«Лаборатория Касперского»: злоумышленники распространяют на YouTube программу для кражи данных под видом инструмента для обхода блокировок

«Лаборатория Касперского» сообщила о том, что под видом инструмента для обхода блокировок с конца февраля 2026 г. на разных YouTube-каналах распространяется стилер Arcane, который способен похищать логины и пароли, информацию из браузеров, данные платёжных карт и криптокошельков, а также собирать системные данные об устройстве и делать скриншоты экрана. На данный момент опубликовано как минимум 20 видеороликов с рекламой этого инструмента, совокупное число просмотров составило десятки тысяч. Жертвами зловреда становятся пользователи из России.

Вредоносный сайт, домен которого зарегистрирован в феврале, находится в поисковой выдаче и продолжает активно продвигаться среди геймеров. Чтобы поддельный ресурс вызывал больше доверия, его авторы добавили не только кнопку скачивания архива с якобы утилитой, но и ссылку на чат поддержки в Telegram. Однако вместо обещанного инструмента для обхода блокировок на устройство жертвы устанавливаются сразу две вредоносные программы — стилер Arcane и майнер Monero. Пока стилер собирает данные из системы, пользователь видит уведомление о якобы происходящей загрузке. Полученная вредоносом информация затем может использоваться злоумышленниками для доступа к аккаунтам жертвы и другой конфиденциальной информации. Майнер же проводит скрытый майнинг криптовалют за счёт мощностей устройства жертвы.

«Злоумышленники регулярно используют новостную повестку и темы, которые вызывают у людей наибольший интерес или беспокойство. Например, в данном случае они играют на желании пользователей получить доступ к привычным сервисам. Под такими предлогами мошенники нередко распространяют вредоносное ПО. Стилеры, подобные Arcane, могут собирать большие объёмы разнообразной информации — от учётных данных до конфигурационных файлов различных приложений. При этом функциональность таких программ может меняться от версии к версии», — сказал Леонид Безвершенко, старший эксперт Kaspersky GReAT.

Для защиты от зловредов, подобных Arcane, «Лаборатория Касперского» рекомендует: внимательно изучать любую рекламу: практика показывает, что даже проверенные блогеры иногда могут распространять зловреды, не догадываясь об этом; не хранить логины, пароли и банковскую информацию в браузерах: это пусть и удобный, но очень рискованный способ. Лучше доверить конфиденциальные данные Kaspersky Password Manager; установить на устройство надёжное защитное решение, такое как Kaspersky Premium.