Греция - Греческая Республика

Пять лет дали админу торрент-трекера, прекратившего работу 10 лет назад принадлежащего тому жилья членами подразделения по борьбе с киберпреступностью в структуре полиции Греции. В ходе обыска был изъят жесткий диск компьютера подозреваемого. Amy Syiek / фотобанк

Ученые ИИМК РАН создадут электронную базу копий греческих и латинских надписей свои научные учреждения за рубежом. Первая попытка была сделана в 1879 г. Тогда русский дипломат в Греции, Петр Сабуров, который был коллекционером и знатоком античного искусства, предложил со

Contact и Intel Express возобновили денежные переводы в Грецию ежных переводов из России и стран ближнего зарубежья в Грецию. Теперь получить перевод по Contact в Греции можно в офисах партнера системы — компании Intel Express, сообщили CNews в Contact. С

Разработчики ПО бегут из Греции, ставшей для них «кладбищем» от бельгийской софтверной компании. Разработчики ПО массово покидают Грецию в поисках лучшей доли «Греция стала для меня своего рода кладбищем. По крайней мере, у меня такое ощущение», — подел

Электронные офисы банков в 24 раза эффективнее обычных В марте 2011 г. старейший и на тот момент крупнейший коммерческий банк Греции NBG открыл в афинском торговом центре первое отделение под маркой i-Bank. Специализаци

Единственный греческий спутник продан арабской компании полнительный директор OTE Майкл Цамаз (Michael Tsamaz) подчеркнул: "Мы достигли важного соглашения. Греция и Кипр приобрели надежного инвестора, который имеет ресурсы для необходимых вложений".

Разработчиков ArmA III выпустили из греческой тюрьмы цесс еще не закончен.Напомним, что в сентябре этого года сотрудники Bohemia были задержаны властями греческого острова Лемнос в момент фотографирования и видеосъемки военных объектов. Сами заде

Арест разработчиков ArmA III в Греции: Власти Чехии вступают в игру Президент Чехии, Вацлав Клаус (Václav Klaus), наконец, выступил с официальным обращением к властям Греции, по поводу ареста двух сотрудников студии Bohemia Interactive в Греции. После т

Разработчики ArmA III арестованы в Греции ют свои действия необходимостью сбора фото- и видеоматериалов для разработки ArmA III. Ранее власти Греции уже обращались с протестами против использования в игре острова Лемнос. По их мнению,

На греческий спутник Hellas Sat 2 нашлись покупатели Крупнейший европейский владелец спутникого флота Eutelsat заинтересован в приобретении греческого спутника Hellas Sat 2. Об этом сообщил в выступлении перед инвестиционными аналити

Euronews придет в Грецию, Африку и на Карибы е. «Мы не будем переводить новости. Мы будем создавать собственные новостийные сюжеты о положении в Греции», - заявил Майкл Петерс. Информация о наборе журналистов в греческую редакцию Euronews

Штаб-квартира Microsoft в Греции атакована неизвестными Несколько неизвестных попытались поджечь штаб-квартиру Microsoft в Греции, в Афинах. Они направили минивэн, наполненный газовыми баллонами, в центральный вход и подожгли его, сообщает Reuters. Предварительно два или три человека с масками на лице, вооруженные

«Ситроникс» избавляется от греческих долгов a – сообщило, что китайцы не спешат покупать компанию в связи с нестабильной финансовой ситуацией в Греции. «Ситроникс» намерен снизить долю в Intracom Telecom с целью перестать консолидировать

Греция уходит с орбиты 1998 году. В свою очередь, Hellas Sat - компания, входящая в OTE и являющаяся собственником первого греческого спутника Hellas Sat 2, запущенного в 2003 г. С этого спутника, находящегося в пози

Apple стала дороже, чем Греция и Австрия рд. Ближайшими преследователями Apple являются PetroChina ($270 млрд) и Microsoft ($235 млрд). Как отмечают аналитики, сейчас капитализация Apple превышает валовый внутренний продукт таких стран, как Греция, Австрия, Аргентина и ЮАР.

«Ситроникс» поставит систему WiBAS греческому провайдеру ШПД Rolaware за €3,4 млн са», поставщика решений в сфере телекоммуникаций, ИТ и микроэлектроники в России и странах СНГ – подписала рамочное соглашение сроком на 3 года с Rolaware, провайдером услуг широкополосного доступа в Греции, на поставку систем WiBAS («точка-многоточка»). Совокупная стоимость сделки составила €3,4 млн, говорится в сообщении «Ситроникса». В рамках соглашения Intracom Telecom будет осуществлят

Новая крупная атака властей на торренты Власти Греции вместе с местной организацией по борьбе с пиратством под названием Society for the Protection of Audiovisual Works (EPOE) проводят операцию против крупнейшего в стране торрент-трекера Ga

В Греции произошло два землетрясения Как сообщает Геофизическая служба РАН, 22 января 2010 года в 03:47 по московскому времени в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр располагался на глубине 15 км в 30 км северо-восточнее города Патры (около 150 км к западу от Афин). Спустя 3,5 минуты произошел новый то

На Курилах, в Сальвадоре, Новой Зеландии и Греции произошли землетрясения озможном цунами после землетрясения, а также данных о жертвах и разрушениях не поступало. У берегов Греции 26 ноября 2009 года в 18:09 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой

У берегов Греции произошло землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера У берегов Греции в Ионическом море произошло землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера, пишет РБК.

