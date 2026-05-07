Каждый десятый россиянин использует ИИ для создания паролей к рабочим аккаунтам

«Лаборатория Касперского» совместно с платформой онлайн-рекрутмента hh.ru изучили, как пользователи применяют нейросети для защиты корпоративных аккаунтов. Опрос был проведен на платформе hh.ru в апреле 2026 г., в нем приняли участие 3289 российских соискателей. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Пароль остается одним из главных способов защиты аккаунтов. Но чтобы обезопасить себя от злоумышленников, необходимо придумывать сложные и уникальные комбинации, а также регулярно их обновлять. Чтобы упростить этот процесс, некоторые пользователи прибегают к помощи нейросетей. Согласно совместному опросу «Лаборатории Касперского» и платформы онлайн-рекрутмента hh.ru, каждый десятый россиянин использует искусственный интеллект для создания паролей для рабочих сервисов. Еще 6% применяют нейросети для управления паролями или их хранения.

В целом большинство пользователей с осторожностью относятся к применению ИИ, однако часть респондентов готова делегировать ему задачи с высокими требованиями. Так, 11% опрошенных заявили, что доверили бы нейросетям создание паролей для рабочих ресурсов, содержащих конфиденциальную информацию. Столько же отметили, что в вопросах генерации паролей в некоторых случаях доверяют ИИ больше, чем себе.

Несмотря на распространение таких практик, эксперты напоминают о том, что использование ИИ в задачах, связанных с безопасностью, сопряжено с рядом рисков. В частности данные, которые вводит пользователь, в ряде случаев могут обрабатываться сервисом и потенциально становиться доступными третьим лицам — например, из-за особенностей работы платформы, ошибок или инцидентов безопасности. Об этом стоит знать и компаниям. Использование сотрудниками ИИ для генерации паролей увеличивает вероятность распространения конфиденциальной информации через нейросети, а также риски взлома и утечек. Поэтому для бизнеса оптимальным решением становятся корпоративные менеджеры паролей — технологии, позволяющие централизованно управлять учетными данными и обеспечивать их надежную защиту.

«Придумать действительно надежный пароль пользователям может быть сложно. Кроме того, необходимость постоянно их обновлять и придумывать новые комбинации нередко вызывает у сотрудников раздражение. И здесь на помощь приходят технологии — создать сложную и уникальную комбинацию можно за пару секунд при помощи генераторов паролей, а также специальных менеджеров паролей. ИИ-сервисы тоже могут послужить хорошим вспомогательным инструментом, однако при их использовании необходимо проявлять осторожность. В первую очередь при создании запроса важно убедиться, что вы не сообщаете модели конфиденциальных корпоративных данных — например, не стоит указывать название реальных компаний, а также уточнять, для каких сервисов вам необходим пароль. Кроме того, чтобы снизить риски, не стоит использовать комбинацию, которую предложила нейросеть, в исходном виде — лучше попросить ее придумать несколько вариантов, а потом составить из них свою комбинацию», — сказал Алексей Тодираш, старший менеджер по продукту Kaspersky Password Manager для бизнеса.

