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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ПФО - Самарская область


07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
29.09.2021 Облако МТС поможет в цифровизации российского образования 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 5
02.09.2021 МТС запустила платформу для управления регионом на основе Big Data 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
22.07.2021 В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1
03.06.2021 Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 8
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
07.04.2021 МТС перенесла на облачную платформу часть ИТ-инфраструктуры СамГМУ 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 2
09.03.2021 МТС обеспечила «АвтоВАЗ» отказоустойчивым доступом в Сеть 1
02.03.2021 Главой комитета по ИТ и связи Санкт-Петербурга назначена «человек губернатора» 1
20.02.2021 В клиниках СамГМУ появится система голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med 1
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
26.01.2021 «Ростелеком» до 498 увеличит количество камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах Самарской области 3
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 6
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
04.12.2020 Москвичи из-за развода делят в суде общий Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков 1
06.11.2020 МТС обеспечила резидентов особой экономической зоны доступом к промышленному интернету вещей 1
03.11.2020 «ЭР-Телеком» подключит сельских жителей к скоростному интернету 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 3
17.09.2020 Исследование: большинство россиян хотят общаться с потенциальным работодателем в соцсетях 1
01.09.2020 Рассекречена итоговая внешность серийного российского электромобиля. Фото, видео 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
13.08.2020 Исследование «Актион-МЦФЭР»: сотрудники большинства компаний не прекращали ездить в офис во время карантина 1
03.08.2020 ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 1
03.07.2020 Концерн «Автоматика» принимает участие в создании научно-образовательного центра в Самарской области 2
27.05.2020 «Ростелеком» объединил телефоны центров занятости Самарской области в облаке 1
12.05.2020 Доменной зоне .РФ 10 лет! 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1

