Объем российских софтверных госзакупок взлетел почти в 1,5 раза

Больше госзакупок

Как стало известно CNews, российские госструктуры существенно нарастили объем затрат на ПО и ИТ-оборудование. Объем закупок по 44-ФЗ за девять месяцев 2022 г. увеличился на 23,2% и составил 222,82 млрд руб. За тот же период 2021 г. госорганы опубликовали ИТ-закупок на 180,8 млрд руб., следует из предоставленного CNews отчета аналитического центра электронной торговой площадки «ТЭК-торг».

По данным центра, при общем увеличении объема закупок количество опубликованных извещений осталось примерно на том же уровне, что и за девять месяцев 2021 г. (49 тыс.).

Большую часть средств — 117,60 млрд руб. — госструктуры израсходовали на приобретение компьютеров и периферийного оборудования (рост на 9,5% по сравнению с 2021 г.).

На 43,4% увеличился и объем закупок софта. Так, в рамках 44-ФЗ он составил 105,22 млрд руб. при практически не изменившемся количестве опубликованных закупок (12,2 тыс. — падение на 1,4%).

В отчете «ТЭК-торг» учитывалась начальная максимальная цена контрактов, установленная в тендерах, опубликованных в открытом доступе на портале госзакупок. При этом следует понимать, что какая-то доля закупок могла просто не состояться, а начальная цена многих договоров — снизиться.



Закупки госкомпаний

Противоположная ситуация образовалась с ИТ-закупками госкомпаниями (регулируется 223-ФЗ). Их объем за девять месяцев 2022 г. упал на 42,8% и составил 135,06 млрд руб. В 2021 г. госкомпании закупили ПО и ИТ-оборудования на 236 млрд руб. за тот же период.

Госстрктуры закупают все больше ПО и ИТ-оборудования

Вместе с уменьшением объема ИТ-закупок госкомпаний сокращается и количество извещений. За девять месяцев 2022 г. было опубликовано 23,4 тыс. процедур, что на 22% ниже, чем за аналогичный период 2021 г.

За отчетный период сумма закупок софта и лицензий составила 58,93 млрд руб. Это на 45,2% ниже, чем за девять месяцев 2021 г. Всего было опубликовано 7,9 тыс. извещений, что меньше прошлогоднего показателя на 26,3%. За аналогичный период 2021 г. было проведено 10,9 тыс. процедур на сумму 107,44 млрд руб.

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Сократился и объем закупок госкомпаниями компьютеров и периферийного оборудования. Он упал на 40,8% и составил 76,13 млрд руб. (15,8 тыс. закупочных процедур; снижение на 19,7%).

Топ заказчиков и регионов по закупкам

В лидеры субъектов по количеству ИТ-закупок в первом полугодии 2022 г. вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Башкортостан, Татарстан, а также Самарская, Свердловская, Мурманская, Калужская и Челябинская области.

В Топ-5 заказчиков по количеству лотов за первое полугодие 2022 г. попали концерн «Росэнергоатом», Институт ядерной физики РАН, Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области, ГНИВЦ и «Гринатом».

Результаты за полугодие

Схожие результаты «ТЭК-торг» ранее получил и при анализе закупок госкомпаниями и госструктурами за первое полугодие 2022 г. За этот период объем объявленных ИТ-закупок госкомпаний уменьшился на 45,46 млрд руб. (более 30%). На 43,5% сократились закупки ПО и на 19,8% — компьютеров и периферийного оборудования.

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При этом объем закупок по 44-ФЗ продолжает расти. Он увеличился на 13,5% по итогам первого полугодия 2022 г. и составил 126,54 млрд руб. Значительная часть из этих средств пришлась на приобретение компьютеров и периферийного оборудования (71,37 млрд руб.). На закупку ПО ушло 55,17 млрд руб.

Собеседник CNews на рынке электроники высказал предположение, что падение закупок по 223-ФЗ вызвано тем, что многие из них сейчас засекречены из-за санкций. Так, госкомпании, попавшие под западные санкции после начала специальной военной операции на Украине, просто не выкладывают информацию о тендерах в открытый доступ. С 7 марта 2022 г. они получили на это разрешение от Минфина.

