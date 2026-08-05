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Россия ПФО Самарская область

Россия - ПФО - Самарская область

СОБЫТИЯ


05.08.2026 ТФОМС Самарской области перевел страховой фонд данных на аппаратно-защищенные оптические носители

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области дополнил действующую систему резервного копирования независимым страховым ф
28.07.2026 Сбербанк и Самарская область будут вместе развивать искусственный интеллект в регионе

ут вместе развивать искусственный интеллект в регионе. Технологии искусственного интеллекта откроют Самарской области новые перспективы роста. Соглашение о сотрудничестве подписали президент, п
08.07.2026 «МегаФон»: объекты связи в Самарской области защитили от перегрева

огатовского, Алексеевского, Исаклинского и Безенчукского районов. «Летние температурные максимумы в Самарской области нередко достигают отметок +30... +35 °C. В такие дни телеком-объекты сталки
06.07.2026 МТС назначила нового директора в Смоленской области

стины Киселевой. Ранее она возглавляла департамент по работе с корпоративными клиентами филиала МТС Самарской области. Ключевыми направлениями работы нового руководителя станут усиление позицио
19.06.2026 В Самарской области выросла популярность коворкингов под открытым небом

марцев, и теплая погода лишь усилила этот тренд, — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области. — Сегодня стабильный сигнал нужен не только в деловом центре, но и на пляж
08.05.2026 Арестован экс-глава разработчика БПЛА, развивающего кластер беспилотной авиации

озаренко, бывший гендиректор разработчика дронов «Транспорт будущего» и бывший помощник губернатора Самарской области. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере по статье 159 УК,

30.04.2026 «1С-Рарус» модернизировал систему регламентированного учета в «Самарской сетевой компании»

тия. Обеспечена синхронизация данных по закупкам, запасам и финансам. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». АО «Самарская сетевая компания» («ССК») — оператор электросетевой инфраструктуры Самарской области. На сегодняшний день компания присутствует в 34 муниципалитетах. Здесь трудится почти 2800 сотрудников, которые обслуживают порядка 17 тыс. километров воздушных и кабельных ли
09.04.2026 В Самарской области подготовили связь к дачному сезону

ты связи в СНТ, а с его наступлением мы точечно увеличиваем емкость и покрытие существующих базовых станций, ориентируясь на потребление абонентов», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области. В I квартале использование дополнительных частотных ресурсов позволило увеличить территорию покрытия LTE (4G) оператора в ряде дачных массивов Волжского, Красноармейского и С
26.03.2026 ДОМ.РФ представил девелопменту Самарской области решения для цифровой трансформации

недрения, используя инструменты, которые уже доказали свою эффективность в масштабных проектах. Для Самарской области, где строительный бизнес активно развивается, мы готовы предложить эксперти
17.02.2026 Промышленная группа из Самарской области усилила киберзащиту

здать единую точку выхода в интернет и применить общие политики информационной безопасности даже в крупных территориально распределенных компаниях», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области. Клиенты могут выбрать наиболее удобный формат внедрения: в облаке оператора, в собственном ЦОД или в рамках гибридной модели. Облачный сценарий позволяет избежать капитальных
30.01.2026 Первые предприниматели вошли в реестр субъектов креативных индустрий Самарской области

едпринимателям заявить о себе и в дальнейшем пользоваться информационными, финансовыми и другими мерами поддержки на региональном уровне. На сегодняшний день в реестр вошли первые 20 предпринимателей Самарской области. Об этом CNews сообщили представители технопарка «Жигулевская долина» . «Креативные индустрии становятся еще одной точкой роста экономики. Формирование реестра креативных пред
29.01.2026 Культура вышла в онлайн: для 8 тысяч сельчан Самарской области расширили покрытие LTE

Еще 26 небольших населенных пунктов Самарской области вошли в программу «Устранение цифрового неравенства». Благодаря сотрудничеству «МегаФона» и регионального министерства цифрового развития в 2025 г. жители сел и деревень в 12

19.01.2026 «МегаФон»: жители Самарской области начали год с онлайн-покупок

В январе 2026 г. жители Самарской области стали чаще посещать интернет-магазины. С начала месяца трафик на маркетплейсах вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают аналитики «МегаФона
25.12.2025 «1С-Рарус» ускорил процедуры закупок в «Самарской сетевой компании»

