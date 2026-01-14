Разделы

14.01.2026 В реестр отечественного ПО с боем прорвался новый «убийца» Android 3
29.08.2025 Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы 1
16.07.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка 1
27.05.2025 В России выпущен суверенный смартфон на отечественном Android. Его может купить каждый. Цена. Опрос 2
26.05.2025 В розничной продаже появился массовый смартфон AQ Phone M11 на базе российской мобильной операционной системы «Ред ОС М» 2
24.04.2025 Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман 1
27.03.2025 Google прекращает открытую разработку Android. Опрос 2
10.03.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном 1
06.03.2025 Только включил – и уже на крючке. Доказано: Android-устройства начинают следить за пользователями сразу после покупки 2
06.03.2025 «Ред Софт» анонсирует выпуск «Ред ОС М» 4 1
21.02.2025 Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали? 1
10.10.2024 Российскую ОС «Аврора» превратят в Windows. Система будет работать в автомобилях, ТВ и на ПК 1
13.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов? 1
25.04.2024 Pushed — российское решение для отправки push-сообщений 1
08.04.2024 Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X 1
23.01.2024 Реестр российского ПО пополнился новой ОС на базе Android 1
19.01.2024 Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии 1
15.12.2023 Atol OS вошла в реестр программного обеспечения России 1
20.10.2023 Уникальную спортивную ИТ-платформу презентовали в Перми 1
28.05.2023 Обзор смартфона Huawei P60: фотофлагман 2023 года 1
11.05.2023 Google запрещает Gmail и YouTube на российских смартфонах 2
07.04.2023 Продавцы и производители ополчились на RuStore. Его не хотят видеть на новых смартфонах и планшетах 2
03.04.2023 Российская национальная мобильная ОС под угрозой из-за США 1
21.03.2023 Вышла новая версия российской платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр» 2
17.03.2023 VK, Сбербанк и «Яндекс» «вот-вот» покажут Правительству мегапроект «убийцы» Android 2
28.02.2023 Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны 2
30.12.2022 В России появится мобильная ОС на замену Android и iOS. Ее всего за год создадут «Яндекс» и VK 1
20.10.2022 Google выпустила новый Android для сверхбюджетных смартфонов. Что в нем нового 1
09.09.2022 Google оставила владельцев дешевых Android-смартфонов без YouTube, Gmail и магазина приложений 2
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
11.04.2022 Huawei требует от российских разработчиков ПО выполнять санкции США 1
13.12.2021 Как в «умном городе» экономят время автолюбителей и авиапассажиров 1
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
25.05.2021 Huawei придумала, как сбежать из-под санкций США и стать мировым лидером разработки ПО 1
10.12.2020 По стопам «Яндекса»: Национальный чешский поисковик пошел войной на Google и требует с него миллиарды 1

Google LLC 12295 62
Huawei 4239 31
Yandex - Яндекс 8524 23
Fly - Explay - Эксплей 242 12
Microsoft Corporation 25283 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 12
Fly 211 11
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 11
Huawei Mobile Services 73 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 827 10
Samsung Electronics 10650 9
VK - Mail.ru Group 3536 9
Ростелеком 10361 8
Apple Inc 12668 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4556 8
Xiaomi 1985 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5297 6
Ред Софт - Red Soft 1023 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 490 6
Oracle Corporation 6887 5
Infinix Mobile - Infinix Mobility 180 4
Google Russia - Гугл Россия 221 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2530 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 495 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 983 4
Google Ireland Limited 14 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 217 3
Disconnect 5 3
Qualcomm Technologies 1914 3
Intel Corporation 12560 3
Telegram Group 2602 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 390 3
Lenovo Motorola 3530 3
Jolla - Sailfish Holding 85 3
Aptoide 6 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 279 2
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 58 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 359 2
Amazon Inc - Amazon.com 3147 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8248 6
Expedia Group 135 3
TripAdvisor 41 3
Лента - Сеть розничной торговли 2277 3
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 2
РЖД - Российские железные дороги 2009 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3007 2
TÜV Rheinland Group 163 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 182 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 56 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 137 1
Uber 340 1
Intel Capital 148 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
GMS Hospital 2 1
GF Securities 4 1
Резонанс НПП 388 1
Consumer Watchdog - Foundation for Taxpayer and Consumer Rights 4 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1504 1
Ardo - Ардо 36 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1032 1
Почта России ПАО 2253 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2717 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 1
Альфа-Банк 1875 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
ПСБ - Промсвязьбанк 904 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
Carl Zeiss AG 304 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 171 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 120 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2259 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4961 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1089 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1360 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 2
Судебная власть - Judicial power 2410 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 445 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
Правительство Турции - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti - Государственные органы власти Турецкой Республики 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3386 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3475 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5267 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2738 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
FairSearch альянс 4 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 53
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 22
Application store - магазин приложений 1370 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 20
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13011 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7687 17
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9720 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 15
