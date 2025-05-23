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Kaspersky GReAT
Kaspersky GReAT - Глобальный центр исследования и анализа угроз Kaspersky GReAT основан в 2008 году. В его задачи входит поиск и исследование наиболее сложных атак, кампаний кибершпионажа, новых методов заражения, эксплойтов, использующих уязвимости нулевого дня.
УПОМИНАНИЯ
Kaspersky GReAT и организации, системы, технологии, персоны:
|Галов Дмитрий 51 15
|Шишкова Татьяна 15 9
|Кузнецов Игорь 17 7
|Безвершенко Леонид 10 4
|Кучерин Георгий 4 3
|Водяной Дмитрий 3 3
|Ермолаева Анастасия 2 2
|Ларин Борис 7 2
|Бердников Василий 4 2
|Чебышев Виктор 16 1
|Шингарёва Кристина 2 1
|Лосюкова Мария 6 1
|Ложкин Сергей 43 1
|Пермяков Руслан 20 1
|Скулкин Олег 44 1
|Бедеров Игорь 61 1
|Овчинников Дмитрий 19 1
|Амиров Руслан 4 1
|Полунин Сергей 11 1
|Макаров Валентин 231 1
|Лашин Ренат 73 1
|Гончаров Андрей 5 1
|Дбар Федор 38 1
|Воробьев Павел 4 1
|Огнев Василий 6 1
|Сафиуллин Роман 3 1
|Кокорева Ксения 1 1
|Гришканич Александр 1 1
|Гадарь Дмитрий 28 1
|Забровский Александр 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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