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Росатом Росэнергоатом Атомдата ЦОД Калининский


 

"Проект построения геораспределенной сети ЦОД для решения задач цифровой экономики" Сергей Немченков, Генеральный директор, Атомдата-Центр, CNews FORUM 2022

УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 «Магнит Доставка» открывает дарксторы и грейсторы 1
15.08.2023 Провайдеры ЦОД «нагружают» стойки 2
11.08.2023 «Росатом» купил в Москве дата-центр за 24 миллиарда. Это крупнейшая сделка на российском рынке ЦОДов 2
05.07.2023 «Росэнергоатом» запустит дата-центр уровня Tier IV 2
14.06.2023 Окупаемость коммерческих мегаЦОДов в России оценивается в 14 лет 2
24.05.2023 «Росатом» покупает строящийся ЦОД в Москве за 24 миллиарда 2
06.04.2023 «Росатом» отменил строительство огромного ЦОДа на тысячи серверных стоек 2
23.03.2023 «Росатом» строит новый огромный ЦОД на тысячи серверных стоек 2
09.12.2022 «Росатом» запускает мегаЦОД в Татарстане 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 3
07.11.2022 «Атомдата-Центр» представил на CNews FORUM 2022 проект построения геораспределенной сети ЦОДов для решения задач цифровой экономики 2
30.10.2022 Крупнейший оператор дата-центров в России представит проект построения геораспределенной сети ЦОДов для решения задач цифровой экономики 1
15.07.2022 Обещанное удвоение российского рынка ЦОД откладывается на неопределенный срок 1
15.07.2022 Илья Рогов -

Илья Рогов, «Атомдата»: Нам удалось добиться самого низкого показателя PUE в России

 1
22.04.2022 Транспортную отрасль России на PostgreSQL переведет юная компания, у которой выручка за год выросла в 106 раз 3
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 2
15.06.2021 В России появился отечественный программно-аппаратный комплекс для создания инфраструктуры VDI 1
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю 5
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 1
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 3
22.10.2020 «Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России 1
02.10.2020 «Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области ИТ и кибербезопасности 3
02.07.2020 «Крок облачные сервисы» расширит возможности облачной платформы с помощью Dell Technologies 1
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 3
28.05.2020 Выручка компании «Крок облачные сервисы» превысила 2 млрд рублей 2
17.04.2020 «Росэнергоатом» готовит к запуску систему распознавания лиц на ЦОД «Калининский» 2
13.11.2019 Евгений Абакумов, ИТ-директор Росатома — в интервью CNews -

Хорошо относимся к российскому ИТ-рынку и развиваем инсорс-разработку

 2
16.10.2019 Росэнергоатом и IBM запускают новый проект на базе ЦОД «Калининский» 2
26.09.2019 Ассоциации участников отрасли ЦОД провела международный саммит 3
20.09.2019 «Росэнергоатом» начал сотрудничество с Ассоциацией участников отрасли ЦОД 2
29.07.2019 «Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию 2
15.01.2019 «Автодор» и «Росэнергоатом» приступили к тестированию нового ЦОДа 4
19.04.2016 Сюрприз дачникам: Власти запрещают продажу пестицидов в интернете. Опрос 1
03.03.2016 «Билайн» запустил 4G в 51 населенном пункте Краснодарского края 1
13.10.2015 «МегаФон» отмечает в Санкт-Петербурге повышение спроса на покупки через интернет-магазин 1
25.04.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Чувашии 1
03.08.2010 Хищение $10 млн. из Royal Bank of Scotland: русскому хакеру грозит до 20 лет тюрьмы 1
20.03.2009 Dr.Web защищает от вирусов абонентов «Ниеншанц-Хоум» 1
26.11.2008 МТС запустил сеть 3G в Челябинске 1
26.05.2008 Интернет-рынок Петербурга: разгорается маркетинговая война 1