ставители «1С-Рарус». АО «Самарская сетевая компания» занимается передачей электроэнергии потребителям и развитием технологической инфраструктуры. Энергетики предприятия работают в 34 муниципалитетах Самарской области и обслуживают свыше 17 тыс. километров воздушных и кабельных линий и 7 тыс. электроподстанций. На страже энергетической безопасности региона стоят 2,8 тыс. сотрудников компани
11.11.2025 100 МТК зарегистрировано в Самарской области

100 малых технологических компаний зарегистрировано в Самарской области. Сотой компанией, включенной в реестр МТК, стал резидент технопарка «Жигуле
13.08.2025 Умные технологии покорили села Самарской области

Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно. В небольших населенных пунктах Самарской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 39% от об
10.04.2025 Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту

кого инженерного конкурса и Конкурса студенческих инновационных проектов, реализуемых на территории Самарской области. В рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) Самарского наци
10.04.2025 Step Logic внедрил отечественную систему межсетевого экранирования от «Кода Безопасности» в «Самарской сетевой компании»

Step Logic внедрил на значимых объектах сетевой инфраструктуры «Самарской сетевой компании» систему межсетевого экранирования от российского ИБ-производителя «Кода Безопасности». Проект обеспечил защиту сетевой инфраструктуры, фильтрацию веб-трафика и контр
08.04.2025 В Самарской области запустили проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома

ой промышленности необходимыми ресурсами, полученными из экологически чистых источников. Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета России по направлению «Промышленность» Вяч
01.04.2025 «МегаФон»: ретросайты увлекли молодежь Самарской области

семейкино Красноярского района. Благодаря использованию высокочастотного диапазона LTE, емкость и скорость наших объектов связи увеличились до 30%», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.
01.04.2025 Искусственный интеллект обеспечит безопасность улиц и жителей Самарской области

ГБУ СО «Безопасный регион» (подведомственное учреждение министерства цифрового развития и связи Самарской области), компания-разработчик алгоритмов искусственного интеллекта NetVision и ком
31.03.2025 «ТрансТелеКом» обеспечил безопасный доступ в интернет для Самарской пригородной пассажирской компании

и «ТрансТелеКом» организовали межсетевой экран для Самарской пригородной пассажирской компании (АО «Самарская ППК») на базе отечественного решения. Об этом CNews сообщили представители компании
07.03.2025 Жители Самарской области готовятся к весеннему празднику в интернете

уктуры связи. В прошлом году, к примеру, в первый весенний месяц интернет-трафик горожан возрос сразу на 13% по сравнению с осенне-зимним периодом», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области. Чтобы улучшить качество соединения и обеспечить стабильный доступ к онлайн-сервисам даже в час пик, оператор ввел в эксплуатацию дополнительные объекты связи в городах област
03.02.2025 «МегаФона»: загородные поездки набирают популярность среди жителей Самарской области

У городского населения Самарской области вырос интерес к сельской жизни. С начала зимы количество горожан, посещающи
24.01.2025 «МегаФон» в Самарской области возглавил новый топ-менеджер

ую связь, цифровое телевидение и домашний интернет. «За время работы Никита проявил себя как эффективный менеджер, что подтверждается ростом абонентской базы «МегаФона» и Yota в Оренбургской области. Самарский регион — это новый вызов, он входит в число крупнейших по объемам рынка и значимости для нашего бизнеса. Здесь сосредоточено множество компаний и промышленных предприятий. Управление

17.01.2025 Сельские жители Самарской области увеличили онлайн-активность

«МегаФона». Исследование, основанное на обезличенных данных клиентов, показало, что в пересчете на одного человека цифровые услуги более востребованы в сельской местности, чем в городах. Горожанам в Самарской области в среднем достаточно 27 ГБ в месяц, что на 16% меньше расходов сельчан. Это может объясняться тем, что в небольших населенных пунктах мобильная связь часто заменяет стационарн
12.12.2024 «МегаФон»: назван самый «качающий» город Самарской области

города. Территории, где сконцентрировано большое количество пользователей, требуют постоянного развития сетевой инфраструктуры», — сказал Павел Тележкин, руководитель технического отдела «МегаФона» в Самарской области. С 2024 г. инженеры ввели в эксплуатацию свыше 20 новых базовых станций в городских населенных пунктах региона. Помимо этого, более чем на 150 городских объектах связи операто
10.12.2024 В России вакханалия «покупателей-экстремистов», от которой страдают продавцы электроники и торговые сети. Полиция бездействует

