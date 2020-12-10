По стопам «Яндекса»: Национальный чешский поисковик пошел войной на Google и требует с него миллиарды

Суть претензий к Google

Национальный чешский поисковик Seznam.cz отправил Google письменное уведомление с требованием возместить 9,072 млрд чешских крон ($416,74 млн) в качестве компенсации ущерба, вызванного конкурентными действиями ИТ-гиганта в период с 2011 по 2018 гг. Об этом компания Seznam.cz написала 10 декабря 2020 г. в своем блоге. На выполнение требования дается 30 дней. Если Google его не выполнит, Seznam.cz может обратится в суд.

Seznam.cz — известная в Чехии онлайн-платформа для поиска, размещения онлайн-рекламы и производства медиаконтента. Доля Seznam.cz на чешском поисковом рынке в настоящее время оценивается, по оценкам самой компании, в 25%.

Заместитель председателя совета директоров Seznam.cz Павел Зима (Pavel Zima) пояснил, что компания требует возмещения ущерба, основываясь на решении Европейской комиссии (ЕК) 2018 г., которое подтвердило, что Google нарушила антимонопольные правила ЕС. «Мы понесли ущерб при попытке распространять наши приложения и сервисы через мобильные устройства с операционной системой Android», — добавил он. Размер компенсации, по его словам, утвержден на основании оценок ущерба международными экономическими экспертами за период с 2011 по 2018 гг.

Михал Фейкс (Michal Feix), генеральный директор консалтинговой компании Chronos, который занимается подготовкой иска к Google, поясняет, что претензии Seznam.cz касаются требования ИТ-гиганта к производителям смарт-устройств предварительно устанавливать приложения Google. Они были актуальны до июля 2018 г.: именно тогда ЕК оштрафовала Google на 4,3 млрд евро за злоупотребление лидирующим положением Android на рынке мобильных ОС. Таким образом, на протяжении многих лет Google создавала сложную систему барьеров, с помощью которых она не давала Seznam.cz укрепить свое положение на рынке.

Чешский поисковик Seznam требует от Google возмещения в миллиарды крон в качестве компенсации за нечестную конкуренцию

После этого судебного процесса и иска ЕК Google изменила лицензионную модель для своих продуктов, создав новые раздельные лицензии для магазина приложений Google Play, браузера Google Chrome и поисковой системы Google Search. Благодаря этому производители смартфонов могут теперь купить отдельно лицензию на магазин, без браузера и поисковика.

Похожая ситуация уже возникала с «Яндексом»

Напомним, что в 2014 г. «Яндекс» разработала кастомизированную версию Android — Yandex.Kit, в которой были предустановлены поиск и другие приложения от «Яндекса». Некоторые производители смартфонов — Explay, Prestigo, Fly — попробовали выпускать смартфоны на ОС «Яндекса», но затем под давлением Google были вынуждены отказаться от этого.

Оказалось, что условия GMS обязывают производителей смартфонов вместе с Google Play предустанавливать и другие приложения от Google, размещать на экране пользователя ярлыки для них в определенном порядке, а также устанавливать по умолчанию поиск от Google. В 2015 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала Google прекратить подобного рода практику, исключив из договоров с контрагентами соответствующие пункты.

После нескольких штрафов и судебных споров Google обязалась отказаться от предустановки своих приложений для Android на эксклюзивной основе, не мешать предустановке приложений конкурентов и не создавать экономических стимулов для предустановки своей поисковой системы в качестве поисковика по умолчанию в Google Chrome. Также Google обязалась создать для российских пользователей Google Chrome поисковый виджет, который обеспечит им возможность выбрать поисковую систему по умолчанию — Google или «Яндекс». Данный виджет был предустановлен в новые смартфоны на базе Android, в существующих смартфонах он появился после обновления системы. В меню выбора данного виджета была добавлена также российская поисковая система Mail.ru.

История процесса против Google и участие в нем «Яндекса»

ЕК обратила внимание на особенности распространения продуктов Google для Android еще в 2013 г. Расследование было начато на основании жалобы, поданной альянсом Fair Search, состоящим из компаний Microsoft, Nokia, Oracle, Expedia и Tripadviser. Участники альянса жаловались, что Google не дает им в полной мере реализовать их право на использование Android. К жалобам присоединились также компании Aptoide и Disconnect.

С июля 2014 г. по данному делу проходил свидетелем «Яндекс». В ноябре 2015 г. российская компания подала в ЕК собственное заявление, перестав быть просто свидетелем и присоединившись к числу обвинителей. На европейском уровне «Яндекс» требовал от Google того же, что и в России — перестать принуждать производителей смартфонов устанавливать вместе с Google Play другие продукты Google и отказаться от практики приоритетного размещения ярлыков приложений Google на экране устройств. «Яндекс» тогда упоминал, что исход расследования ЕК может повлиять на развитие его бизнеса в Европе.

В апреле 2016 г. ЕК выдвинула против Google обвинения по трем пунктам. Антимонопольный орган утверждал, что Google заставляла производителей смартфонов предустанавливать ее поисковик и браузер в качестве основных инструментов. Иначе компания отказывалась лицензировать этим производителем свои приложения. Кроме того, Google запрещала вендорам продавать смартфоны, работающие под управлением посторонних версий Android, созданных на базе открытого кода ОС. Наконец, компания давала производителем взятки, чтобы они устанавливали на своих смартфонах только ее поисковик.

Google сейчас обвиняют более 100 компаний

В середине ноября 2020 г. Reuters сообщало, что группа из 165 компаний и отраслевых органов направило в антимонопольные органы ЕС письмо с требованием занять более жесткую позицию в отношении Google. Компании обвиняют Google в том, что он получил неоправданные преимущества, отдав предпочтение своим собственным сервисам на страницах общих результатов поиска

В группу критиков, как указывает агентство, входят компании из США и Великобритании, а также фирмы из 21 государства — члена ЕС. Среди них 135 компаний, предлагающих онлайн-услуги, а также 30 отраслевых ассоциаций, в том числе давние критики Google Yelp, Expedia, Trivago, Kelkoo, Stepstone и Foundem.

Ранее, в июне 2017 г., ЕК уже штрафовала Google на сумму в 2,42 млрд евро ($2,68 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете.