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Kaspersky GReAT


Kaspersky GReAT -  Глобальный центр исследования и анализа угроз Kaspersky GReAT основан в 2008 году. В его задачи входит поиск и исследование наиболее сложных атак, кампаний кибершпионажа, новых методов заражения, эксплойтов, использующих уязвимости нулевого дня.
 

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили уязвимость в Rubetek Home — мобильном приложении для умного дома и жилых комплексов 1
07.05.2025 День борьбы с шифровальщиками: «Лаборатория Касперского» представила отчёт о кибератаках с использованием программ-вымогателей 1
30.04.2025 «Не опять, а снова»: 88% россиян периодически забывают свои пароли 1
25.04.2025 «Лаборатория Касперского»: каждый второй не может найти нужные файлы на компьютере из-за цифрового бардака 1
24.04.2025 Новые атаки Lazarus: злоумышленники заражали компании через новостные сайты и финансовое ПО 1
17.04.2025 Новый бэкдор атаковал десятки российских организаций 1
17.04.2025 Российский госсектор подвергается кибератакам: в ход пущен троянец удаленного доступа 1
31.03.2025 В Kaspersky GReAT рассказали о вредоносных ссылках в мессенджерах 1
26.03.2025 Приложить лапку питомца или улыбнуться: россияне назвали перспективные методы входа в аккаунты 1
26.03.2025 Операция «Форумный тролль»: новая APT-атака с использованием уязвимости нулевого дня в Chrome 1
21.03.2025 Злоумышленники шифруют данные жертв, а затем публикуют их IP-адреса 1
20.03.2025 Майнер вместо книги: устройства россиян заражают вредоносом через книжные сайты 1
18.03.2025 [Не]навязчивая мысль: каждый пятый россиянин фотографирует выключенные электроприборы перед выходом из дома 1
14.03.2025 Эксперты Kaspersky GReAT впервые зафиксировали кибератаки группы SideWinder на объекты атомной отрасли 1
14.03.2025 Более трети опрошенных россиян готовы отказаться от традиционных паролей 1
07.03.2025 «Заработают» только мошенники: под видом Android-приложения для удалённой работы распространяют вредоносную программу для кражи денег 1
05.03.2025 Злоумышленники шантажируют YouTube-блогеров и заставляют распространять майнер 1
24.02.2025 Злоумышленники распространяют программы для кражи данных и криптовалюты россиян под видом проектов с открытым исходным кодом 1
18.02.2025 Злоумышленники заражали устройства российских пользователей криптомайнером под видом игр-симуляторов 1
30.01.2025 Kaspersky GReAT: в популярных мессенджерах под видом приглашения на свадьбу распространяется новый троянец для кражи данных 1
26.12.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по тенденциям в даркнете в 2024 году и прогнозы на 2025 1
19.12.2024 Lazarus атакует атомную промышленность новым вредоносным ПО 1
09.12.2024 Злоумышленники крадут Telegram-аккаунты пользователей под видом предложения бесплатной фотосъёмки 1
03.12.2024 Альянсы хактивистов, ИИ и вредоносное ПО на новых языках: «Лаборатория Касперского» представила прогноз развития сложных кибератак в 2025 году 1
27.11.2024 «Лаборатория Касперского»: на четверть выросло количество российских пользователей, столкнувшихся со сталкерскими программами в 2024 году 1
22.11.2024 Стилер целый год распространялся через легальное хранилище ПО под видом инструментов для работы с нейросетями 1
21.11.2024 «Касперский» нашел 4 тысячи «дыр» в спутниковых навигаторов. Устройства 70 производителей уязвимы для кибератак 2
20.11.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила почти 4 тысячи уязвимых спутниковых приёмников сигнала 1
06.11.2024 «Лаборатория Касперского»: троянец SteelFox крадёт данные российских пользователей и использует их устройства для майнинга криптовалюты 1
05.11.2024 Угрозы растут, продажи падают: какие проблемы волнуют российский кибербез 1
01.11.2024 Ловля на живца: злоумышленники распространяют троянец через финансовые каналы в Telegram 1
24.10.2024 Группа Lazarus использовала уязвимость нулевого дня в Chrome для кражи криптовалюты 1
23.10.2024 Новая версия Grandoreiro атакует мексиканские банки 1
18.10.2024 Четверть россиян не уверены в безопасности созданных ими паролей 1
15.10.2024 Новый зловред используется для кибершпионажа за крупным бизнесом на Ближнем Востоке и в Африке 1
14.10.2024 От Азии до Саудовской Аравии: расширилась география кибератак бэкдора PipeMagic 1
02.10.2024 Android-устройства в России атаковали более 30 млн раз с начала года 1
20.09.2024 У вас завелась крыса: троянец SambaSpy атакует сотрудников компаний в Италии 1
06.09.2024 Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили кампанию кибершпионажа за госорганизацией на Ближнем Востоке 1
29.08.2024 Хакеры отбросили принятые ограничения и используют в России, здесь же созданное вредоносное ПО 1