Публикаций - 46, упоминаний - 80

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 38 16
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 13
Ростелеком 10038 9
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 22 5
DataPro - ДатаПро 94 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13446 4
Dell Technologies - Dell Computer 2142 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 3
Selectel - Селектел 409 3
IXcellerate - Икселерейт 129 3
Linx - Связь ВСД 158 3
3data - 3дата 89 3
Ниеншанц 122 3
Ниеншанц Хоум 53 3
Dell EMC 5055 2
8578 2
Крок - Croc 1788 2
Google LLC 12017 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8972 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 434 2
Oracle Corporation 6774 2
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 22 2
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1041 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 171 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5086 1
Meta Platforms - Facebook 4482 1
Intel Corporation 12356 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 822 1
Stack Group - Стек Групп 166 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 40 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
Cymulate 3 1
IVA Cognitive - ИВА Когнитив 9 1
МегаФон 9424 1
ZTE Corporation 754 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 854 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2170 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 27
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 956 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 4
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 3
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 2
Евросеть 1412 2
Связной ГК 1375 2
Беталинк 104 2
Цифроград 171 2
PNK Group - ПНК групп 6 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 87 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 60 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 1
Dixis - Диксис 359 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Talos Fund I LP 5 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 1
Лента - Сеть розничной торговли 2176 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1083 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7769 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
Россети Ленэнерго 1700 1
iGooods 11 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1218 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2065 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6129 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1031 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 327 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5103 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2849 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2768 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 782 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3180 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12233 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 684 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 349 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 160 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 347 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 46 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 29 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 46 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 707 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 329 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11529 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30894 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54016 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14032 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22104 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21322 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16403 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1130 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3876 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16565 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29654 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4210 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12499 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24903 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9766 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11649 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 504 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11996 4
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 940 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3245 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9494 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14164 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9001 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13036 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21346 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12525 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2308 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11875 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25142 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7004 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1297 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28414 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2570 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2679 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1485 3
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 500 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8785 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12685 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8333 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 13
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 8
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3357 4
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1376 3
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 3
Apple iPhone 6 4863 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 774 2
Linux OS 10358 2
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 2
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 2
Microsoft Windows 16019 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 294 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 2
Linx Datacenter 52 2
Monarch - Монарх - электромобиль 29 2
IXcellerate ЦОД MOS4 4 2
Selectel ЦОД 22 2
DataPro - Moscow II ЦОД 4 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
IVA CV 7 1
МегаФон - серия смартфонов 23 1
Dell EMC ScaleIO 19 1
Lenovo S - серия смартфонов 13 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2099 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 1
Dr.Web AV-Desk 147 1
IBM Cloud Security Services 2 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 310 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1147 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5537 1
НКТ - Р7-Офис 428 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1102 1
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 1
Мигалин Сергей 10 6
Немченков Сергей 11 6
Абакумов Евгений 208 3
Солдатов Алексей 99 2
Дорофеев Игорь 20 2
Хала Илья 43 2
Петров Дмитрий 65 2
Кусков Денис 221 2
Аксенов Андрей 39 2
Лебедев Олег 16 2
Новиков Дмитрий 41 2
Панченко Иван 152 2
Лысенко Сергей 8 2
Мысов Михаил 5 2
Касперский Евгений 326 1
Березин Максим 120 1
Зинкевич Сергей 61 1
Солнцева Екатерина 58 1
Лихачев Алексей 44 1
Клименко Федор 23 1
Каплунов Павел 46 1
Горохов Евгений 39 1
Орленко Михаил 10 1
Драбкин Юрий 1 1
Кельбах Сергей 3 1
Мишина Светлана 2 1
Сорокина Татьяна 18 1
Цессарский Алексей 4 1
Алехин Заурбек 9 1
Гурова Вера 13 1
Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 1
Еременко Алексей 8 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Самойлов Юрий 74 1
Мотовилов Олег 71 1
Минниханов Рустам 118 1
Соколова Ольга 25 1
Брюквин Юрий 299 1
Суслов Сергей 3 1
Мирин Станислав 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 150904 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18037 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44558 21
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 20
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 14
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3055 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 5
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 303 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 116 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14303 3
Турция - Турецкая республика 2437 3
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 422 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2550 3
Россия - СФО - Новосибирск 4486 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3166 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3131 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4134 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1245 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1353 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 703 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 689 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1603 2
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