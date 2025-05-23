Новый бэкдор атаковал десятки российских организаций 1

В Kaspersky GReAT рассказали о вредоносных ссылках в мессенджерах 1

Эксперты Kaspersky GReAT впервые зафиксировали кибератаки группы SideWinder на объекты атомной отрасли 1

Более трети опрошенных россиян готовы отказаться от традиционных паролей 1

Злоумышленники распространяют программы для кражи данных и криптовалюты россиян под видом проектов с открытым исходным кодом 1

Lazarus атакует атомную промышленность новым вредоносным ПО 1

Стилер целый год распространялся через легальное хранилище ПО под видом инструментов для работы с нейросетями 1

Группа Lazarus использовала уязвимость нулевого дня в Chrome для кражи криптовалюты 1

Новая версия Grandoreiro атакует мексиканские банки 1

Четверть россиян не уверены в безопасности созданных ими паролей 1

Новый зловред используется для кибершпионажа за крупным бизнесом на Ближнем Востоке и в Африке 1