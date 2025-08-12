Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180391
ИКТ 14023
Организации 10900
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26018
Персоны 77655
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 864

Aptoide


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали 1
24.05.2023 RuStore параллельно импортировал для россиян санкционные приложения TikTok, Opera и Skype 1
10.12.2020 По стопам «Яндекса»: Национальный чешский поисковик пошел войной на Google и требует с него миллиарды 1
17.12.2019 Целая страна лишилась YouTube и GMail из-за жалобы «Яндекса» на Google 1
20.03.2019 Google проиграл «Яндексу» в европейской битве за поисковую строку на смартфонах 1
21.08.2017 Обзор фаблета Lenovo Phab 2 Pro: первое танго 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Aptoide и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12050 5
Microsoft Corporation 24999 5
Yandex - Яндекс 7990 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 3
Oracle Corporation 6791 3
VK - Mail.ru Group 3499 3
Fly 205 3
Fly - Explay - Эксплей 241 3
Disconnect 5 3
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 3
Google Russia - Гугл Россия 187 2
Huawei 4081 2
Lenovo Group 2320 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Samsung - Harman - JBL 226 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4298 1
BBK OPPO Electronics 396 1
Apple Inc 12355 1
HERE Technologies 109 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
Xiaomi 1859 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 326 1
ByteDance 34 1
Dyn - DNS-провайдер 18 1
Expedia Group 135 3
TripAdvisor 41 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 497 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7821 1
Альфа-Банк 1811 1
Геометрия НПО 147 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2220 3
Правительство Турции - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti - Государственные органы власти Турецкой Республики 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12341 1
FairSearch альянс 4 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24996 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26428 4
Application store - магазин приложений 1290 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9516 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2182 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1960 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3004 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7888 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7932 2
Google Android - приложения и разработчики 627 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10192 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2907 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4998 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6129 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1445 1
SIM-card - Nano-SIM 266 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9980 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14192 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13113 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21413 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7853 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7624 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1012 1
Эквалайзер - Equalize - темброблок 490 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2822 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25311 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12726 1
USB micro 969 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2426 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2191 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1107 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17536 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2283 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 460 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3013 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1067 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12495 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2583 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11813 1
Google Android 14420 5
Google Play - Google Store - Android Market 3381 4
Google Chrome - браузер 1610 3
Google Mobile Services - GMS 77 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 472 3
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 44 3
Google YouTube - Видеохостинг 2842 1
Huawei Mate - серия смартфонов 374 1
Google Gmail 966 1
Google Photos 75 1
Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них 7 1
Lenovo Phab Plus - Lenovo Phab 2 Pro - смартфон-планшет 14 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1590 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
WaveAccess SyncIT 13 1
Tango 44 1
Microsoft Kinect 200 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 313 1
VK RuStore - Рустор 436 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Apple iOS 8045 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
Apple - App Store 2959 1
ByteDance - TikTok 297 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 192 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 690 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 808 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 73 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 46 1
Nano Антивирус 7 1
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 28 1
Feix Michal - Фейкс Михал 1 1
Зима Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4034 3
Европа 24473 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52868 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 1
Турция - Турецкая республика 2446 1
Чехия - Чешская Республика 1322 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 1
Украина 7711 1
Индонезия - Республика 988 1
Южная Корея - Республика 6766 1
Португалия - Португальская Республика 934 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1840 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 643 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8804 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5153 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2836 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 733 1
Импортозамещение - параллельный импорт 538 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3486 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 303 1
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 126 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5976 2
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2041 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377404, в очереди разбора - 744451.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще