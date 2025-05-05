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Лосюкова Мария
Лосюкова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5011 5
|Технологии Будущего 150 1
|Coalition Against Stalkerware 9 1
|ESG - Enterprise Strategy Group 242 1
|International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
|Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 1
|Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 1
|Kaspersky GReAT TinyCheck 46 1
|Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 15 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 715 1
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