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Греция Греческая Республика

Греция - Греческая Республика

СОБЫТИЯ


23.06.2025 Пять лет дали админу торрент-трекера, прекратившего работу 10 лет назад

принадлежащего тому жилья членами подразделения по борьбе с киберпреступностью в структуре полиции Греции. В ходе обыска был изъят жесткий диск компьютера подозреваемого. Amy Syiek / фотобанк

25.02.2025 Ученые ИИМК РАН создадут электронную базу копий греческих и латинских надписей

свои научные учреждения за рубежом. Первая попытка была сделана в 1879 г. Тогда русский дипломат в Греции, Петр Сабуров, который был коллекционером и знатоком античного искусства, предложил со
12.10.2015 Contact и Intel Express возобновили денежные переводы в Грецию

ежных переводов из России и стран ближнего зарубежья в Грецию. Теперь получить перевод по Contact в Греции можно в офисах партнера системы — компании Intel Express, сообщили CNews в Contact. С

07.07.2015 Разработчики ПО бегут из Греции, ставшей для них «кладбищем»

от бельгийской софтверной компании. Разработчики ПО массово покидают Грецию в поисках лучшей доли «Греция стала для меня своего рода кладбищем. По крайней мере, у меня такое ощущение», — подел
02.12.2014 Электронные офисы банков в 24 раза эффективнее обычных

В марте 2011 г. старейший и на тот момент крупнейший коммерческий банк Греции NBG открыл в афинском торговом центре первое отделение под маркой i-Bank. Специализаци
23.05.2013 Греческий робот-осьминог плавает... как осьминог
11.02.2013 Единственный греческий спутник продан арабской компании

полнительный директор OTE Майкл Цамаз (Michael Tsamaz) подчеркнул: "Мы достигли важного соглашения. Греция и Кипр приобрели надежного инвестора, который имеет ресурсы для необходимых вложений".
16.01.2013 Разработчиков ArmA III выпустили из греческой тюрьмы

цесс еще не закончен.Напомним, что в сентябре этого года сотрудники Bohemia были задержаны властями греческого острова Лемнос в момент фотографирования и видеосъемки военных объектов. Сами заде
22.11.2012 Арест разработчиков ArmA III в Греции: Власти Чехии вступают в игру

Президент Чехии, Вацлав Клаус (Václav Klaus), наконец, выступил с официальным обращением к властям Греции, по поводу ареста двух сотрудников студии Bohemia Interactive в Греции. После т
12.09.2012 Разработчики ArmA III арестованы в Греции

ют свои действия необходимостью сбора фото- и видеоматериалов для разработки ArmA III. Ранее власти Греции уже обращались с протестами против использования в игре острова Лемнос. По их мнению,

06.08.2012 На греческий спутник Hellas Sat 2 нашлись покупатели

Крупнейший европейский владелец спутникого флота Eutelsat заинтересован в приобретении греческого спутника Hellas Sat 2. Об этом сообщил в выступлении перед инвестиционными аналити
17.07.2012 Euronews придет в Грецию, Африку и на Карибы

е. «Мы не будем переводить новости. Мы будем создавать собственные новостийные сюжеты о положении в Греции», - заявил Майкл Петерс. Информация о наборе журналистов в греческую редакцию Euronews
27.06.2012 Штаб-квартира Microsoft в Греции атакована неизвестными

Несколько неизвестных попытались поджечь штаб-квартиру Microsoft в Греции, в Афинах. Они направили минивэн, наполненный газовыми баллонами, в центральный вход и подожгли его, сообщает Reuters. Предварительно два или три человека с масками на лице, вооруженные

13.03.2012 «Ситроникс» избавляется от греческих долгов

a – сообщило, что китайцы не спешат покупать компанию в связи с нестабильной финансовой ситуацией в Греции. «Ситроникс» намерен снизить долю в Intracom Telecom с целью перестать консолидировать
02.03.2012 Греция уходит с орбиты

1998 году. В свою очередь, Hellas Sat - компания, входящая в OTE и являющаяся собственником первого греческого спутника Hellas Sat 2, запущенного в 2003 г. С этого спутника, находящегося в пози
20.01.2012 Apple стала дороже, чем Греция и Австрия

рд. Ближайшими преследователями Apple являются PetroChina ($270 млрд) и Microsoft ($235 млрд). Как отмечают аналитики, сейчас капитализация Apple превышает валовый внутренний продукт таких стран, как Греция, Австрия, Аргентина и ЮАР.
01.07.2010 «Ситроникс» поставит систему WiBAS греческому провайдеру ШПД Rolaware за €3,4 млн