Публикаций - 48, упоминаний - 49

Kaspersky GReAT и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5032 48
Telegram Group 2206 8
GitHub 872 6
Coalition Against Stalkerware 9 4
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 74 3
Google LLC 11946 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 2
OpenAI 264 2
Microsoft Corporation 24847 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 644 1
InfoWatch - Инфовотч 1042 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1000 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 352 1
Dropbox 502 1
Газинформсервис - ГИС 309 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 10 1
Eastwind - Восточный Ветер 72 1
T.Hunter 42 1
Stone Wolf - Хакерская группировка 3 1
Цифра ГК 2472 1
Код Безопасности 646 1
JetBrains 71 1
DeathStalker - Хакерская группировка 3 1
QRate - КуРэйт 30 1
КуБорд - ОКТ 4 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Anthropic 25 1
Apple Inc 12270 1
Sophos - SophosLabs 417 1
Rubetek - Рубетек 23 1
Chainalysis 19 1
Coveware 10 1
Meta Platforms 83 1
Unsplash 1007 2
Почта России ПАО 2158 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 396 1
ГПБ - Газпромбанк 1106 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1235 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 97 1
HeadHunter Group - Dream Job - Дрим Джоб 6 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 180 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 745 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 356 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 45
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13001 36
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3151 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 16
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7443 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7654 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9376 10
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2041 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11454 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6410 10
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 163 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10794 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3016 8
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 653 8
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 807 8
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2271 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24699 7
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 687 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1564 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4141 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7817 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6998 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4378 5
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 828 5
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 309 5
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 693 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24907 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11528 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14871 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12876 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 4
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 421 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1528 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21102 4
Application store - магазин приложений 1245 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4604 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25987 4
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 242 4
Google Android 14259 9
Microsoft Windows 15896 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4690 7
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 43 7
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 132 6
Linux OS 10221 4
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 44 4
Google Chrome - браузер 1593 3
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 116 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 199 2
Google YouTube - Видеохостинг 2809 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2107 2
Kaspersky Digital Footprint Intelligence 25 2
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 24 2
OpenAI ChatGPT 402 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 151 2
Intel Security McAfee - Secure Computing - Secure Firewall - Sidewinder - Secure Web Gateway 18 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2798 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 478 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 241 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5031 2
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 40 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 186 2
Apple iOS 7964 2
Kaspersky Internet Security 463 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 603 1
JavaScript - JS - язык программирования 1226 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 43 1
Mozilla Firefox - браузер 1896 1
Opera Browser - Браузер 1026 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 286 1
Kaspersky Who Calls 43 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 37 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 38 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 39 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 168 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 68 1
Галов Дмитрий 51 15
Шишкова Татьяна 15 9
Кузнецов Игорь 17 7
Безвершенко Леонид 10 4
Кучерин Георгий 4 3
Водяной Дмитрий 3 3
Ермолаева Анастасия 2 2
Ларин Борис 7 2
Бердников Василий 4 2
Чебышев Виктор 16 1
Шингарёва Кристина 2 1
Лосюкова Мария 6 1
Ложкин Сергей 43 1
Пермяков Руслан 20 1
Скулкин Олег 44 1
Бедеров Игорь 61 1
Овчинников Дмитрий 19 1
Амиров Руслан 4 1
Полунин Сергей 11 1
Макаров Валентин 231 1
Лашин Ренат 73 1
Гончаров Андрей 5 1
Дбар Федор 38 1
Воробьев Павел 4 1
Огнев Василий 6 1
Сафиуллин Роман 3 1
Кокорева Ксения 1 1
Гришканич Александр 1 1
Гадарь Дмитрий 28 1
Забровский Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 35
Бразилия - Федеративная Республика 2393 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 6
Азия - Азиатский регион 5613 5
Европа 24383 5
Индия - Bharat 5536 4
Германия - Федеративная Республика 12784 4
Африка - Африканский регион 3518 4
Ближний Восток 2982 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1380 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 3
Америка Латинская 1838 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1948 2
Франция - Французская Республика 7897 2
Саудовская Аравия - Королевство 602 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 2
Малайзия 873 2
Филиппины - Республика 573 2
Индонезия - Республика 973 2
Япония 13370 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1020 2
Южная Корея - Республика 6728 2
Турция - Турецкая республика 2412 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Италия - Итальянская Республика 4378 1
Китай - Тайвань 4045 1
Испания - Королевство 3735 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 690 1
Португалия - Португальская Республика 927 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 135 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 123 1
Израиль 2752 1
Колумбия - Республика 532 1
Земля - планета Солнечной системы 10464 1
Беларусь - Белоруссия 5827 1
Азия Южная 105 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6417 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 9
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 948 6
Энергетика - Energy - Energetically 5223 5
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 516 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9051 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 492 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1296 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 2
НКО - Некоммерческая организация 515 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 817 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1960 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2534 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11124 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16713 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11230 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 2
Латинский алфавит 191 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3201 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 665 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 208 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8222 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7089 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2489 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2811 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 83 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7639 1
Киберучения 98 1
Английский язык 6739 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5004 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1484 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 322 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3366 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2521 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3512 1
Ведомости 1072 2
Gartner - Гартнер 3572 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3294 1
AV-Comparatives 26 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 722 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 376 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 881 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 81 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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