USB Type-C - USB-C - USB 3 2183 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 14
Google Android - приложения и разработчики 708 14
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3136 13
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 12
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2461 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 12
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2364 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 12
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2998 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 11
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 11
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10346 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6321 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 11
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 10
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 796 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 10
Google Android 14744 54
Google Play - Google Store - Google Android Market 3445 36
Google YouTube - Видеохостинг 2901 15
Huawei AppGallery 324 15
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 46 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 13
Google Chrome - браузер 1653 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 12
Google Gmail 990 12
Google Cloud Services 233 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 953 11
Linux OS 10958 10
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 139 10
Huawei Mate - серия смартфонов 407 9
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 263 8
Apple iOS 8282 8
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 8
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 500 8
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 74 7
VK RuStore - Рустор 518 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7385 7
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1176 7
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 6
Honor SuperCharge 157 6
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 225 6
Microsoft Windows 16380 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1336 6
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 421 6
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 221 6
Google Android Package Kit - APK 232 6
Google Maps - Карты Google - GMaps 692 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 372 5
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 56 5
Apple - App Store 3015 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 4
Kaspersky OS 146 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 278 4
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 96 4
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 4
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 420 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 617 4
Манджиков Очир 56 2
Артемьев Игорь 91 2
Степанов Владимир 89 2
Мелкумова Ася 17 2
Заева Елена 14 2
Эйгес Павел 107 2
Рубанов Владимир 75 2
Комков Михаил 14 1
Ляпунов Игорь 130 1
Гвоздев Дмитрий 138 1
Турчак Андрей 27 1
Лукацкий Алексей 132 1
Крашенинников Павел 18 1
Ян Константин 22 1
Таривердиев Михаил 1 1
Башанкаев Бадма 1 1
Алтухов Дмитрий 47 1
Колесников Олег 20 1
Натальский Александр 1 1
Вильянов Сергей 17 1
Емельянов Сергей 6 1
Протопопов Андрей 37 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 11 1
Фролов Денис 62 1
Quandt Roland - Квандт Роланд 1 1
Pu Jeff - Пу Джефф 5 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Krebs David - Кребс Дэвид 2 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 174 1
Хайретдинов Рустэм 89 1
Аляутдин Роман 14 1
Доценко Алексей 4 1
Wood Ben - Вуд Бен 18 1
Врацкий Андрей 166 1
Гольденберг Леонид 62 1
Брагин Алексей 5 1
Зарубин Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 22
Европа 24655 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 6
Германия - Федеративная Республика 12945 5
Франция - Французская Республика 7984 4
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3399 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 2
Ирландия - Республика 1026 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18689 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8174 2
Америка - Американский регион 2189 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2541 2
Россия - СФО - Новосибирск 4677 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14516 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Испания - Королевство 3763 2
Америка Латинская 1887 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 891 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3237 2
Эквадор - Республика 119 2
Ирландия - Дублин 161 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 190 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 313 1
Колумбия - Республика 538 1
Бутан - Королевство 34 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 406 1
Земля - планета Солнечной системы 10675 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Япония 13555 1
Беларусь - Белоруссия 6048 1
Швеция - Королевство 3716 1
Боливия - Многонациональное Государство 62 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3289 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 5
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 3
Ergonomics - Эргономика 1689 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 663 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 3
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 3
Видеокамера - Видеосъёмка 706 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 2
Английский язык 6880 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 761 2
Quality of Life - Качество жизни 35 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2178 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6028 4
The Verge - Издание 595 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Inquirer 463 1
Android Authority 54 1
WinFuture 13 1
Россия К - телеканал 28 1
GizmoChina 155 1
Мобильные системы 117 1
WapStart 45 1
Октагон - Octagon.Media 6 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
The Register - The Register Hardware 1707 1
Bloomberg 1424 1
Ведомости 1265 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
GizChina - Издание 81 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 1
The Guardian - Британская газета 385 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 538 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 6
Gartner - Гартнер 3615 4
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
VDC Research Group 14 1
Juniper Research 551 1
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 1
Информзащита Учебный центр 38 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
Венчурная ярмарка 25 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Microsoft Ignite 44 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
LinuxWorld 52 1
Infosecurity - выставка 63 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