са», поставщика решений в сфере телекоммуникаций, ИТ и микроэлектроники в России и странах СНГ – подписала рамочное соглашение сроком на 3 года с Rolaware, провайдером услуг широкополосного доступа в Греции, на поставку систем WiBAS («точка-многоточка»). Совокупная стоимость сделки составила €3,4 млн, говорится в сообщении «Ситроникса». В рамках соглашения Intracom Telecom будет осуществлят
11.03.2010 Новая крупная атака властей на торренты

Власти Греции вместе с местной организацией по борьбе с пиратством под названием Society for the Protection of Audiovisual Works (EPOE) проводят операцию против крупнейшего в стране торрент-трекера Ga
22.01.2010 В Греции произошло два землетрясения

Как сообщает Геофизическая служба РАН, 22 января 2010 года в 03:47 по московскому времени в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр располагался на глубине 15 км в 30 км северо-восточнее города Патры (около 150 км к западу от Афин). Спустя 3,5 минуты произошел новый то
27.11.2009 На Курилах, в Сальвадоре, Новой Зеландии и Греции произошли землетрясения

озможном цунами после землетрясения, а также данных о жертвах и разрушениях не поступало. У берегов Греции 26 ноября 2009 года в 18:09 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой

11.11.2009 У берегов Греции произошло землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера

У берегов Греции в Ионическом море произошло землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера, пишет РБК.
24.08.2009 Лесные пожары бушуют в окрестностях Афин

других стран. Так, Италия и Франция направили в Грецию специальные вертолеты и самолеты. Президент Греции Каролос Папульяс из-за сложившейся ситуации прервал свой отпуск. Ситуация осложняется

18.06.2009 В Греции произошло землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера

В Греции произошло землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера. По сообщению Афинского геодинамического института, подземные толчки были зафиксированы сегодня утром в Эгейском море приблизител
13.05.2009 Google запретили размещать снимки городов Греции в Street View

Власти Греции запретили компании Google размещать снимки городов этой страны в своем сервисе Street View, потребовав от интернет-гиганта предоставления дополнительной информации. Представители агентст
24.10.2008 В Греции раскопан доисторический особняк

В Греции раскопаны руины особняка, возраст которого оценивается в 6 тыс. лет. Руины здания дошли до археологов ни разу не повреждёнными хозяйственной деятельностью человека на протяжении шести ты
14.10.2008 В Греции произошло землетрясение силой 5,1 балла

По сообщению Греческого геодинамического института, во вторник в 05:06 утра по местному времени близ острова Эвбея на северо-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера, пиш
16.07.2008 В Греции произошло землетрясение силой 5,3 балла

В Греции произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от о.Родос. Об этом сообщил Афинский институт геодинамики. О жертвах и разрушениях
15.07.2008 В Греции сегодня произошло сильное землетрясение

трах восточнее Афин, в районе острова Родос. Серьезных повторных толчков сейсмологами не ожидается. Греция находится в сейсмически опасной зоне, однако землетрясения в этом районе обычно не нос
09.06.2008 В результате землетрясения в Греции погибли 2 человека

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, число пострадавших в результате землетрясения в Греции возросло до 125 человек, 2 человека погибли. Землетрясение произошло на юго-западе Греции 8 июня в 15:25 по местному времени (16:25 мск). Эпицентр располагался в 200 км к западу о
03.06.2008 «Мегафон» открыл роуминг в сетях операторов Сирии и Греции

Северо-Западный «МегаФон» открыл двусторонний роуминг в сирийской сети MTN Syria и коммерческий роуминг GPRS в греческой Cosmote Mobile Telecommunications S.A. Кроме того, 30 мая открылся коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL в сети Tele2 Sverige AB (Швеция) и Bite Latvija (Латвия). Таким образо
15.05.2008 Deutsche Telekom приобретет 3% греческой OTE за €442,3 млн

Власти Греции и немецкая Deutsche Telekom достигли соглашения о распределении долей в крупнейшей гре
20.03.2008 В Греции произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Греции произошло землетрясение силой 5,5 балла по шкале Рихтера. По данным Афинского геодинамического института, эпицентр землетрясения находился под морским дном в окрестностях острова Скирос,
17.03.2008 Deutsche Telekom приобретет около 20% греческой OTE за €2,5 млрд

цы. OTE предоставляет услуги местной и международной фиксированной связи, а также мобильной связи в Греции, Румынии, Болгарии, Албании и Македонии. Значительная часть акций компании принадлежит
14.03.2008 В Греции произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, сегодня в 10:10 мск на юге Греции произошло землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 275 км к юго-западу от Афин. Жертв и разрушений нет.
07.03.2008 В Греции произошло землетрясение силой 4,7 балла

