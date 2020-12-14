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Acer AOpen Wistron Wiwynn

Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn

СОБЫТИЯ

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14.12.2020 Недовольные зарплатой рабочие устроили погром на фабрике по сборке iPhone. Видео

Месть за зарплату На фабрике компании Wistron по сборке смартфонов Apple iPhone в Нирасипуре (Индия) рабочие устроили массовые беспорядки в качестве мести за обман с заработной платой. Владелец завода выплатил им лишь часть положен
16.03.2018 Apple остановила производство iPhone

Остановка производстваНа китайской фабрике Wistron, которая занимается выпуском iPhone, на две недели приостановлено производство iPhone
21.07.2005 Acer планирует продать 100 млн. акций Wistron и BenQ путем выпуска GDR

Компания Acer намерена продать 100 млн. принадлежащих ей акций в компаниях Wistron и BenQ путем выпуска депозитарных расписок (GDR). Об этом сообщили в российском представительстве компании. Помимо этого, во второй половине 2005 г. Acer планирует продать 5 млн. акций

19.06.2003 Wistron отчитался за 2002 год

На вчерашнем собрании акционеров тайваньского производителя электроники Wistron руководителями компании было объявлено, что оборот в 2002 г. составил 76,69 млрд. тайваньских долларов ($1=34,59 тайваньских долларов). 77,5% из этих средств приходятся на продажу ноутб
19.06.2002 IBM отказалась от сотрудничества с Wistron в пользу LG Electronics

Компания IBM передала часть своего заказа на изготовление ноутбуков у Wistron корейской компании LG Electronics, что позволяет говорить об уменьшении роли тайваньских производителей на рынке ПК. Заказ касается дешевых ноутбуков модели ThinkPad R с размером экрана

Публикаций - 87, упоминаний - 94

Acer и организации, системы, технологии, персоны:

Quanta Computer 215 36
Compal Electronics 137 33
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 32
Apple Inc 13156 30
Acer Group - Acer Inc 2776 26
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HP - Hewlett-Packard 3662 10
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AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
HTC Corporation 1512 9
Sony 6739 8
Huawei 4677 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Supermicro 135 7
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MiTAC 84 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Fujitsu 2105 6
Lenovo Motorola 3566 6
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Barnes & Noble 171 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Solvay - Солвей Фарма 4 1
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Sony Style 30 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
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U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Bryan Norris Associates 14 1
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
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Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 5
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
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Apple MacBook Air - Ноутбук 500 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 3
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 3
HPE Compaq Presario 125 3
Google Chrome - браузер 1701 3
Linux OS 11533 3
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Apple iPhone 7 289 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
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Apple TrueDepth 18 2
Apache MXNet 13 2
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 15 2
Nvidia Volta GV 32 2
Intel Pentium III 782 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 2
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Caffe - Caffe2 - среда для глубинного обучения 8 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 2
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 2
Apple MacBook Pro 559 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Lisa Su - Лиза Су 59 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 3
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 2
Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Зубарев Сергей 12 1
Низовский Григорий 36 1
Мишин Глеб 70 1
Clarke Jeff - Кларк Джефф 20 1
Pu Jeff - Пу Джефф 5 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 1
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 9 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 1
Борушевский Денис 37 1
Степанишин Вадим 9 1
Sherlund Rick - Шерлунд Рик 12 1
Sherlund Rick - Шерланд Рик 5 1
Семенихин Вадим 1 1
Дзамбазова Татьяна 1 1
Liang Charles - Лианг Чарльз 4 1
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 1
Das Manuvir - Дас Манувир 3 1
Shih Jonney - Ши Джонни 13 1
Andersen Erik - Андерсен Эрик 5 1
Kort Todd - Корт Тод 10 1
Bryant Diane - Брайант Дайана 3 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Neri Antonio - Нери Антонио 21 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Китай - Тайвань 4245 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Индия - Bharat 5870 10
Южная Корея - Республика 7052 9
Европа 24964 7
Япония 13807 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Африка - Африканский регион 3641 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 4
Индия - Нирасипуре 3 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Европа Восточная 3138 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Ближний Восток 3154 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
США - Калифорния 4829 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
США - Техас 1048 3
США - Аризона 549 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Индонезия - Республика 1058 2
Саудовская Аравия - Королевство 666 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Малайзия 922 2
Германия - Берлин 732 2
Китай - Шанхай 833 2
Индия - Карнатака - Бангалор 212 2
США - Вашингтон - Сиэтл 407 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 2
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 37 1
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 63 1
Китай - Цзянсу 71 1
Китай - Чунцин 24 1
США - Техас - Хьюстон 260 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 86 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
Reference - Референс 222 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
DigiTimes - Издание 1331 28
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
Bloomberg 1627 5
Times 661 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
Commercial Times 110 2
Times of India 40 2
Inquirer 463 2
AppleInsider 400 1
CRN 50 1
OnLeaks 20 1
IDropNews 4 1
Мобильные системы 118 1
DailyTech 96 1
Silicon.com 364 1
Maeil Business Newspaper 90 1
X-Bit Labs 83 1
Huffington Post 34 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Taipei Times 32 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Verge - Издание 619 1
FT - Financial Times 1296 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
NYT - The New York Times 1100 1
BleepingComputer - Издание 458 1
WCCFTech - Издание 110 1
GizChina - Издание 84 1
PhoneArena 75 1
The Washington Post 350 1
AP - Associated Press 2007 1
IDC - International Data Corporation 4975 6
Gartner - Гартнер 3658 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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