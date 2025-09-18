Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183265
ИКТ 14249
Организации 11070
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3509
Системы 26227
Персоны 78739
География 2952
Статьи 1557
Пресса 1255
ИАА 729
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2719
Мероприятия 873

Yandex.Kit Яндекс.Кит Yandex.Shell

Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell

УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 «Яндекс KITβ» теперь в открытом доступе: продавцы могут сами запустить интернет-магазин через личный кабинет и без заявок 3
17.03.2023 VK, Сбербанк и «Яндекс» «вот-вот» покажут Правительству мегапроект «убийцы» Android 1
10.12.2020 По стопам «Яндекса»: Национальный чешский поисковик пошел войной на Google и требует с него миллиарды 1
28.08.2020 «Яндекс» закрыл своего «убийцу» Google Play 1
17.12.2019 Целая страна лишилась YouTube и GMail из-за жалобы «Яндекса» на Google 1
30.10.2019 Медведев поручил придумать план, как российским интернетчикам победить иностранцев 1
20.03.2019 Google проиграл «Яндексу» в европейской битве за поисковую строку на смартфонах 1
27.12.2018 Как выглядел планшет «Яндекса», о котором ходили слухи несколько лет. Фото 1
03.12.2018 «Яндекс.Телефон» случайно рассекречен до анонса. Характеристики. Фото. Цена. Опрос 2
09.11.2018 Рассекречены характеристики «Яндекс.Телефона». Опрос 2
26.07.2018 Google замедляет YouTube в браузерах Firefox, Edge, Safari 1
25.04.2018 Власти законом заставят предустанавливать российские приложения на смартфоны 1
15.02.2018 «Яндекс» отвоевал у Google поиск на смартфонах и планшетах 1
03.08.2017 Google прогнулся: В Chrome для Android появился поиск «Яндекса» 1
01.06.2017 Доля «Яндекса» на рынке поиска в Рунете показала рекордное падение 1
17.05.2017 Google рассчитался перед Россией за обиды «Яндекса» 1
17.04.2017 Российские власти приказали Google пустить «Яндекс» в Android 1
12.02.2016 «Яндекс» впервые назначил главу разработки Yandex Launcher 1
14.12.2015 «Яндекс» выпустил оболочку для Android 1
17.11.2015 Google решил повоевать с «Яндексом» и ФАС 1
06.10.2015 Google заставили рассказать пользователям, как поставить на Android сервисы «Яндекса» 1
14.09.2015 Официально: Google виновен в нарушении российского законодательства. «Яндекс» победил 1
12.08.2015 Шесть лучших оболочек для Android: выбор ZOOM 1
21.07.2015 Сделано в России: из чего собраны смартфоны отечественных брендов 1
28.05.2015 «Рос.Такси» обошлась «Яндексу» в 1 млрд рублей 1
15.04.2015 Еврокомиссия возбудила официальное расследование против Google и в пользу «Яндекса» 1
06.03.2015 «Яндекс» заручился поддержкой Microsoft и Oracle в борьбе с Google 1
20.02.2015 В России начато расследование против Google по заявлению «Яндекса» 1
18.02.2015 «Яндекс» привлекает российские власти к войне с Google 1
18.08.2014 Первые планшеты с прошивкой «Яндекса» появились в продаже. ЦЕНА 2
02.04.2014 Продажи смартфона Huawei на базе платформы «Яндекс.Кит» стартуют 8 апреля 1
27.03.2014 «Яндекс» стал основным поиском в смартфонах Nokia на Android 1
17.03.2014 Выпущен первый «Яндекс»-смартфон. ЦЕНА 3
12.03.2014 Смартфоны Nokia на Android: первый взгляд 1
07.03.2014 Акции ИКТ-компаний в феврале подешевели под влиянием событий на Украине 1
03.03.2014 Обзор смартфона Explay Atom: зачем нужен аппарат с 3 SIM-картами? 1
26.02.2014 Android по-русски: критический взгляд на Яндекс.Кит 4
19.02.2014 «Яндекс» выпустил собственный Android. Yandex-смартфоны - скоро 3
15.03.2013 Основатель SPB Software отказался от «Яндекса» и от $3 млн 2
27.11.2012 Вышла новая версия «Яндекс.Shell» 1