В Греции произошло землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера. По сообщениям Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 250 км к юго-западу от столицы страны г.Афины. Сообще
29.02.2008 В Греции произошло новое землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 28 февраля на юге Греции произошло землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера. По данным Афинского геодинамического института, землетрясение произошло в 6:54 по местному времени (7:54 мск) у побережья города

27.02.2008 В Греции и Великобритании произошли землетрясения

Как сообщает РБК со ссылками на Associated Press и Би-би-си, на юге Греции 26 февраля произошло подводное землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Землетрясение произошло в 12:46 по местному времени (13:46 мск) у побережья города Каламата, в 280 км к юго
21.02.2008 В Греции произошло новое землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 20 февраля на юге Греции произошло второе землетрясение силой 6,1 балла по шкале Рихтера. По сообщению Афинского геодинамического института, эпицентр подземных толчков находился в 225 км к юго-западу от Афин. Со
20.02.2008 В Греции произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Греции произошло землетрясение, сила которого составила, по предварительным данным, 5,4 балла по шкале Рихтера. По данным Афинского геодинамического института, подземные толчки были зафиксирова
15.02.2008 В Греции произошло землетрясение силой 6,5 балла

Как сообщает агентство Синьхуа, сильное землетрясение произошло 14 февраля на юге Греции. Пока нет сведений о человеческих жертвах и материальном ущербе. По информации греческ

