Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184468
ИКТ 14342
Организации 11126
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3516
Системы 26305
Персоны 79270
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

Luxshare


УПОМИНАНИЯ


09.11.2020 Apple поссорилась со вторым подряд сборщиком iPhone, iPad и Mac 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Luxshare и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12519 2
Acer - AOpen - Wistron 78 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 63 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 423 1
Huawei 4167 1
GF Securities 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5154 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1127 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3556 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25347 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8074 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 168 1
Apple AirPods - Наушники 151 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7292 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Pu Jeff - Пу Джефф 5 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 172 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 354 1
Китай - Шанхай 806 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1048 1
Китай - Тайвань 4112 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17963 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1531 1
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 19 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6457 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 438 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2564 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 534 1
Bloomberg 1376 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2720 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393049, в очереди разбора - 732100.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще