Россия - ПФО - Самарская область

ТФОМС Самарской области перевел страховой фонд данных на аппаратно-защищенные оптические носители Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области дополнил действующую систему резервного копирования независимым страховым ф

Сбербанк и Самарская область будут вместе развивать искусственный интеллект в регионе ут вместе развивать искусственный интеллект в регионе. Технологии искусственного интеллекта откроют Самарской области новые перспективы роста. Соглашение о сотрудничестве подписали президент, п

«МегаФон»: объекты связи в Самарской области защитили от перегрева огатовского, Алексеевского, Исаклинского и Безенчукского районов. «Летние температурные максимумы в Самарской области нередко достигают отметок +30... +35 °C. В такие дни телеком-объекты сталки

МТС назначила нового директора в Смоленской области стины Киселевой. Ранее она возглавляла департамент по работе с корпоративными клиентами филиала МТС Самарской области. Ключевыми направлениями работы нового руководителя станут усиление позицио

В Самарской области выросла популярность коворкингов под открытым небом марцев, и теплая погода лишь усилила этот тренд, — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области. — Сегодня стабильный сигнал нужен не только в деловом центре, но и на пляж

Арестован экс-глава разработчика БПЛА, развивающего кластер беспилотной авиации озаренко, бывший гендиректор разработчика дронов «Транспорт будущего» и бывший помощник губернатора Самарской области. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере по статье 159 УК,

«1С-Рарус» модернизировал систему регламентированного учета в «Самарской сетевой компании» тия. Обеспечена синхронизация данных по закупкам, запасам и финансам. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». АО «Самарская сетевая компания» («ССК») — оператор электросетевой инфраструктуры Самарской области. На сегодняшний день компания присутствует в 34 муниципалитетах. Здесь трудится почти 2800 сотрудников, которые обслуживают порядка 17 тыс. километров воздушных и кабельных ли

В Самарской области подготовили связь к дачному сезону ты связи в СНТ, а с его наступлением мы точечно увеличиваем емкость и покрытие существующих базовых станций, ориентируясь на потребление абонентов», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области. В I квартале использование дополнительных частотных ресурсов позволило увеличить территорию покрытия LTE (4G) оператора в ряде дачных массивов Волжского, Красноармейского и С

ДОМ.РФ представил девелопменту Самарской области решения для цифровой трансформации недрения, используя инструменты, которые уже доказали свою эффективность в масштабных проектах. Для Самарской области, где строительный бизнес активно развивается, мы готовы предложить эксперти

Промышленная группа из Самарской области усилила киберзащиту здать единую точку выхода в интернет и применить общие политики информационной безопасности даже в крупных территориально распределенных компаниях», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области. Клиенты могут выбрать наиболее удобный формат внедрения: в облаке оператора, в собственном ЦОД или в рамках гибридной модели. Облачный сценарий позволяет избежать капитальных

Первые предприниматели вошли в реестр субъектов креативных индустрий Самарской области едпринимателям заявить о себе и в дальнейшем пользоваться информационными, финансовыми и другими мерами поддержки на региональном уровне. На сегодняшний день в реестр вошли первые 20 предпринимателей Самарской области. Об этом CNews сообщили представители технопарка «Жигулевская долина» . «Креативные индустрии становятся еще одной точкой роста экономики. Формирование реестра креативных пред

Культура вышла в онлайн: для 8 тысяч сельчан Самарской области расширили покрытие LTE Еще 26 небольших населенных пунктов Самарской области вошли в программу «Устранение цифрового неравенства». Благодаря сотрудничеству «МегаФона» и регионального министерства цифрового развития в 2025 г. жители сел и деревень в 12

«МегаФон»: жители Самарской области начали год с онлайн-покупок В январе 2026 г. жители Самарской области стали чаще посещать интернет-магазины. С начала месяца трафик на маркетплейсах вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают аналитики «МегаФона

«1С-Рарус» ускорил процедуры закупок в «Самарской сетевой компании» ставители «1С-Рарус». АО «Самарская сетевая компания» занимается передачей электроэнергии потребителям и развитием технологической инфраструктуры. Энергетики предприятия работают в 34 муниципалитетах Самарской области и обслуживают свыше 17 тыс. километров воздушных и кабельных линий и 7 тыс. электроподстанций. На страже энергетической безопасности региона стоят 2,8 тыс. сотрудников компани

100 МТК зарегистрировано в Самарской области 100 малых технологических компаний зарегистрировано в Самарской области. Сотой компанией, включенной в реестр МТК, стал резидент технопарка «Жигуле

Умные технологии покорили села Самарской области Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно. В небольших населенных пунктах Самарской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 39% от об

Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту кого инженерного конкурса и Конкурса студенческих инновационных проектов, реализуемых на территории Самарской области. В рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) Самарского наци

Step Logic внедрил отечественную систему межсетевого экранирования от «Кода Безопасности» в «Самарской сетевой компании» Step Logic внедрил на значимых объектах сетевой инфраструктуры «Самарской сетевой компании» систему межсетевого экранирования от российского ИБ-производителя «Кода Безопасности». Проект обеспечил защиту сетевой инфраструктуры, фильтрацию веб-трафика и контр

В Самарской области запустили проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома ой промышленности необходимыми ресурсами, полученными из экологически чистых источников. Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета России по направлению «Промышленность» Вяч

«МегаФон»: ретросайты увлекли молодежь Самарской области семейкино Красноярского района. Благодаря использованию высокочастотного диапазона LTE, емкость и скорость наших объектов связи увеличились до 30%», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.

