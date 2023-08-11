«Росатом» купил в Москве дата-центр за 24 миллиарда. Это крупнейшая сделка на российском рынке ЦОДов

Структура «Росатома» выкупила строящийся дата-центр в Москве за 24 млрд рублей. Эксперты отмечают, что сделка стала крупнейшей на рынке ЦОДов. Площадка, рассчитанная на 3640 серверных стоек, будет запущена в 2024 г.

Крупнейшая покупка ЦОД

Структура «Росатома» — «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», закрыла сделку по покупке московского дата-центра за 23,8 млрд руб.

Это приобретение «Атомдата-центра» стало крупнейшей сделкой на отечественном рынке дата-центров, рассказала «Ведомостям» партнер iKS-Consulting Татьяна Толмачева.

О том, что «Росатом» планирует выкупить центр обработки данных (ЦОД) в столице за такую сумму, CNews писал в конце мая 2023 г. ЦОД рассчитан на 3640 стоек и подведенную мощность свыше 35 МВт. Дата-центр под названием «Москва-2» должен быть введен в эксплуатацию до конца 2024 г.

«Росатом» упомянул о своих планах по строительству дата-центров на CNews FORUM 2022 в ноябре 2022 г. Согласно презентации (есть в распоряжении CNews), «Росатом» должен был ввести в эксплуатацию ЦОД «Москва-2» в ЮАО, на улице Дорожной. Проект изначально предполагался как покупка готового ЦОДа. Застройщиком объекта была указана компания «Монарх».

Крупнейшая покупка

Все чаще девелоперы строят ЦОДы и сдают их в пользование операторам дата-центров. Такие планы, например, анонсировал российский девелопер PNK Group. Он планирует построить объект на 4 тыс. серверных стоек в столице, рассказал партнер NF Group Константин Фомиченко.



Фото: «Росэнергоатом» Структура «Росатома» купила ЦОД в Москве за 24 млрд рублей

По расчетам директора по развитию сегмента дата-центров CORE.XP Томаса Ходгкинсона, за 1 МВт IT-загрузки «под ключ» в Москве внутри МКАД, если речь идет о новом ЦОДе, может стоить до 1 млрд руб. По словам гендиректора «Комфортела» Дмитрия Петрова, на рынке дата-центров появились госкорпорации. И им удобнее приобрести сразу готовый ЦОД, чем строить дата-центр «с нуля», объяснил он.

Сейчас рынок ЦОДов в России, а в особенности в Москве, сталкивается с дефицитом новых площадей, рассказал изданию гендиректор «Атомдаты» Сергей Лысенко. При этом крупные заказчики нуждаются в значительных мощностях в пределах одного ЦОДа.

Однако существуют и риски такого подхода, рассказал изданию руководитель проектного офиса по строительству ЦОДа Linx Datacenter Михаил Мысов. По его мнению, девелоперы не имеют большого опыта в строительстве дата центров. Поэтому они могут не обратить внимание на важные детали, связанные с технической эксплуатаций ЦОДов. По мнению Мысова, девелопер будет продавать готовый дата-центр с наценкой, и для покупателя дешевле может оказаться собственное строительство.

Какие дата-центры есть у «Росатома»

«Атомдата-центр» выступает интегратором инфраструктуры коммерческих ЦОДов концерна «Росэнергоатом». Компания владеет и управляет тремя коммерческими дата-центрами: ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге, ЦОД «Калининский» в Тверской области и ЦОД StoreData в Москве.

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В декабре 2022 г. «Росатом» запустил строительство мегаЦОДа «Иннополис» в Татарстане.

В марте 2023 г. структура «Росатома» начала поиски подрядчика на проектирование нового ЦОДа под Санкт-Петербургом. Дата-центр будет рассчитан на 2,1 тыс. серверных стоек и на потребляемую мощность ИТ-оборудования в 21 МВт. Однако в апреле поиск подрядчика был прекращен.