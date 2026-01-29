Разделы

Россия ПФО Самарская область Кинель-Черкассы

Россия - ПФО - Самарская область - Кинель-Черкассы

СОБЫТИЯ


29.01.2026 Культура вышла в онлайн: для 8 тысяч сельчан Самарской области расширили покрытие LTE 1
18.04.2024 «МегаФон» улучшил связь в Отрадном Самарской области 1
24.01.2024 Отрадный и Похвистнево связали скоростной линией связи 2
10.02.2017 Мобильный 4G-интернет МТС «пришел» в Безенчук 1
17.01.2017 МТС расширила покрытие LTE в самарской глубинке 1
26.11.2015 МТС открыла новые салоны в 15 районах Самарской области 1
05.04.2013 «Билайн» установил 40 дополнительных базовых станций в Самарской области 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14498 3
МегаФон 10044 2
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 63 1
Samsung Electronics 10685 1
ZTE Corporation 776 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9229 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 1
Apple Inc 12714 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8279 1
Почта России ПАО 2260 1
Гранит 54 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2954 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6714 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9422 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13037 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14380 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3318 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4463 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1101 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4850 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17154 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1671 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3362 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5897 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
МТС 3G-сеть 121 1
Меламед Александр 95 3
Югай Виктор 60 2
Чудаков Константин 11 1
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель 25 6
Россия - ПФО - Самарская область 1476 6
Россия - ПФО - Самарская область - Безенчук 8 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2933 3
Россия - ПФО - Самарская область - Суходол 5 3
Россия - ПФО - Самарская область - Клявлинский район - Клявлино 8 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 438 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 128 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1832 2
Россия - ПФО - Самарская область - Большечерниговский район - Большая Черниговка 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 158018 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 64 1
Россия - ПФО - Самарская область - Камышлинский район - Камышла 5 1
Россия - ПФО - Самарская область - Жигулевск 24 1
Россия - ПФО - Самарская область - Богатовский район 4 1
Россия - ПФО - Самарская область - Пестравский район - Пестравка 6 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Автомагистраль М-5 Урал - Федеральная автомобильная дорога 29 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