Искусственный интеллект обеспечит безопасность улиц и жителей Самарской области ГБУ СО «Безопасный регион» (подведомственное учреждение министерства цифрового развития и связи Самарской области), компания-разработчик алгоритмов искусственного интеллекта NetVision и ком

«ТрансТелеКом» обеспечил безопасный доступ в интернет для Самарской пригородной пассажирской компании и «ТрансТелеКом» организовали межсетевой экран для Самарской пригородной пассажирской компании (АО «Самарская ППК») на базе отечественного решения. Об этом CNews сообщили представители компании

Жители Самарской области готовятся к весеннему празднику в интернете уктуры связи. В прошлом году, к примеру, в первый весенний месяц интернет-трафик горожан возрос сразу на 13% по сравнению с осенне-зимним периодом», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области. Чтобы улучшить качество соединения и обеспечить стабильный доступ к онлайн-сервисам даже в час пик, оператор ввел в эксплуатацию дополнительные объекты связи в городах област

«МегаФона»: загородные поездки набирают популярность среди жителей Самарской области У городского населения Самарской области вырос интерес к сельской жизни. С начала зимы количество горожан, посещающи

«МегаФон» в Самарской области возглавил новый топ-менеджер ую связь, цифровое телевидение и домашний интернет. «За время работы Никита проявил себя как эффективный менеджер, что подтверждается ростом абонентской базы «МегаФона» и Yota в Оренбургской области. Самарский регион — это новый вызов, он входит в число крупнейших по объемам рынка и значимости для нашего бизнеса. Здесь сосредоточено множество компаний и промышленных предприятий. Управление

Сельские жители Самарской области увеличили онлайн-активность «МегаФона». Исследование, основанное на обезличенных данных клиентов, показало, что в пересчете на одного человека цифровые услуги более востребованы в сельской местности, чем в городах. Горожанам в Самарской области в среднем достаточно 27 ГБ в месяц, что на 16% меньше расходов сельчан. Это может объясняться тем, что в небольших населенных пунктах мобильная связь часто заменяет стационарн

«МегаФон»: назван самый «качающий» город Самарской области города. Территории, где сконцентрировано большое количество пользователей, требуют постоянного развития сетевой инфраструктуры», — сказал Павел Тележкин, руководитель технического отдела «МегаФона» в Самарской области. С 2024 г. инженеры ввели в эксплуатацию свыше 20 новых базовых станций в городских населенных пунктах региона. Помимо этого, более чем на 150 городских объектах связи операто

В России вакханалия «покупателей-экстремистов», от которой страдают продавцы электроники и торговые сети. Полиция бездействует 0% подобных случаев происходят именно в этом регионе. Проблема, о которой говорят На происходящее в Самарской области уже в открытую говорят представители ритейлеров. На проблему с отказом сило

В 66 населённых пунктах Самарской области появился 4G‑интернет «МегаФона» остребованность мобильного интернета у сельских жителей. В среднем на одного сельчанина приходится 32 ГБ трафика в месяц — на 15% больше, чем годом ранее», — сказал Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области. Инженеры использовали средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это позволило пользователям выходить в Сеть, работать с приложениями и

На популярном туристическом маршруте Самарской области улучшили связь мещения, торговые точки, фельдшерско-акушерский пункт», — сказал Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области. Также, чтобы сократить время загрузки онлайн‑контента, ранее специалисты п

«ТрансТелеКом» обеспечил интернетом Всероссийский молодежный форум «iВолга» в Самарской области Компания «ТрансТелеКом» выступила телекоммуникационным партнером Всероссийского молодежного форума Движения Первых «iВолга», который прошел на Мастрюковских озерах в Самарской области. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКома». В 2024 г. для участников мероприятия было организовано более 70 точек Wi-Fi и пять точек с публичным Wi-Fi и авторизацие

Голубое озеро в Самарском попало в донские сети «МегаФона» Жители поселка Самарское и гости, приезжающие искупаться в бирюзовой воде водоема, теперь могут пользоваться

«МегаФон» подготовил мобильную сеть в городах Самарской области к туристическому сезону м дополнительные объекты. Особенно важен мониторинг летом, когда увеличивается туристический поток и среднемесячный объем онлайн-данных возрастает до 30%», — сказал Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области. Как показывает big data оператора, уже с весны регион начали активно посещать путешественники. Чаще в Самару, Жигулевск и Отрадный приезжали гости из Челябинской, Оренбургско

Деревни, села и трассы: в Самарской области расширили 4G-покрытие ово и Большой Рязани показатель в этот период обычно вырастает более чем на 50%. Вероятно, это связано с тем, что села входят в популярные пешие маршруты, — отметил Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области. — Мы заранее обновили телеком-оборудование, перед сезоном высокого трафика. Теперь абоненты, которые любят отдыхать за городом, получат качественный сервис независимо от числ

Гражданские беспилотники могут увеличить на 360 тысяч тонн урожай в Самарской области Эксперты компании «Аэромакс» оценили экономические перспективы развития агропрома Самарской области с помощью гражданских беспилотных технологий. Применение агродронов способн

«МегаФон» улучшил связь в Отрадном Самарской области Скорость мобильного интернет‑соединения стала выше для жителей Отрадного Самарской области. Инженеры «МегаФона» установили дополнительное оборудование, поддерживающее

Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области аруси. В составе организации три завода: два по производству керамической плитки и керамогранита в Подмосковье мощностью до 17 млн кв. метров в год и один, по производству санитарного оборудования, в Самарской области мощностью более 2 млн изделий в год. Совокупная численность персонала всех предприятий – 1,8 тыс. человек. Растущие масштабы производства и стремительное развитие компании тре

VK и Самарская область будут развивать туризм с помощью ИИ VK и Министерство туризма Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых технологи

С наступлением весны горожане Самарской области больше времени проводят в Сети Жители городов Самарской области стали чаще пользоваться интернетом в смартфонах. За год дата-трафик в их мо