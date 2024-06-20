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«МегаФон» подготовил мобильную сеть в городах Самарской области к туристическому сезону

Мобильный интернет стал быстрее для жителей и гостей Самары, Жигулевска и Отрадного. Инженеры «МегаФона» провели модернизацию базовых станций в трех городах региона. Это позволило увеличить емкость сети более чем в два раза в местах с максимальной нагрузкой и повышенным спросом на цифровой контент.

В Самаре работы прошли на Заводском шоссе, вблизи дачных массивов на Утевской улице и рядом с парком «Воронежские озера». В Жигулевске инженеры охватили территорию у подножия горы Сосновая, а в Отрадном улучшения заметят горожане и гости, прогуливающиеся по бульвару Узилова.

В ходе модернизации оператор запустил дополнительный среднечастотный слой в сети 4G, чтобы обеспечить более быструю и стабильную передачу данных даже в часы пик. Техническое решение позволило увеличить емкость и обслуживать одновременно большее число абонентов с привычным уровнем сервиса.

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«Мы ежедневно следим за нагрузкой на действующие объекты связи, включая измерение скорости интернета в моменты наибольшей активности клиентов. Когда количество пользователей или трафик растет, оперативно модернизируем оборудование или строим дополнительные объекты. Особенно важен мониторинг летом, когда увеличивается туристический поток и среднемесячный объем онлайн-данных возрастает до 30%», — сказал Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области.

Как показывает big data оператора, уже с весны регион начали активно посещать путешественники. Чаще в Самару, Жигулевск и Отрадный приезжали гости из Челябинской, Оренбургской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. В среднем за поездку абонент «МегаФона» использует по 700 МБ данных, а рекордсмены из Мурманской и Магаданской областей — около 1,5 ГБ.

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