Публикаций - 45, упоминаний - 58

Yandex.Kit и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8127 44
Google LLC 12092 35
Fly - Explay - Эксплей 241 21
Fly 205 18
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 16
Microsoft Corporation 25054 10
Huawei 4114 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 10
VK - Mail.ru Group 3507 9
SPB Software 60 8
Oracle Corporation 6806 6
Samsung Electronics 10493 5
X Corp - Twitter 2898 5
Apple Inc 12440 5
Google Russia - Гугл Россия 187 4
Xiaomi 1894 3
TeXet 56 3
МегаФон 9613 3
Aptoide 6 3
Disconnect 5 3
LG Electronics 3657 2
DEXP 57 2
Cyanogen Mod 53 2
Wexler 61 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13755 2
Ростелеком 10119 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5148 2
Amazon Inc - Amazon.com 3085 2
ZTE Corporation 760 2
MediaTek - Ralink 547 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1513 2
SPB TV 47 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4352 2
PocketBook International 94 2
3Q 48 2
HTC Corporation 1501 1
Sony 6593 1
SAP SE 5387 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9057 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1820 1
Royal Dutch Shell - Шелл 221 10
TripAdvisor 41 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Expedia Group 135 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2612 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1745 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1557 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 430 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 265 1
МТЗ Трансмаш 23 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 472 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Uber 334 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7908 1
Superjob - Суперджоб 667 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2226 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1044 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 502 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 1
Судебная власть - Judicial power 2370 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2053 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3275 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1442 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
Правительство РФ - Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 1 1
Правительство Турции - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti - Государственные органы власти Турецкой Республики 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12547 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 47 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1065 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
FairSearch альянс 4 3
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 20 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 1
ЛДПР 109 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25185 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26654 26
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3018 23
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1982 17
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9583 14
Application store - магазин приложений 1340 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12561 11
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4744 10
Google Android - приложения и разработчики 632 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 10
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2606 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25532 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9701 9
Google Android устройства-девайсы 769 8
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2204 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10042 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8015 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21507 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12770 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5041 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11943 6
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 593 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6142 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25260 5
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1170 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12720 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7963 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11098 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6262 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12801 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22045 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4325 3
Data monetization - Монетизация данных 1765 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2931 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22421 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11939 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14247 3
Наушники - Headphones 4192 3
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 646 3
Карты памяти - Запоминающее устройство 2284 3
Google Android 14494 41
Google Play - Google Store - Android Market 3391 31
Google Mobile Services - GMS 78 14
Google Chrome - браузер 1617 13
Yandex.Store - Яндекс.Store 52 10
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 473 7
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 453 6
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 134 6
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 224 6
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 191 6
Google Gmail 972 5
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 4
Fly - Explay Flame - смартфон 4 4
Google YouTube - Видеохостинг 2850 4
Google Android Package Kit - APK 212 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 669 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 665 4
Яндекс.Телефон 30 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 3
Apple iPad 3901 3
Яндекс.Навигатор 108 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 576 3
Honor - серия смартфонов 214 3
Nokia Xseries 53 3
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 99 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 2
Яндекс.Планшет 3 2
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 11 2
Opera Browser - Браузер 1029 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 392 2
Apple iOS 8127 2
Samsung Electronics TouchWiz 202 2
Mozilla Firefox - браузер 1907 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 271 2
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 813 2
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 84 2
Волож Аркадий 257 2
Муртазин Эльдар 69 2
Громаков Алексей 8 2
Зверев Александр 9 2
Манджиков Очир 56 2
Мелкумова Ася 17 2
Заева Елена 14 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 2
Schmidt Sebastian-Justus - Шмидт Себастьян-Юстус 5 2
Горский Константин 3 1
Толстой Лев 56 1
Мартынов Владислав 113 1
Козлов Евгений 34 1
Кудрявцев Владимир 24 1
Артемьев Игорь 91 1
Анурова Светлана 7 1
Карнаухова Екатерина 8 1
Ващенко Эдуард 6 1
Полищук Дмитрий 14 1
Корольков Александр 3 1
Ежов Фёдор 13 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Шувалов Игорь 85 1
Федоров Алексей 127 1
Жигарев Сергей 16 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
Доценко Алексей 4 1
Зима Павел 2 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Feix Michal - Фейкс Михал 1 1
Зотов Максим 1 1
Голуб Павел 7 1
Вильянов Сергей 16 1
Захаров Алексей 47 1
Филиппов Василий 18 1
Гончаров Ярослав 2 1
Богазова Залина 1 1
Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53005 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4049 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17828 8
Европа 24516 8
Беларусь - Белоруссия 5952 4
Украина 7735 4
Казахстан - Республика 5734 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18259 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14371 2
Азия - Азиатский регион 5686 2
Турция - Турецкая республика 2457 2
Америка Латинская 1863 2
Таиланд - Королевство 850 2
Ирландия - Республика 1021 2
Финляндия - Финляндская Республика 3643 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Бразилия - Федеративная Республика 2426 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1026 1
Китай - Тайвань 4087 1
Испания - Каталония - Барселона 747 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1386 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 27 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13483 1
Чехия - Чешская Республика 1328 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5307 1
Евразия - Евразийский континент 622 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45032 1
Израиль 2776 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1854 7
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 303 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11292 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2417 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25424 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7716 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4667 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9760 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2965 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7224 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8409 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7202 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5779 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 657 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 544 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1897 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 455 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 644 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1692 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4588 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10369 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5153 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11537 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2035 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6433 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17092 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4233 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5191 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2550 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5297 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 411 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3554 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2877 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6809 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4843 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1716 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 231 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1684 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1053 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 124 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11367 1
The Verge - Издание 585 1
Inquirer 463 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2073 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 14 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384726, в очереди разбора - 730884.
Создано именных указателей - 183265.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще