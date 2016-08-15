Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
Билайн Приволжский регион
Публикаций - 59, упоминаний - 86
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Красная Роза - бизнес-центр Москва 54 1
|Гипросвязь ПАО 69 1
|Парк Победы - Парк культуры и отдыха 25 1
|Самарский - Курортный отель 1 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 4
|Чудаков Константин 11 7
|Смирнов Дмитрий 65 3
|Миронов Сергей 61 2
|Малиновский Евгений 11 2
|Lunder Jo - Лундер Джо 59 2
|Никитин Сергей 35 2
|Клишин Виталий 16 1
|Плесконос Дмитрий 32 1
|Кроль Алексей 8 1
|Южаков Александр 6 1
|Амосов Владимир 7 1
|Цуканова Наталья 8 1
|Еремкин Андрей 13 1
|Куликов Павел 22 1
|Марченко Антон 12 1
|Прянишников Николай 285 1
|Юдов Андрей 3 1
|Фридман Михаил 89 1
|Гольцов Александр 54 1
|Резникович Алексей 57 1
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 988 1
|Фисюк Егор 3 1
|Кромский Дмитрий 28 1
|Чистяков Максим 2 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Машин Дмитрий 15 1
|Байгушев Владимир 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10321 2
|Total Telecom 260 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru