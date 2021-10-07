Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Самарская область
Публикаций - 580, упоминаний - 945
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Казарин Станислав 100 33
|Четвернин Алексей 652 24
|Меламед Александр 40 22
|Никифоров Николай 1126 19
|Лысенко Эдуард 209 19
|Асланов Дмитрий 41 15
|Козырев Алексей 270 14
|Шадаев Максут 384 14
|Ермолаев Артем 340 14
|Попов Алексей 319 14
|Авербах Владимир 121 13
|Дюбанов Анатолий 86 13
|Фомичев Олег 107 12
|Гуральников Сергей 161 12
|Никуличев Андрей 43 12
|Медведев Дмитрий 1437 11
|Евраев Михаил 222 11
|Власов Сергей 76 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Елистратов Николай 90 10
|Стрельцов Андрей 53 10
|Орловский Виктор 229 10
|Захаров Павел 55 10
|Громов Иван 96 10
|Бойко Елена 151 10
|Петрушин Андрей 64 9
|Симаков Олег 106 9
|Нечепоренко Юрий 25 9
|Бородин Андрей 31 9
|Звягина Наталья 64 9
|Оголь Елена 24 9
|Матвеева Татьяна 83 8
|Кирюшин Геннадий 34 8
|Васильев Сергей 29 8
|Клементьев Андрей 18 8
|Абызов Михаил 64 8
|Чернышов Михаил 32 8
|Нестеренко Татьяна 36 8
|Соколов Олег 51 7
|Орлов Геннадий 16 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru