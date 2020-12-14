Недовольные зарплатой рабочие устроили погром на фабрике по сборке iPhone. Видео

Рабочие индийского завода Wistron по сборке смартфонов Apple устроили крупномасштабный погром. В столь крупную акцию протеста, в которой участвовало порядка 2000 человек, вылился обман с заработной платой – Wistron месяцами выплачивала им суммы, в несколько раз меньшие в сравнении с обещанными.

Месть за зарплату

На фабрике компании Wistron по сборке смартфонов Apple iPhone в Нирасипуре (Индия) рабочие устроили массовые беспорядки в качестве мести за обман с заработной платой. Владелец завода выплатил им лишь часть положенной суммы, и подобное отношение руководства к подчиненным, пишет Times of India, в итоге и вылилось в крупномасштабный погром.

Один из работников фабрики сообщил изданию, что ему пообещали зарплату в размере 21 тыс. рупий в месяц (20,8 тыс. руб., $285 по курсу ЦБ на 14 декабря 2020 г.), почти сразу руководство сократило ее до 12 тыс. рупий (11,9 тыс. руб., $163), и эту сумму он получал на протяжении трех месяцев. Сотрудникам без инженерного образования и вовсе выплачивали порядка 8000 рупий (7940 руб., $109), хотя и это не предел минимальной зарплаты – нашлись люди, получавшие на этом заводе еще меньше.

Тысячи участников беспорядков

Погромы на индийском заводе по сборке техники Apple длились несколько часов. Разъяренные работники уничтожили часть фасада здания, разбили предметы мебели и различное оборудование внутри помещений и успели добраться до кабинетов своих руководителей, нанеся имуществу внутри них значительный урон.

Погром на производстве Apple

На этом участники акции протеста не остановились. Переместившись на парковку, они перевернули несколько автомобилей и даже подожгли несколько транспортных средств.

Беспорядки, длившиеся часами, удалось остановить только с помощью большого числа полицейских. На момент публикации материала велось расследование произошедшего, и не было известно, сколько человек попали под арест. По информации Times of India, в погромах принимали участие около 2000 человек, из них некоторые выкладывали видеозаписи происходившего в интернет.

Представители Apple и Wistron по состоянию на 14 декабря 2020 г. не комментировали случившееся.

Откуда в Индии производство iPhone

Индия – это один из крупнейших в мире рынков смартфонов – по итогам 2019 г., пишет The Verge, она уступала в этом плане только Китаю, опережая даже США. Apple запустила сборку своих смартфонов на территории этой страны в 2017 г., и в настоящее время они находится на первом месте по популярности в Индии в премиальном сегменте. Между тем, суммарная доля Apple на индийском рынке – около 1%, поскольку лишь минимальный процент населения страны может позволить себе столь дорогие смартфоны.

Wistron - один из основных партнеров Apple по выпуску ее гаджетов

Индийская фабрика тайваньской компании Wistron, разгромленная в ходе акции протеста рабочих и ставшая вторым по счету заводом Wistron в Индии, должна была заработать в первой половине 2020 г. Однако набор рабочих компания начала лишь в августе 2020 г. – в ее планы входил прием на работу 10 тыс. человек.

Также в Индии есть заводы и других партнеров Apple. В частности, производственными мощностями в этой стране владеет тайваньская компания Foxconn, основной производитель техники Apple.

Как Apple рассорилась со сборщиками смартфонов

В последние несколько месяцев партнеры Apple по сборке ее гаджетов доставляют ей немало неприятностей. В конце октября 2020 г., как сообщал CNews, она оказалась на грани крупной ссоры с упомянутой Foxconn, которая на протяжении нескольких лет обманывала Apple. Она хотела получить от нее больше денег тем или иным способом, она даже использовала ее оборудование при производстве смартфонов Huawei.

Спустя две недели после ссоры с Foxconn Apple временно приостановила партнерские отношения со вторым по величине (после Foxconn) производителем ее техники – компанией Pegatron. Причиной снова послужил обман, но на этот раз касающийся не оборудования, а кадрового состава.

Pegatron, как оказалось, принимала на работу студентов и оформляла их как взрослых сотрудников, что позволяло им работать по ночам и сверхурочно. Правила Apple запрещают подобную самодеятельность.

Foxconn тоже недоплачивает сотрудникам

Проблема с неполной выплатой заработной платы специалистам, участвующим в производстве техники Apple, касается не только Wistron. В подобном неоднократно была замечена и Foxconn – к примеру, в 2016 г., работая стандартный рабочий день, сотрудники конвейерных линий Foxconn получали около 1400 юаней в месяц ($214, 15,6 тыс. руб.). Для сравнения, несколько лет назад, в период высокого спроса на iPhone, зарплаты таких сотрудников достигали 5000 юаней ($765, 55,9 тыс. руб.).

Подобное отношение руководства к сотрудникам приводит не только к погромам, как в случае с Wistron, но и к гораздо более печальным последствиям. Например, в 2010 г. Foxconn захлестнула волна самоубийств работников, не выдерживавших чрезмерно тяжелые условия труда и несоизмеримый с ними уровень заработной платы. В конце августа 2016 г. CNews писал, что буквально за неделю лишились жизни сразу два сотрудника Foxconn. Мужчина закончил свой рабочий день на производственной линии, поднялся на верхний этаж здания завода и прыгнул с него, разбившись насмерть. Женщину задавил поезд, когда она, спешив на работу, решила срезать путь и, перепрыгнув через ограду, оказалась на железнодорожных путях, не заметив движущегося состава.