0% подобных случаев происходят именно в этом регионе. Проблема, о которой говорят На происходящее в Самарской области уже в открытую говорят представители ритейлеров. На проблему с отказом сило
15.11.2024 В 66 населённых пунктах Самарской области появился 4G‑интернет «МегаФона»

остребованность мобильного интернета у сельских жителей. В среднем на одного сельчанина приходится 32 ГБ трафика в месяц — на 15% больше, чем годом ранее», — сказал Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области. Инженеры использовали средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это позволило пользователям выходить в Сеть, работать с приложениями и

16.10.2024 На популярном туристическом маршруте Самарской области улучшили связь

мещения, торговые точки, фельдшерско-акушерский пункт», — сказал Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области. Также, чтобы сократить время загрузки онлайн‑контента, ранее специалисты п
28.08.2024 «ТрансТелеКом» обеспечил интернетом Всероссийский молодежный форум «iВолга» в Самарской области

Компания «ТрансТелеКом» выступила телекоммуникационным партнером Всероссийского молодежного форума Движения Первых «iВолга», который прошел на Мастрюковских озерах в Самарской области. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКома». В 2024 г. для участников мероприятия было организовано более 70 точек Wi-Fi и пять точек с публичным Wi-Fi и авторизацие
03.07.2024 Голубое озеро в Самарском попало в донские сети «МегаФона»

Жители поселка Самарское и гости, приезжающие искупаться в бирюзовой воде водоема, теперь могут пользоваться
20.06.2024 «МегаФон» подготовил мобильную сеть в городах Самарской области к туристическому сезону

м дополнительные объекты. Особенно важен мониторинг летом, когда увеличивается туристический поток и среднемесячный объем онлайн-данных возрастает до 30%», — сказал Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области. Как показывает big data оператора, уже с весны регион начали активно посещать путешественники. Чаще в Самару, Жигулевск и Отрадный приезжали гости из Челябинской, Оренбургско
13.06.2024 Деревни, села и трассы: в Самарской области расширили 4G-покрытие

ово и Большой Рязани показатель в этот период обычно вырастает более чем на 50%. Вероятно, это связано с тем, что села входят в популярные пешие маршруты, — отметил Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области. — Мы заранее обновили телеком-оборудование, перед сезоном высокого трафика. Теперь абоненты, которые любят отдыхать за городом, получат качественный сервис независимо от числ
23.04.2024 Гражданские беспилотники могут увеличить на 360 тысяч тонн урожай в Самарской области

Эксперты компании «Аэромакс» оценили экономические перспективы развития агропрома Самарской области с помощью гражданских беспилотных технологий. Применение агродронов способн
18.04.2024 «МегаФон» улучшил связь в Отрадном Самарской области

Скорость мобильного интернет‑соединения стала выше для жителей Отрадного Самарской области. Инженеры «МегаФона» установили дополнительное оборудование, поддерживающее
26.03.2024 Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области

аруси. В составе организации три завода: два по производству керамической плитки и керамогранита в Подмосковье мощностью до 17 млн кв. метров в год и один, по производству санитарного оборудования, в Самарской области мощностью более 2 млн изделий в год. Совокупная численность персонала всех предприятий – 1,8 тыс. человек. Растущие масштабы производства и стремительное развитие компании тре
20.03.2024 VK и Самарская область будут развивать туризм с помощью ИИ

VK и Министерство туризма Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых технологи
13.03.2024 С наступлением весны горожане Самарской области больше времени проводят в Сети

Жители городов Самарской области стали чаще пользоваться интернетом в смартфонах. За год дата-трафик в их мо
22.02.2024 Robin от SL Soft (ГК Softline) внедрил программных роботов в медучреждения Самарской области

стемы здравоохранения на платформе Robin от SL Soft. В работу медицинских организаций на территории Самарской области внедрены разработанные на платформе Robin программные роботы, в том числе ч