Публикаций - 580, упоминаний - 945

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 85
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 57
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 37
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 25
ВолгаТелеком 254 25
СМАРТС Компания 236 24
Microsoft Corporation 11628 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 19
3934 16
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 11
Ростех - Ростехнологии 2230 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 10
Yandex - Яндекс 4129 10
InterSystems - ИнтерСистемз 74 9
SAP SE 3272 9
Ростелеком Связьинвест 773 8
Открытые технологии 219 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 8
Синтерра - Synterra 602 7
Facebook 3796 7
Cisco Systems 2158 7
Samsung Electronics 5878 7
Ланит ГК 1185 6
Softline - Софтлайн 1507 6
АйТи 771 6
IBM 3677 5
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 5
АФК Система ПАО 1057 5
Huawei 2750 5
РТЛабс 145 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 276 5
Apple Inc - Эппл Рус 7861 5
Скай Линк - Skylink 548 5
Барс груп 402 5
HP Inc. 3043 4
Мотив - Екатеринбург-2000 105 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 24
УЭК - Универсальная электронная карта 512 18
Почта России ПАО 1586 10
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 9
АвтоВАЗ 121 8
РЖД - Российские железные дороги 1093 7
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 5
Евросеть 939 4
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Сбербанк Поволжский банк 11 3
Единая транспортная карта 12 3
ЕС-лизинг 13 3
РВК - Российская венчурная компания 482 3
Газпромбанк - ГПБ 696 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 3
ВТБ24 587 3
НСТТ Белитон 7 2
eBay Inc 565 2
Фаберлик - Faberlic 63 2
Татнефть 116 2
Роснефть НК 372 2
Почта Банк 289 2
РусГидро ПАО 129 2
Avon - Косметическая компания 22 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Россети ПАО 168 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
СВГК - Средневолжская газовая компания 7 2
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 2
Мострансавто 59 2
КонсультантПлюс 44 2
Связной ГК 897 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 80
Правительство РФ 2226 37
Правительство Самарской области 48 32
Президент Российской Федерации 1447 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 30
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 30
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 26
Правительство Москвы 660 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 21
Федеральное казначейство России 766 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 18
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 16
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 14
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 10
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 9
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 9
Счётная палата РФ 464 8
Правительство Ставропольского края 23 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 7
Администрация Смоленской области 19 7
Правительство Чувашской Республики 15 7
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
Руссофт - Russoft 269 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
Союз машиностроителей России 26 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 46
3G - Стандарт мобильной связи 3835 43
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 37
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 34
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 10
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 9
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 8
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 5
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 248 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 4
LTE-смартфон 138 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 782 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 28
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 20
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 10
Google Android 10752 10
Apple iOS 5744 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
Apple iPad 3263 6
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 6
Хоулмонт - Тезис 76 6
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 6
Microsoft Windows 10 6810 6
Linux OS 4386 6
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 5
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 5
ЭОС Дело СЭД 649 5
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 4
1С:Бухгалтерия 412 4
Microsoft Skype 1501 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 4
МТС 3G-сеть 86 4
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 4
VK - Mail.ru Одноклассники 864 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 489 4
Microsoft Office 2004 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 4
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 3
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 117 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Apple - App Store 2199 3
Microsoft Windows Server 2003 160 3
Spectec TRIM 82 3
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 3
Казарин Станислав 100 33
Четвернин Алексей 652 24
Меламед Александр 40 22
Никифоров Николай 1126 19
Лысенко Эдуард 209 19
Асланов Дмитрий 41 15
Козырев Алексей 270 14
Шадаев Максут 384 14
Ермолаев Артем 340 14
Попов Алексей 319 14
Авербах Владимир 121 13
Дюбанов Анатолий 86 13
Фомичев Олег 107 12
Гуральников Сергей 161 12
Никуличев Андрей 43 12
Медведев Дмитрий 1437 11
Евраев Михаил 222 11
Власов Сергей 76 11
Лопаткин Герман 102 11
Елистратов Николай 90 10
Стрельцов Андрей 53 10
Орловский Виктор 229 10
Захаров Павел 55 10
Громов Иван 96 10
Бойко Елена 151 10
Петрушин Андрей 64 9
Симаков Олег 106 9
Нечепоренко Юрий 25 9
Бородин Андрей 31 9
Звягина Наталья 64 9
Оголь Елена 24 9
Матвеева Татьяна 83 8
Кирюшин Геннадий 34 8
Васильев Сергей 29 8
Клементьев Андрей 18 8
Абызов Михаил 64 8
Чернышов Михаил 32 8
Нестеренко Татьяна 36 8
Соколов Олег 51 7
Орлов Геннадий 16 7
Россия - Российская федерация - РФ 58975 308
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 174
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 124
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 118
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 113
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 108
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 101
Россия - ПФО - Саратовская область 364 88
Россия - ПФО - Пензенская область 359 85
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 81
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 80
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 79
Россия - ПФО - Оренбургская область 305 77
Россия - СФО - Новосибирская область 843 74
Россия - УФО - Свердловская область 822 71
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 67
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 66
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 65
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 242 64
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 59
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 57
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 54
Россия - УФО - Тюменская область 597 50
Россия - СФО - Красноярский край 691 47
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 213 45
Россия - УФО - Челябинская область 674 45
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 44
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 44
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 42
Россия - СФО - Омская область 395 41
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 530 41
Россия - ЦФО - Калужская область 584 40
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 39
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 38
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 36
Россия - СФО - Иркутская область 565 36
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 215 35
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 35
Россия - СФО - Республика Алтай 712 34
Россия - СФО - Кемеровская область 496 34
Федеральное законодательство 254 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 14
Региональное законодательство 45 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 12
Информационное общество - Государственная программа 282 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 7
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 6
Образование в России 381 5
НКО - Некоммерческая организация 91 5
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 4
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 4
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 4
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МПС - Международные платежные системы 24 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 34
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 9
РИА Новости 657 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 3
Прайм - Агентство экономической информации 530 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 2
КХЛ HD - телеканал 22 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
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Автокод (портал) 29 1
Автоброкер 1 1
Glamour 6 1
Motor.ru - Автомобильные новости 3 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
Ведомости 260 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
CNews Analytics 2006 18
Gartner 2230 4
IDC - International Data Corporation 2797 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Markets&Markets Research 78 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
ResearchMe 11 1
CNews Инновация года - награда 26 1
Strategy Analytics 180 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 7
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 4
РАН - Российская академия наук 326 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 4
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
Сириус - Образовательный центр 86 3
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
Академгородок Новосибирск 29 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
Академия АйТи 35 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 51 1
СамГМУ - Институт инновационного развития 5 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 12 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 57 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 17 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 198 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 27 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 24
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Цифровая прокачка региона 22 2
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SAP Show 1 1
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ED2 EdTech Accelerator 7 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
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Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
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SAP UP 5 1
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ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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