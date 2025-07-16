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Росатом Росэнергоатом Атомдата ЦОД Калининский
"Проект построения геораспределенной сети ЦОД для решения задач цифровой экономики" Сергей Немченков, Генеральный директор, Атомдата-Центр, CNews FORUM 2022
УПОМИНАНИЯ
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Мигалин Сергей 10 6
|Немченков Сергей 11 6
|Абакумов Евгений 208 3
|Солдатов Алексей 99 2
|Дорофеев Игорь 20 2
|Хала Илья 43 2
|Петров Дмитрий 65 2
|Кусков Денис 221 2
|Аксенов Андрей 39 2
|Лебедев Олег 16 2
|Новиков Дмитрий 41 2
|Панченко Иван 152 2
|Лысенко Сергей 8 2
|Мысов Михаил 5 2
|Касперский Евгений 326 1
|Березин Максим 120 1
|Зинкевич Сергей 61 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Клименко Федор 23 1
|Каплунов Павел 46 1
|Горохов Евгений 39 1
|Орленко Михаил 10 1
|Драбкин Юрий 1 1
|Кельбах Сергей 3 1
|Мишина Светлана 2 1
|Сорокина Татьяна 18 1
|Цессарский Алексей 4 1
|Алехин Заурбек 9 1
|Гурова Вера 13 1
|Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 1
|Еременко Алексей 8 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Соколова Ольга 25 1
|Брюквин Юрий 299 1
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