Публикаций - 1577, упоминаний - 2197

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 216
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 165
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 99
Ростелеком 10948 91
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 87
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 78
Microsoft Corporation 25775 49
9594 47
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 44
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 41
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 36
Ростелеком - Связьинвест 1719 33
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 31
Yandex - Яндекс 9216 31
Softline - Софтлайн 3743 24
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 22
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 22
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 22
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 21
Связьинформ 88 21
Telegram Group 2940 21
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 20
Siemens AG - Siemens Group 2673 19
Samsung Electronics 11064 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 17
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 16
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 16
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 15
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 14
Cisco Systems 5372 13
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 12
Росимущество - Управления информационных технологий 19 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 12
Huawei 4676 12
Apple Inc 13154 12
Oracle Corporation 7074 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
1С-Рарус 982 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 54
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 43
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 30
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 25
Почта России ПАО 2370 20
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 19
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 14
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
Евросеть 1421 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 11
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 10
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 10
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 9
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 15 9
Самараэнерго 19 9
Газпром ПАО 1493 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 8
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 8
ИБС - Инновационные беспилотные системы - Транспорт будущего 14 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
МТС Трэвел - MTS Travel 292 7
Angentro Trading and Investments 23 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 6
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 6
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 193
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 104
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 87
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 82
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 75
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 54
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 54
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 53
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 51
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 51
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 49
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 49
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 45
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 42
Федеральное казначейство России 1949 38
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 38
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 34
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 33
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 33
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 30
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 29
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 27
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 25
Судебная власть - Judicial power 2500 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 24
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 23
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 21
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 21
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 20
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Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 18
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 89
ГосИнформСистемы 160 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 3
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 3
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 3
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
Союз пенсионеров России 9 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области 2 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Международная академия связи - МАС 46 2
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 300
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 279
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 205
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 175
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 163
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 139
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 138
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 134
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 121
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 120
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 118
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 110
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 108
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 98
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 98
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 95
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 86
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 81
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 75
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 75
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 72
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 70
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 68
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 67
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 66
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 65
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 65
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 60
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 57
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Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 56
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 55
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 51
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 50
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 49
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 111
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 35
Microsoft Windows 2000 8678 33
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 29
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 27
Космодром Байконур 1072 26
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 24
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 23
Linux OS 11533 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 22
Google Android 15243 21
Microsoft Windows 16882 19
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 16
Apple iOS 8583 15
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 15
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 11
МТС EnergyTool 32 11
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 10
Apple iPad 4011 10
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 10
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 9
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 9
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Apple iPhone 6 4861 8
Аскон - Лоцман:PLM 100 8
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 8
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 8
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 8
Avito - Авито Путешествия 60 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Казарин Станислав 175 49
Путин Владимир 3454 30
Ермолаев Артем 379 29
Меламед Александр 95 27
Козырев Алексей 328 27
Кирюшин Геннадий 91 27
Авербах Владимир 127 26
Югай Виктор 66 26
Орловский Виктор 408 26
Шадаев Максут 1210 26
Лысенко Эдуард 317 25
Никифоров Николай 1138 25
Дюбанов Анатолий 95 25
Фомичев Олег 139 25
Гуральников Сергей 164 25
Евраев Михаил 266 24
Никуличев Андрей 43 24
Лопаткин Герман 104 24
Власов Сергей 101 24
Гирев Андрей 77 23
Звягина Наталья 64 21
Петрушин Андрей 110 21
Елистратов Николай 90 21
Нечепоренко Юрий 27 21
Пикульников Никита 38 21
Стрельцов Андрей 62 20
Громов Иван 102 20
Бойко Елена 152 19
Матвеева Татьяна 110 18
Абызов Михаил 69 18
Нестеренко Татьяна 42 18
Асланов Дмитрий 41 17
Клементьев Андрей 18 17
Попов Алексей 339 15
Прокошев Андрей 32 15
Холодняков Юрий 15 15
Оголь Елена 24 14
Федулов Владислав 86 13
Васильев Сергей 69 13
Медведев Дмитрий 1665 13
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IDC - International Data Corporation 4975 8
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CNews Мишень 186 1
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
Mobile Research Group 87 1
Gartner ECM 4 1
R2G - Research2Guidance 6 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
INFOLine-Аналитика 78 1
DSM Group - Группа ДСМ 4 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 40
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 23
РАН - Российская академия наук 2122 18
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 14
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 13
СамГУ - Самарский государственный университет 34 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 12
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 9
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 11 6
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 13 6
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 4
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 3
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 3
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 3
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 3
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 3
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 3
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