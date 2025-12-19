Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187753
ИКТ 14523
Организации 11264
Ведомства 1495
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26538
Персоны 81201
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

РАН СО ИЯФ Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук BINP Budker Institute of Nuclear Physics

РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics

ИЯФ СО РАН - один из ведущих мировых центров по ряду областей физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. В Институте проводятся крупномасштабные эксперименты по физике элементарных частиц на электрон-позитронных коллайдерах и уникальном комплексе открытых плазменных ловушек, разрабатываются современные ускорители, интенсивные источники синхротронного излучения и лазеры на свободных электронах. По большинству своих направлений Институт является единственным в России.

СОБЫТИЯ


19.12.2025 Магистрант НГУ разработала программное обеспечение рентгеновского детектора и системы синхронизации для станции СКИФ 4
29.07.2025 В России создан долговечный литий-ионный конденсатор из рисовой шелухи и скорлупы грецкого ореха 1
10.07.2025 Студент НГУ разработал программное обеспечение для настройки ускорителя СКИФ 1
19.06.2025 Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах 2
17.02.2025 Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен 2
16.09.2024 Создан первый отечественный рентгеновский детектор для строящегося российского синхротрона 2
15.01.2024 В России впервые за много лет создадут ионный имплантер! 2
26.12.2023 Для разработки литографов, необходимых для производства чипов, восстановят синхротрон, построенный еще в СССР 4
20.07.2023 Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц 2
25.10.2022 Объем российских софтверных госзакупок взлетел почти в 1,5 раза 1
19.04.2022 Croc Code и «Атач» внедрили систему электронного документооборота для Института ядерной физики им. Г.И. Будкера 2
18.09.2019 Российские ученые разработали гибридный реактор синтеза-деления 1
13.04.2016 Новосибирские учёные готовят лучший в мире аэрогель 2
01.07.2011 Что станет российским мегапроектом: реактор ПИК, сверхмощный лазер или суперколлайдер? 2
22.06.2010 Институт ядерной физики им. Будкера выбрал решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных 2
15.06.2010 Присуждены Государственные премии в области науки и технологий 2009 года 1
11.06.2010 В Дубне проходит совещание по проблемам электронного охлаждения при высоких энергиях 1
13.11.2009 В Москве проходит Международная школа для молодых ученых по исследованиям в области фотонных наук 2
16.04.2009 РОСНАНО будет строить рентгеновский лазер на свободных электронах 1
25.11.2008 В Москве состоялась ярмарка медицинских проектов "Атоммед-2008" 1
18.05.2007 Исполнилось 50 лет Сибирскому отделению РАН 1
13.02.2007 В аэропорту Новосибирска установлена новая система экспресс-досмотра 1
25.09.2006 Эпоха монстров-ускорителей близится к финалу 1
25.09.2006 Эпоха монстров-ускорителей близится к финалу 1
20.02.2006 Индустрия наносистем и материалы: итоги круглого стола 2
20.02.2006 Индустрия наносистем и материалы: итоги круглого стола 2
24.01.2006 В Новосибирске состоялся международный семинар по физике высоких энергий 1
24.01.2006 В Новосибирске состоялся международный семинар по физике высоких энергий 1
23.12.2005 Заработал первый в России медицинский ускоритель 1
23.12.2005 Заработал первый в России медицинский ускоритель 1
08.07.2004 В казахстанском ИТ-парке реализуется более 60 проектов 1
08.07.2004 В казахстанском ИТ-парке реализуется более 60 проектов 1

Публикаций - 32, упоминаний - 50

РАН СО ИЯФ и организации, системы, технологии, персоны:

