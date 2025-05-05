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Лосюкова Мария



05.05.2025 63% россиян считают, что ИТ-компании должны адаптировать свои продукты для людей с инвалидностью 1
10.09.2024 В России появился методический комплекс для обучения цифровой грамотности людей с синдромом Дауна 1
09.08.2024 «Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность Российского Красного Креста 1
05.05.2023 «Лаборатория Касперского»: треть россиян наблюдают за бывшими партнёрами в социальных сетях 1
26.04.2023 До 3000 тонн углекислого газа может выбрасываться ежегодно в атмосферу из-за криптомайнеров 1
02.03.2023 «Лаборатория Касперского» выпустила свой первый отчет об устойчивом развитии (ESG) 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Лосюкова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5011 5
Технологии Будущего 150 1
Coalition Against Stalkerware 9 1
ESG - Enterprise Strategy Group 242 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5550 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 320 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52330 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28703 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12945 3
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 147 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24847 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3216 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2070 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11832 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6120 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14603 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 18 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 66 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9354 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4010 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7626 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 223 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2263 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67504 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24611 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 552 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1556 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 308 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7292 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 350 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 492 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10754 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2206 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 1
Kaspersky GReAT TinyCheck 46 1
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 15 1
Лавричева Юлия 1 1
Ермолаева Анастасия 2 1
Касперский Евгений 325 1
Россия - РФ - Российская федерация 148058 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2499 1
Америка Латинская 1835 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1938 1
Ближний Восток 2975 1
Германия - Федеративная Республика 12770 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1785 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14272 1
Греция - Греческая Республика 985 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6361 3
НКО - Некоммерческая организация 514 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52300 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2799 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 810 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 849 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 514 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6008 1
Энергетика - Energy - Energetically 5205 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1265 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29931 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7064 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1254 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 82 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48981 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 285 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1943 1
Образование в России 2282 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4108 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10133 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 715 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 365 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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