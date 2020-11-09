Apple поссорилась со вторым подряд сборщиком iPhone, iPad и Mac

Спустя две недели после ссоры с Foxconn Apple временно приостановила партнерские отношения со вторым по величине (после Foxconn) производителем ее техники – Pegatron. Причиной послужил обман с кадрами – Pegatron принимала на работу студентов и оформляла их как взрослых сотрудников, что позволяло им работать по ночам и сверхурочно. Правила Apple запрещают подобную самодеятельность.

Кадровый вопрос

Компания Apple прекратила сотрудничество с компанией Pegatron, вторым по величине сборщиком ее устройств после Foxconn. Как сообщает издание Bloomberg, Apple не устроило, как Pegatron принимала на работу студентов.

По информации издания, несколько недель назад Apple обнаружила, что Pegatron фальсифицировала документы о найме, чтобы скрыть нарушения кодекса поведения Apple для поставщиков. В частности, тайваньский производитель неправильно фиксировал в них работников-студентов – их оформляли как взрослых, и эти «ошибки» позволяли таким сотрудникам работать сверхурочно и даже по ночам, тогда как Apple запрещает подобное.

«Руководители Pegatron, ответственные за нарушения, пошли на крайние меры, чтобы скрыть несоответствия», – говорится в заявлении Apple.

Возможно, Foxconn и Pegatron полностью перестанут выпускать устройства Apple

Подобное считается прямым нарушением трудового соглашения между Apple и Pegatron. Все эти нарушения и стали причиной приостановки деловых отношений между компаниями. Apple перестала направлять Pegatron заказы на выпуск своих гаджетов, и как долго продлится этот бойкот, пока остается неизвестным.

Расследование Apple и реакция Pegatron

Узнав о нарушениях в стане Pegatron, Apple инициировала расследование, которое могло выявить и другие нарушения, связанные с трудом сотрудников. В частности, Apple искала не только неправильно оформленных сотрудников, но и факты, указывающие на использование труда несовершеннолетних или на насильственное принуждение сотрудников к работе. Подобного рода нарушения обнаружены не были – открытым остался лишь вопрос неправильного оформления студентов, работающих на фабриках Pegatron.

В ответ на это представители Pegatron подтвердили факт нарушений и сообщили, что они были обнаружены в ее кампусах в Шанхае и Куншане на востоке Китая. По их словам, были предприняты «экстренные меры» их устранения. В частности, был тут же уволен менеджер, отвечавший в компании за программу по найму сотрудников-студентов.

«Обнаружив эти несоответствия, мы немедленно сняли учащихся с производственных линий. Мы также сотрудничаем с нашими клиентами и сторонними экспертами, чтобы принять соответствующие меры для их возвращения в свои дома или школы с надлежащей компенсацией наряду со всей необходимой поддержкой и заботой», – сказано в заявлении Pegatron.

Добавим, что в 2014 г. расследование ВВС выявило плохие условия труда и жестокое обращение с сотрудниками на заводах Pegatron. В отчете сказано, что работники были вынуждены работать по восемнадцать дней подряд без выходных, и что некоторые рабочие засыпали прямо во время работы из-за того, что им приходилось работать по 12, а иногда и по 16 часов. В итогах расследования упоминались и крохотные комнаты в общежитиях для рабочих, которые делили между собой 12 человек.

Возможные негативные последствия

Выявленные нарушения в первую очередь могут отразиться на самой компании Pegatron. Сразу после приостановки сотрудничества с Apple ее акции рухнули на 2,1% в Тайбэе (Тайвань), плюс в долгосрочной перспективе она может частично или полностью лишиться крупнейшего клиента в лице компании Стива Джобса (Steve Jobs).

«Текущий бизнес Pegatron в области iPhone не должен пострадать. Однако вполне вероятно, что Pegatron в 2021 г. потеряет часть заказов на новые телефоны Apple из-за Luxshare, которая готова стать сборщиком нового iPhone», – сказал аналитик GF Securities Джефф Пу (Jeff Pu).

Упомянутая аналитиком Luxshare – это компания Luxshare Precision Industry Co., тоже крупный OEM-производитель техники, один из партнеров Apple. По своим производственным мощностям она может тягаться с Foxconn, и для Apple она сейчас производит, в основном, наушники AirPods.

В мае 2020 г., по данным Nikkei Asian Review, Apple прямо заявляла о своем желании укрепить партнерство с Luxshare. В июле 2020 г. Luxshare, чьи заводы располагаются преимущественно во Вьетнаме, выкупила у тайваньской Wistron фабрики по выпуску смартфонов iPhone в Китае. Сумма сделки составила $472 млн. И если стоимость акций Pegatron на фоне ссоры с Apple упала на 2,1%, то ценные бумаги Luxshare, напротив, подросли в цене почти на 1% в Шэньчжэне (Китай).

Apple ругается с основными поставщиками

В конце октября 2020 г., незадолго до прекращения сотрудничества с Pegatron, пусть и временного, у Apple накалились отношения с компанией Foxconn, основного ее партнера по производству техники. Как сообщал CNews, Foxconn много лет подряд обманывала Apple, желая получить от нее больше денег тем или иным способом, она даже использовала ее оборудование при производстве смартфонов Huawei.

В частности, Foxconn просила от Apple денег на найм определенного числа сотрудников с целью поддержания высоких темпов выпуска гаджетов, но в итоге принимала в штат гораздо меньшее число людей. Тем самым она получала от Apple больше денег на покрытие расходов, чем ей было нужно.

Foxconn, как и Pegatron, тоже нередко проявляет отсутствие заботы о своих сотрудниках, в частности, регулярно снижает им зарплату. К примеру, в 2016 г., работая стандартный рабочий день, сотрудники конвейерных линий Foxconn получают около 1,4 тыс. юаней в месяц ($211, 16,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 октября 2020 г.). для сравнения, чем несколько лет назад, в период высокого спроса на iPhone, зарплаты таких сотрудников достигали 5000 юаней ($755, 58,3 тыс. руб.).

Кроме того, на фабриках Foxconn фиксируются и случаи гибели сотрудников. К примеру, в 2010 г. компанию захлестнула волна самоубийств работников, не выдерживавших чрезмерно тяжелые условия труда. В конце августа 2016 г. CNews писал, что буквально за неделю лишились жизни сразу два сотрудника Foxconn. Мужчина закончил свой рабочий день на производственной линии, поднялся на верхний этаж здания завода и прыгнул с него, разбившись насмерть. Женщину задавил поезд, когда она, спешив на работу, решила срезать путь и, перепрыгнув через ограду, оказалась на железнодорожных путях, не заметив движущегося состава.