Лесные пожары бушуют в окрестностях Афин других стран. Так, Италия и Франция направили в Грецию специальные вертолеты и самолеты. Президент Греции Каролос Папульяс из-за сложившейся ситуации прервал свой отпуск. Ситуация осложняется

В Греции произошло землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера В Греции произошло землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера. По сообщению Афинского геодинамического института, подземные толчки были зафиксированы сегодня утром в Эгейском море приблизител

Google запретили размещать снимки городов Греции в Street View Власти Греции запретили компании Google размещать снимки городов этой страны в своем сервисе Street View, потребовав от интернет-гиганта предоставления дополнительной информации. Представители агентст

В Греции раскопан доисторический особняк В Греции раскопаны руины особняка, возраст которого оценивается в 6 тыс. лет. Руины здания дошли до археологов ни разу не повреждёнными хозяйственной деятельностью человека на протяжении шести ты

В Греции произошло землетрясение силой 5,1 балла По сообщению Греческого геодинамического института, во вторник в 05:06 утра по местному времени близ острова Эвбея на северо-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера, пиш

В Греции произошло землетрясение силой 5,3 балла В Греции произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от о.Родос. Об этом сообщил Афинский институт геодинамики. О жертвах и разрушениях

В Греции сегодня произошло сильное землетрясение трах восточнее Афин, в районе острова Родос. Серьезных повторных толчков сейсмологами не ожидается. Греция находится в сейсмически опасной зоне, однако землетрясения в этом районе обычно не нос

В результате землетрясения в Греции погибли 2 человека Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, число пострадавших в результате землетрясения в Греции возросло до 125 человек, 2 человека погибли. Землетрясение произошло на юго-западе Греции 8 июня в 15:25 по местному времени (16:25 мск). Эпицентр располагался в 200 км к западу о

«Мегафон» открыл роуминг в сетях операторов Сирии и Греции Северо-Западный «МегаФон» открыл двусторонний роуминг в сирийской сети MTN Syria и коммерческий роуминг GPRS в греческой Cosmote Mobile Telecommunications S.A. Кроме того, 30 мая открылся коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL в сети Tele2 Sverige AB (Швеция) и Bite Latvija (Латвия). Таким образо

Deutsche Telekom приобретет 3% греческой OTE за €442,3 млн Власти Греции и немецкая Deutsche Telekom достигли соглашения о распределении долей в крупнейшей гре

В Греции произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Греции произошло землетрясение силой 5,5 балла по шкале Рихтера. По данным Афинского геодинамического института, эпицентр землетрясения находился под морским дном в окрестностях острова Скирос,

Deutsche Telekom приобретет около 20% греческой OTE за €2,5 млрд цы. OTE предоставляет услуги местной и международной фиксированной связи, а также мобильной связи в Греции, Румынии, Болгарии, Албании и Македонии. Значительная часть акций компании принадлежит

В Греции произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, сегодня в 10:10 мск на юге Греции произошло землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 275 км к юго-западу от Афин. Жертв и разрушений нет.

В Греции произошло землетрясение силой 4,7 балла В Греции произошло землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера. По сообщениям Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 250 км к юго-западу от столицы страны г.Афины. Сообще

В Греции произошло новое землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 28 февраля на юге Греции произошло землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера. По данным Афинского геодинамического института, землетрясение произошло в 6:54 по местному времени (7:54 мск) у побережья города

В Греции и Великобритании произошли землетрясения Как сообщает РБК со ссылками на Associated Press и Би-би-си, на юге Греции 26 февраля произошло подводное землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Землетрясение произошло в 12:46 по местному времени (13:46 мск) у побережья города Каламата, в 280 км к юго

В Греции произошло новое землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 20 февраля на юге Греции произошло второе землетрясение силой 6,1 балла по шкале Рихтера. По сообщению Афинского геодинамического института, эпицентр подземных толчков находился в 225 км к юго-западу от Афин. Со

В Греции произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Греции произошло землетрясение, сила которого составила, по предварительным данным, 5,4 балла по шкале Рихтера. По данным Афинского геодинамического института, подземные толчки были зафиксирова