2005 г. Acer планирует продать 5 млн. акций
|19.06.2003
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Wistron отчитался за 2002 год
На вчерашнем собрании акционеров тайваньского производителя электроники Wistron руководителями компании было объявлено, что оборот в 2002 г. составил 76,69 млрд. тайваньских долларов ($1=34,59 тайваньских долларов). 77,5% из этих средств приходятся на продажу ноутб
|19.06.2002
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IBM отказалась от сотрудничества с Wistron в пользу LG Electronics
Компания IBM передала часть своего заказа на изготовление ноутбуков у Wistron корейской компании LG Electronics, что позволяет говорить об уменьшении роли тайваньских производителей на рынке ПК. Заказ касается дешевых ноутбуков модели ThinkPad R с размером экрана
Acer и организации, системы, технологии, персоны:
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|CRN 50 1
|OnLeaks 20 1
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|DailyTech 96 1
|Silicon.com 364 1
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|X-Bit Labs 83 1
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