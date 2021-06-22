Индексная книга (каталог) CNews*
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Pu Jeff Пу Джефф
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 10
Pu Jeff и организации, системы, технологии, персоны:
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 409 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 698 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1035 1
|Hajek Martin - Хайек Мартин 6 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
|Bloomberg 1640 1
|Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 18 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 1
|TrendForce 192 1
|Informa - Ovum - Omdia 156 1
|IDC - International Data Corporation 4997 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.