Публикаций - 1017, упоминаний - 1207

Греция и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 54
Microsoft Corporation 25774 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 46
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 42
Google LLC 12687 39
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 39
МегаФон 10742 39
Apple Inc 13154 38
Vodafone Group 1412 33
ЦФТ - Золотая Корона 362 27
Ростелеком 10948 27
Yandex - Яндекс 9215 23
Intel Corporation 12811 23
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
Meta Platforms - Facebook 4621 20
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 18
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 18
Vodafone Greece - Hellas Online - Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company - Panafon Greek Telecommunications Company 21 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 16
VK - Mail.ru Group 3602 15
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 14
Cisco Systems 5372 14
Deutsche Telekom 954 14
Wind Hellas Telecommunications - Telestet Hellas - TIM Hellas - STET Hellas Telecommunications 15 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 13
Sony 6739 13
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 12
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 12
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 12
Oracle Corporation 7074 12
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 12
Lenovo Motorola 3566 12
Yahoo! 3726 12
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Россети Ленэнерго 1699 8
Альфа-Банк 1979 8
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 7
eBay Inc 1640 7
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 6
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Резонанс НПП 407 5
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 5
Apax Partners - Weather Investments 30 5
Visa International 1993 5
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
Lockheed Martin 777 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Wex - криптобиржа 8 4
Газпром ПАО 1493 4
Связной ГК 1401 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Альфа-Групп 745 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 4
Naspers 85 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
Kinnevik Investment AB 21 3
Barclays 122 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
101Hotels.com 456 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 18
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 9
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 9
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 5
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 5
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 5
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 4
George C. Marshall European Center for Security Studies - Европейский центр исследований безопасности Джорджа К. Маршалла 4 4
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 33
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
WiMAX Forum 69 3
Иерусалимская православная церковь - Церковь Сиона - Иерусалимский патриархат - Греко-православный патриархат Иерусалима 3 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
ECTA - European Competitive Telecommunications Association - Европейская ассоциация конкурентоспособных телекоммуникаций 3 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 118
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 98
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 84
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 70
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 64
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 58
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 46
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 43
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 39
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 37
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 37
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 37
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 36
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 35
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 34
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 31
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 30
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 28
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 27
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 26
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 24
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 24
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 24
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 23
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 21
Microsoft Windows 16882 33
Google Android 15243 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 26
Microsoft Windows 2000 8678 24
Apple iOS 8583 18
Apple iPhone 6 4861 17
Linux OS 11533 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 12
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
Microsoft Windows XP 2431 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 8
ArabSat - Hellas Sat Consortium 8 8
Apple iPad 4011 8
Microsoft Office 4170 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Apple - App Store 3109 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 6
Paragon Penreader 59 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
JavaScript - JS - язык программирования 1425 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
Epic Games - Unreal Engine 337 4
C/C++ - Язык программирования 894 4
GAiA-X - европейская облачная система 54 4
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 4
Федорова Олеся 63 13
Асланян Сергей 104 12
Миньковский Михаил 25 6
Евтушенков Владимир 217 6
Красников Геннадий 73 6
Медведев Дмитрий 1665 5
Красовский Александр 29 5
Уткин Евгений 53 5
Павловский Павел 20 5
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 5
Кочетков Владислав 248 4
Гончарук Александр 92 4
Bush George - Буш Джордж 336 4
Изосимов Александр 192 4
Винник Александр 6 4
Ланина Ирина 18 4
Зентрих Павел 9 4
Miller Scott - Миллер Скотт - персонаж 29 4
Манукян Андраник 9 4
Манос Александр 6 4
Путин Владимир 3454 4
Арлазаров Владимир 290 4
Иванов Сергей 405 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Николаев Вячеслав 104 3
Краснов Михаил 87 3
Васильев Дмитрий 76 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 3
Пальчун Кирилл 84 3
Draghi Mario - Драги Марио 6 3
Тихомиров Борис 11 3
Зобнина Маргарита 54 3
Ясинский Владимир 18 3
Щербаков Олег 12 3
Хачатуров Константин 9 3
Луценко Александр 10 3
Урезченко Сергей 6 3
Bayer Michael - Байер Майкл 8 3
Germanos Panos - Германос Панос 4 3
Zentrich Pavel - Зентрих Павел 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 462
Германия - Федеративная Республика 13220 290
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 285
Италия - Итальянская Республика 4508 275
Европа 24962 256
Франция - Французская Республика 8176 249
Испания - Королевство 3839 247
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 235
Турция - Турецкая республика 2620 206
Чехия - Чешская Республика 1349 182
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 168
Нидерланды 3745 167
Польша - Республика 2030 157
Швеция - Королевство 3781 156
Португалия - Португальская Республика 956 154
Украина 7928 151
Финляндия - Финляндская Республика 3697 136
Болгария - Республика 799 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 121
Израиль 2856 117
Румыния 753 113
Дания - Королевство 1336 112
Венгрия 855 111
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 108
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 106
Бельгия - Королевство 1191 104
Австрия - Австрийская Республика 1357 102
Египет - Арабская Республика 1100 95
Казахстан - Республика 6047 94
Норвегия - Королевство 1857 90
Япония 13807 88
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 85
Беларусь - Белоруссия 6289 85
Кипр - Республика 636 85
Канада 5081 83
Индия - Bharat 5869 82
Латвия - Латвийская Республика 836 81
Грузия 1332 78
Южная Корея - Республика 7051 76
Литва - Литовская Республика 673 74
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 149
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 124
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 98
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 96
Английский язык 7030 80
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 66
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 60
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 53
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 47
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 47
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 47
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 42
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 39
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 116 34
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 30
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 30
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 30
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 26
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 26
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 63
AP - Associated Press 2007 26
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 21
Nature 832 13
New Scientist 1448 12
Total Telecom 613 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
SETimes 43 8
The Register - The Register Hardware 1783 8
Известия ИД 770 7
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
Bloomberg 1627 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
TorrentFreak (TF) 159 5
Phys.org 972 5
BleepingComputer - Издание 458 5
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 3
Euronews - телеканал 52 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 3
Times 661 3
FT - Financial Times 1295 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
PC Magazine - PCMag 104 2
AppleInsider 400 2
National Geographic 95 2
Mashable 372 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
Telecom.paper 194 2
Ananova 250 2
Cellular News 234 2
Washington Profile 142 2
EurekAlert 291 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 41
IDC - International Data Corporation 4975 14
Gartner - Гартнер 3658 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
Moody's Investors Service 136 7
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
S&P 500 565 3
In-Stat/MDR 74 3
Forrester Research 834 3
Microsoft Research 144 2
Рустелеком ТК 305 2
Strategy Analytics 285 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
comScore 379 2
In-Stat 115 2
MForum Analytics 20 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Cinebench 29 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
Google Threat Analysis Group 18 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
GSMA Intelligence 11 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Superdata 12 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 14
NOA - National Observatory of Athens - Национальная обсерватория Афин - Афинский институт геодинамики Греческий геодинамический институт 9 9
РАН - Российская академия наук 2122 7
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
Heinrich Heine University Dusseldorf in Germany - HHU - Heinrich Heine University Düsseldorf - Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне 8 4
British Library - Британская библиотека 30 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 3
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 3
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 2
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 2
University of Patras - Патрский университет - Университет Патр 2 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 2
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 31
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 23
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
День молодёжи - 27 июня 1087 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 5
CeBIT 614 3
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 3
Связь-Экспокомм 276 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
USENIX - техническая конференция 15 2
МТС - Телеком Идея 51 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Black Hat - Конференция 120 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Retail Business Russia 6 1
Иванниковские чтения 1 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
iF Design Awards 26 1
Altair Engineering HyperWorks 1 1
GFCE - Global Forum on Cyber Expertise - Глобальный форум по киберэкспертизе 1 1
Docflow 148 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Земля из космоса 51 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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