Алатау ПИТ - Алатау Парк инновационных технологий - Alatau IT City 5 2
Samsung Electronics 10636 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
Cisco Systems 5224 2
Microsoft Corporation 25253 2
LG Electronics 3678 2
Oracle Corporation 6875 2
Thales Group 125 2
Siemens AG - Siemens Group 2629 2
Зерде - QazInnovations - Национальное агентство по развитию инноваций - ЦИТТ - Центр инжиниринга и трансферта технологий 2 2
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 58 1
Инновационные медицинские технологии НПО - Медицинские инновационные технологии НПО 2 1
Крок - Croc 1815 1
ММК Информсервис 53 1
9018 1
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 12 1
Acronis - Акронис 459 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 121 1
Deiteriy - Дейтерий 73 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1586 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 159 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 158 1
Huawei 4225 1
НЯЦ РК - Национальный ядерный центр Республики Казахстан - Институт ядерной физики Республики Казахстан 8 2
Росатом - ВНИИАЭС - Атом-Инновации Центр 14 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 224 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 980 1
Торий НПП 46 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 1
Наукоград - технопарк 150 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2171 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 2
Президент Республики Казахстан - Президент РК 61 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 157 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 38 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 619 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 3
Collider - Коллайдер - электрон-позитронный ускоритель частиц на встречных пучках 13 2
Атомная энергетика - ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 41 2
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 254 2
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 387 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1549 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 324 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 372 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 879 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9356 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 173 2
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 469 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 177 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 549 1
Синхрофазотрон - резонансный циклический ускоритель с неизменной в процессе ускорения длиной равновесной орбиты 3 1
Линейный ускоритель - Linear accelerator 76 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5677 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1005 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1460 1
РАН СО ИЯФ - Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения - ВЭПП коллайдер - ускорительный комплекс 4 4
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 3
DESY European XFEL - X-Ray Free Electron Laser 5 3
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 16 2
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 10 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
FreePik 1453 1
Electron - фреймворк 83 1
Apple iPhone 6 4862 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 13 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Фурсенко Андрей 128 3
Кусаинов Тимур 2 2
Feynman Richard - Фейнман Ричард 12 2
Логачев Павел 4 2
Беркаев Дмитрий 1 1
Соболев Сергей 6 1
Христианович Сергей 1 1
Чиссов Валерий 1 1
Гордин Дионис 18 1
Панченко Владислав 5 1
Винокуров Николай 1 1
Пармон Валентин 2 1
Кулипанов Геннадий 2 1
Лаврентьев Михаил 5 1
Максимчук Анна 4 1
Толбанов Олег 1 1
Серышев Анатолий 1 1
Кубарев Виталий 1 1
Родякин Владислав 1 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Потапов Александр 29 1
Ковальчук Михаил 23 1
Путин Владимир 3356 1
Пестерев Алексей 10 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Россия - СФО - Новосибирск 4666 18
Россия - РФ - Российская федерация 157223 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 11
Япония 13556 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 7
Европа 24649 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 5
Германия - Федеративная Республика 12945 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2679 3
Италия - Итальянская Республика 4430 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 3
Франция - Французская Республика 7980 3
Южная Корея - Республика 6866 3
Казахстан - Республика 5805 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 2
Швеция - Королевство 3716 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3594 2
Испания - Королевство 3760 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Канада 4986 2
Польша - Республика 2002 2
Дания - Королевство 1318 2
Великобритания - Лондон 2409 2
Германия - Гамбург 184 2
Израиль 2785 2
Венгрия 849 2
Греция - Греческая Республика 995 2
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 96 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 2
Словакия - Словацкая Республика 477 2
США - Калифорния - Беркли 284 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 2
Земля - планета Солнечной системы 10664 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1212 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 8
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 5
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 106 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 5
Материаловедение - Materials Science 190 4
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 4
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 305 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 3
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 68 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 2
Физика - Кварк - Quark 42 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 293 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 495 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 2
ЦКП - Центр коллективного проектирования 27 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
Галлий - Gallium - химический элемент 350 1
Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 56 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 1
Здравоохранение - Реабилитация 418 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 323 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 49 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 3
Optics 139 2
Phys.org 972 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
CNews Мишень 173 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 16
РАН - Российская академия наук 2016 11
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 6
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 4
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
РАН СО ИК - Институт катализа им. Г. К. Борескова 8 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 71 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 88 2
University of Oxford - Оксфордский университет 206 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 2
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 14 2
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 33 1
РАН СО ИСЗФ ФГБУН - Институт солнечно-земной физики - Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 4 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 1
РАН СО ИКФИА ФГБУН - Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения РАН 1 1
РАН СО ИТПМ - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича 6 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 209 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
НИЯУ МИФИ СарФТИ - Саровский государственный физико-технический институт 1 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
ТГУ - Томский государственный университет 211 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 264 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 381 2
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Microsoft Ignite 44 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409018, в очереди разбора - 731626.
Создано именных указателей - 187753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще