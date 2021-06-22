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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201243
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Pu Jeff Пу Джефф

СОБЫТИЯ


22.06.2021 Apple безвременно «убила» уникальный и самый дешевый iPhone 2
10.03.2021 Покупатели катастрофически разочаровались в новых iPhone. Apple резко сокращает производство 2
09.11.2020 Apple поссорилась со вторым подряд сборщиком iPhone, iPad и Mac 2
26.03.2020 Huawei переключается на телеком-«железо». Смартфоны больше никому не нужны 2
20.05.2016 Будущий iPhone будет стеклянным 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Pu Jeff и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13250 5
Samsung Electronics 11121 3
Huawei 4699 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
Google LLC 12761 1
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 89 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 66 1
Huawei Carrier BG - Huawei Carrier Business Group 11 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
Isaiah Research 2 1
Huawei Mobile Services 75 1
Luxshare 3 1
Qualcomm Technologies 1988 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 615 1
Intel Corporation 12858 1
Dell EMC 5204 1
Catcher Technology 6 1
GF Securities 4 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27044 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8574 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10785 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2256 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4424 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29837 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1550 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13118 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22737 1
Application store - магазин приложений 1481 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 279 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7942 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14845 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13329 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2523 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 352 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4528 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15519 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18284 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28483 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2603 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1203 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7673 4
Apple iPhone 4 800 2
Google Android 15325 2
Apple iPhone 5 783 2
Apple iPhone 12 243 2
Apple iPhone 11 292 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 2
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 2
Huawei AppGallery 357 1
Apple iPhone 7 289 1
Apple AirPods - Наушники 181 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 172 1
Stafory - робот Вера 380 1
Google Mobile Services - GMS - Google Mobile App 97 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 179 1
Apple iPhone 13 194 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 737 1
Huawei Mate - серия смартфонов 456 1
Apple iPhone 18 34 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 409 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 698 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 1
Hajek Martin - Хайек Мартин 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19290 3
Россия - РФ - Российская федерация 167662 2
Китай - Тайвань 4283 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1150 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 366 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 217 1
Китай - Шанхай 837 1
Япония 13837 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27522 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5161 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1530 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6725 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 497 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2733 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5550 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 1
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 20 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
Bloomberg 1640 1
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 18 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 1
TrendForce 192 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
IDC - International Data Corporation 4997 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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