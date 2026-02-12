Россия - ПФО - Самарская область - Жигулевск

Разделы

СОБЫТИЯ


12.02.2026 Базы отдыха на Волге получили новые скорости интернета «МегаФона» 1
12.12.2024 «МегаФон»: назван самый «качающий» город Самарской области 1
16.10.2024 На популярном туристическом маршруте Самарской области улучшили связь 2
20.06.2024 «МегаФон» подготовил мобильную сеть в городах Самарской области к туристическому сезону 3
13.03.2024 С наступлением весны горожане Самарской области больше времени проводят в Сети 1
15.12.2023 В городах Самарской области ускорили свыше 700 базовых станций 2
19.08.2022 «Мегафон» увеличил скорость интернета в городах Самарской области 1
16.12.2015 МТС удвоила сеть скоростного мобильного интернета в районах Самарской области 1
26.11.2015 МТС открыла новые салоны в 15 районах Самарской области 1
07.08.2014 МТС запустила собственную сеть 4G в Самарской области 1
04.08.2014 Система Directum внедрена в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний 1
06.09.2012 «Ростелеком» модернизировал сеть абонентского доступа в Сызрани 1
28.08.2012 «Ростелеком» удвоил емкость сети FTTB в Чапаевске 1
20.12.2011 В Самарской области начинается опытная эксплуатация прототипа региональной геоинформационной системы 1
03.02.2010 «ВолгаТелеком» увеличила пропускную способность сети передачи данных в Самарской области 1
27.10.2009 «МегаФон» запустил 3G в Самарской области 1
29.07.2009 Доход «ТТК-Самара» в первом полугодии 2009 г. вырос на 10% 1
15.06.2006 "ПотенциалБанк" внедрил ИБС RS-Bank V.6 1
26.05.2005 СМАРТС расширяет зону приема сигнала 1
15.02.2005 "Комстар" поднимает региональный бизнес 1
19.11.2002 "Би Лайн GSM" открывается в Самаре 1
10.01.2002 В Поволжье уже более 50 тысяч абонентов "МегаФон" 1
02.11.2001 "МегаФон" стартовал в Самаре 1
13.07.2001 Siemens будет поставлять оборудование для сети "МегаФон GSM" в Поволжье 1
10.04.2000 В Самарской области идет развитие сети NMT-450i в рамках программы СОТЕЛ 1

МегаФон 10093 10
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 122 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14627 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 3
МегаФон - Мобиком 225 3
Ростелеком 10412 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 2
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 164 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 2
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 63 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 2
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 38 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
Oracle Corporation 6902 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
Directum - Директум 1185 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 685 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
Huawei Technologies 405 1
АйтиКонсалт ГК 14 1
СМАРТС Пенза-GSM 25 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
Связьинформ 88 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 64 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - СМАРТС Ульяновск-GSM 26 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал - ПотенциалБанк 1 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 372 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9452 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73800 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17173 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3368 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8976 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6330 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7453 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4065 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2214 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13397 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2185 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3083 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3324 2
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 118 2
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 111 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3979 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25695 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 1
МегаФон GSM 8 2
Правительство Самарской области - РГИС СО ТП - Региональная государственная информационная система территориального планирования 1 1
Oracle Database - Oracle Spatial 14 1
Apple iPad 3945 1
Apple iOS 8323 1
Linux OS 11021 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 56 1
Microsoft Windows 16437 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 60 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1274 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 307 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
Directum СЭД - ECM-система 297 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Югай Виктор 60 4
Меламед Александр 95 3
Казарин Станислав 175 1
Дронов Дмитрий 26 1
Рабовский Семен 32 1
Кокурин Владимир 7 1
Курочкин Александр 11 1
Зуев Дмитрий 6 1
Токаренко Максим 46 1
Глазков Евгений 3 1
Россия - ПФО - Самарская область 1482 23
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 439 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2946 17
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 70 13
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 46 13
Россия - ПФО - Самарская область - Чапаевск 32 9
Россия - РФ - Российская федерация 158396 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46108 7
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель 25 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18806 5
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 765 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2996 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 792 3
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 725 3
Россия - ПФО - Самарская область - Нефтегорск 4 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3209 2
Россия - СФО - Новосибирск 4706 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 652 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 903 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3247 2
Россия - ПФО - Куйбышевское водохранилище - Жигулевское море 4 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Ртищевский район - Ртищево 15 1
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель-Черкассы 7 1
Россия - ПФО - Самарская область - Клявлинский район - Клявлино 8 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Вольск 19 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Вадинск 4 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Кузнецк 22 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2713 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 849 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1717 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1009 1
Россия - УФО - Тюменская область 1290 1
Россия - УФО - Челябинская область 1421 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 2
ОКАТО - Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления Российской Федерации 10 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3800 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4424 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1353 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 210 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1198 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
СамГУПС - Самарский государственный университет путей сообщения 4 1
МГПУ - Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева 3 1
