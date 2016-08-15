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ВымпелКом
Билайн Приволжский регион



15.08.2016 МТС объявила о назначении нового руководителя филиала в Оренбургской области 3
10.12.2015 «Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Кирове и Кировской области 2
23.11.2015 «Билайн» запустил 4G в Тольятти 1
16.11.2015 В Саратовской области запущен бесплатный и безлимитный 4G от «Билайн» 1
21.10.2015 «Билайн» повысил качество работы мобильного интернета в малых городах и сёлах Самарской области 1
12.10.2015 «Билайн» обновляет офисы продаж и обслуживания в Кировской области 1
22.09.2015 «Билайн» модернизировал сеть в Самаре 1
27.08.2015 Дмитрий Смирнов назначен техническим директором Самарского филиала «Вымпелкома» 2
14.07.2015 «Билайн» запускает 4G в Нижнем Новгороде 1
06.02.2015 «Билайн Бизнес» окажет услуги связи аппарату Правительства Саратовской области, полицейским и судьям 1
11.12.2014 «Билайн» улучшает связь в Кировской области 1
10.11.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Оренбуржье 1
19.09.2014 Максим Леонов назначен коммерческим директором Ижевского филиала «ВымпелКома» 2
10.09.2014 «Билайн» подвел итоги роуминговой активности абонентов Кировской области 2
01.09.2014 «Билайн» завершил строительство магистрального кольца, объединившего северные территории Удмуртии 2
05.08.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Казани 1
19.06.2014 «Билайн» запустил сеть LTE в Саранске 1
25.04.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Чувашии 1
22.04.2014 «Билайн» улучшает качество связи и расширяет зону покрытия сети в Кировской области 1
05.02.2014 Дмитрий Машин назначен директором по корпоративному бизнесу Сибирского региона «ВымпелКома» 1
03.02.2014 Филипп Сапронов назначен директором по продажам «ВымпелКома» 3
31.01.2014 «Билайн» в 10 раз увеличил пропускную способность сети в Самаре 1
31.10.2013 «Билайн» расширил покрытие сети в Самарской области 2
14.10.2013 «Билайн» запустил в Самаре 40 дополнительных базовых станций 1
02.10.2013 «Билайн» расширил покрытие сети 3G в Саратовской области 1
27.09.2013 «Билайн» развернул бесплатный Wi-Fi в четырех городах Кировской области 1
24.05.2013 Евгений Малиновский назначен коммерческим директором «Радуга ТВ» 1
26.04.2013 «Билайн» запустил 23 дополнительные базовые станции в Самаре 3
18.04.2013 Топ-менеджер «Вымпелкома» возглавил «Радугу ТВ» 1
05.04.2013 «Билайн» установил 40 дополнительных базовых станций в Самарской области 2
03.04.2013 «Билайн» запустил проект «QR-код – интерактивный гид по Йошкар-Оле» 1
01.04.2013 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Самарской области 2
25.12.2012 «ВымпелКом» увеличил покрытие мобильной сети в Самаре и Самарской области 2
30.10.2012 Максим Горностаев назначен директором филиала «Ростелекома» в Республике Татарстан 1
27.04.2012 «Билайн Бизнес» запустил услугу BlackBerry Enterprise Service в Татарстане 1
23.03.2012 Евгений Малиновский назначен руководителем блока «Доступ» в «ТТК-Урал» 1
24.02.2012 Сергей Миронов возглавит Beeline в Казахстане 1
17.01.2012 «Билайн» c начала года запустил 30 базовых станций в Самарской области 2
28.11.2011 «Билайн» улучшил связь в местах массового скопления жителей Самары 1
21.11.2011 «Билайн» усовершенствовал сеть 3,5G на территории присутствия самарских госучреждений и офисных центров 1

Публикаций - 59, упоминаний - 86

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7500 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 5
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 168 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7770 4
Ростелеком ВолгаТелеком 509 4
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 106 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 3
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 107 2
СМАРТС Компания 491 2
Huawei 2984 2
Apple Inc - Эппл Рус 10099 2
Nokia Corporation 5234 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 299 2
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 49 1
Турбо Связь 1 1
Unisys 108 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 76 1
ТелеРосс 39 1
САМ НПП - Связь Автоматика Монтаж 1 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Samsung Electronics 8937 1
Lenovo Group 1995 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 1
Мобител 62 1
Viasat 74 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 41 1
ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком 6 1
Ростелеком ЦентрТелеком 503 1
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 1
Google LLC 9412 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 353 1
Zynga 128 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 1
AMT Group - АМТ-Груп 234 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 1
NVision Group - Энвижн Груп 625 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 553 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 54 1
Гипросвязь ПАО 69 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 25 1
Самарский - Курортный отель 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 1
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
Правительство Саратовской области 19 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 17
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 3
USB-модем 125 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10081 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 2
LTE-смартфон 139 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1582 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 79 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 215 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 759 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 43 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 1
Apple iPad 3537 1
Apple iPhone 6 578 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 183 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
ВымпелКом - Билайн Интернет 14 1
ВымпелКом - Билайн Фаст 2 1
ВымпелКом - Билайн офис 2 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 28 1
Чудаков Константин 11 7
Смирнов Дмитрий 65 3
Миронов Сергей 61 2
Малиновский Евгений 11 2
Lunder Jo - Лундер Джо 59 2
Никитин Сергей 35 2
Клишин Виталий 16 1
Плесконос Дмитрий 32 1
Кроль Алексей 8 1
Южаков Александр 6 1
Амосов Владимир 7 1
Цуканова Наталья 8 1
Еремкин Андрей 13 1
Куликов Павел 22 1
Марченко Антон 12 1
Прянишников Николай 285 1
Юдов Андрей 3 1
Фридман Михаил 89 1
Гольцов Александр 54 1
Резникович Алексей 57 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
Steve Jobs - Стив Джобс 988 1
Фисюк Егор 3 1
Кромский Дмитрий 28 1
Чистяков Максим 2 1
Рылов Дмитрий 45 1
Машин Дмитрий 15 1
Байгушев Владимир 16 1
Россия - ПФО - Самарская область 779 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1925 13
Россия - Российская федерация - РФ 82238 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 7
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 378 6
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 317 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1984 5
Россия - ПФО - Казань 1885 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 466 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1190 4
Россия - ПФО - Оренбургская область 410 4
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 342 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1728 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 971 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 532 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 77 3
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 339 2
Казахстан - Республика 4128 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 330 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1063 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 348 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 268 2
Грузия 1032 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 2
Россия - ПФО - Саратовская область 505 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 502 2
Украина 5525 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 273 2
Люксембург Великое Герцогство 356 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1859 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2130 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 497 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 260 2
Россия - СЗФО - Псковская область 455 1
Физика - область естествознания 73 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 782 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1099 1
Информационное общество - Государственная программа 301 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10321 2
Total Telecom 260 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
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