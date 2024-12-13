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Kaspersky Password Manager Kaspersky Password Checker



13.12.2024 Приложение Kaspersky Password Manager получило обновление 1
29.10.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую волну кибератак с использованием фальшивых тестов CAPTCHA 1
15.08.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила кампанию по краже криптовалюты и личных данных пользователей по всему миру 2
31.05.2024 Эксперты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» рассказали о форматах общения детей в Сети 1
12.02.2024 Kaspersky Who Calls и Kaspersky Password Manager теперь доступны в RuStore 1
29.01.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй российский геймер ждет распродаж для покупки игр или игрового оборудования 1
22.09.2023 DDoS, программы-вымогатели, майнеры: «Лаборатория Касперского» проанализировала ландшафт киберугроз для интернета вещей 1
21.08.2023 В Kaspersky Password Manager появилась функция генерации одноразовых цифровых кодов для двухфакторной аутентификации 1
31.07.2023 Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM 1
18.07.2023 Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю 1
03.04.2023 «Касперский» поднимает цены и переходит на продажи по подписке 1
03.04.2023 «Лаборатория Касперского» перезапустила линейку решений для защиты цифровой жизни пользователей 1
13.12.2022 «Лаборатория Касперского» запустила продажи решений для домашних пользователей на «Яндекс маркете» 1
18.06.2021 «Лаборатория Касперского» усовершенствовала своё решение для управления паролями 1
26.05.2021 Как пользоваться генератором случайных паролей 1
01.03.2021 Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM 1
13.05.2020 «Лаборатория Касперского»: 23% российских пользователей хотя бы раз проверяли, не утекали ли их пароли в Сеть 1
10.02.2020 «Лаборатория Касперского»: в предновогодний период доля финансового фишинга по всему миру выросла на 9,5% 1
23.07.2019 «Лаборатория Касперского» рассказала о кражах паролей российских пользователей 1
12.03.2019 «Лаборатория Касперского» выпустила новую версию Kaspersky Password Manager 1
05.02.2019 «Лаборатория Касперского»: россияне обеспокоены безопасностью своих аккаунтов 1
14.04.2017 «Лаборатория Касперского» увеличила награду за обнаружение уязвимостей в своих решениях 1
27.02.2017 «Лаборатория Касперского» выпустила новую версию Kaspersky Password Manager 1
15.12.2010 «Лаборатория Касперского» выпустила новую версию Kaspersky Password Manager 1
02.12.2009 «Лаборатория Касперского» выпустила Kaspersky KryptoStorage и Kaspersky Password Manager 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Kaspersky Password Manager и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 22
GoTo - LogMeIn - LastPass 25 3
Yandex - Яндекс 7340 3
Google LLC 11775 3
Toluna 5 1
HackerOne 31 1
Microsoft Corporation 24625 1
Mozilla Foundation 201 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Meta Platforms 60 1
Dropbox 498 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
eBay Inc 1619 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 6
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 5
Оповещение и уведомление - Notification 4608 5
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2348 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 2
Microsoft Windows 15657 11
Google Android 13994 8
Apple iOS 7809 7
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 37 7
Google Chrome - браузер 1561 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 5
Apple macOS 2059 5
Mozilla Firefox - браузер 1889 4
Kaspersky Internet Security 457 4
Kaspersky Total Security 40 3
Apple iPhone 6 4862 3
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 65 3
Kaspersky Who Calls 40 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Kaspersky Security Cloud 29 2
Kaspersky - My Kaspersky 6 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 2
Apple Safari - браузер 853 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
Opera Browser - Браузер 1021 2
Kaspersky Digital Footprint Intelligence 23 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
Kaspersky KryptoStorage - KKS 1 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Apple MacBook Pro 526 1
Яндекс.Плюс 191 1
Яндекс.Лавка 231 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Яндекс.Маркет 937 1
Linux OS 9937 1
MasterCard Maestro 155 1
2Test Профишкаф 1 1
Google Authenticator 22 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 62 1
Opera GX 3 1
Галов Дмитрий 41 3
Титова Марина 8 2
Сидорина Татьяна 11 1
Гудилин Олег 30 1
Ерёмин Александр 9 1
Швецов Никита 21 1
Харченко Елена 6 1
Воронин Андрей 10 1
Шипенкова Виктория 1 1
Шмелёв Ярослав 1 1
Пиккат-Ордынский Сергей 6 1
Безвершенко Леонид 8 1
Сиденко Андрей 28 1
Акопян Рубен 24 1
Семенов Кирилл 9 1
Колесников Василий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 2
Индия - Bharat 5446 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 3
Паспорт - Паспортные данные 2508 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 2
Английский язык 6634 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 323 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 50 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 77 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Зоология - наука о животных 2604 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 80 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
B2B International 50 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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