Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ПФО Самарская область Жигулевск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 6
|Югай Виктор 60 4
|Меламед Александр 95 3
|Казарин Станислав 175 1
|Дронов Дмитрий 26 1
|Рабовский Семен 32 1
|Кокурин Владимир 7 1
|Курочкин Александр 11 1
|Зуев Дмитрий 6 1
|Токаренко Максим 46 1
|Глазков Евгений 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419048, в очереди разбора - 726238.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.