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Voxys Воксис Инфо-контент (Beeper) Комфортел (Comfortel) Телеком-Экспресс ЛоджиКолл аутсорсинговый call-центр

Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр

Компания «Комфортел» работает на рынке телекоммуникаций  и предоставляет комплекс услуг фиксированной связи для бизнеса и провайдеров.

 

 

Христина Зубрицкая, Руководитель департамента клиентского сервиса, VOXYS "Цифровая трансформация дистанционного клиентского сервиса: cинергия компетенций оператора и технологий речевого AI", Конференция CNews "Современные контакт-центры 2023" 05.12.2023

 
 


16.12.2024 «Аэрофлот» изготовился купить крупнейший российский контакт-центр. Сейчас им владеют французы 4
10.09.2024 Роскомнадзор получит 59 миллиардов, чтобы усилить блокировки запрещенных сайтов 1
01.08.2024 «СКБ Контур» и «Воксис» будут развивать технологии для автоматизации предпринимательства 1
01.07.2024 Алексей Стецюк, Voxys: До 70% консультаций в контакт-центрах можно автоматизировать 1
10.06.2024 10 простых шагов: как интегрировать бота в контакт-центр и сократить расходы на операторов на 30% 1
17.04.2024 Иван Завьялов, Voxys: Современные бот-суфлеры отвечают на самые каверзные вопросы 1
14.12.2023 Операторов контакт-центров скоро заменят на роботов 1
24.11.2023 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря 1
09.11.2023 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря 1
06.09.2023 vStack и «Комфортел» подписали партнерское соглашение 1
31.08.2023 Ваш робот очень важен для нас: результаты внедрения речевого ИИ в колл-центрах 1
11.08.2023 «Росатом» купил в Москве дата-центр за 24 миллиарда. Это крупнейшая сделка на российском рынке ЦОДов 1
26.05.2023 Россияне вводят санкции против своих мобильных операторов в ответ на рост тарифов. В стране массовый отказ от мобильного интернета в пользу Wi-Fi 1
26.04.2023 Voxys обеспечит цифровой аутсорсинг клиентского сервиса «SBI банка» 2
28.03.2023 VK готовится к отключению YouTube в России 1
08.02.2023 «Комфортел» вышел на рынок системной интеграции 2
11.10.2022 Квартальная выручка HRlink выросла в 11,5 раз 1
04.10.2022 Безбумажный HR станет бесплатным 1
29.06.2022 VOXYS и HRlink оцифровали кадровый документооборот для более чем 7000 сотрудников 2
28.04.2022 Динозавр российского телекома потратил 200 миллионов на ИИ-решения для контактных центров 2
09.02.2022 Независимое рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило VOXYS высокий рейтинг кредитоспособности на уровне ruА- 2
17.12.2021 Выручка разработчика платформы КЭДО HRlink выросла в 15 раз в 2021 году 1
29.11.2021 Центр коммуникаций Voxys запустит франшизу контакт-центра 1
11.08.2021 Специалисты «Инфосистемы джет» подтвердили реализацию PCI DSS 3.2.1 в контакт-центрах VOXYS 1
11.02.2021 Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке 8
30.11.2020 Crafttalk стала резидентом «Сколково» 1
28.12.2015 Подрядчик «Платона» будет удаленно обслуживать клиентов ВТБ24 5
20.08.2015 «РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» создадут колл-центр для системы взимания платы «Платон» 1
20.08.2014 Beeper защитил данные при помощи Falcongaze SecureTower 1
07.03.2014 Beeper запустил в эксплуатацию распределенный контактный центр 2
25.02.2014 Beeper обслуживает входящие обращения клиентов ТТК 1
20.02.2014 Контакт-центры Beeper обработали в 2013 г. 101 млн обращений 1
31.10.2013 Бренду BEEPER исполнилось 18 лет 1
18.09.2013 BEEPER вырвался в лидеры 1
09.04.2013 Вокруг «Ростелекома» образовался мультимедийный гигант 1

Публикаций - 35, упоминаний - 55

Voxys и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9702 7
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 5
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 18 4
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 4
Cisco Systems 5114 3
Телеконтакт 11 3
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 3
Microsoft Corporation 24625 3
Google LLC 11775 3
Авантелеком 24 3
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8745 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 2
Teleperformance - Телеперфоманс 26 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 2
Ростех - РТ-Инвест 56 2
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 21 2
OpenAI 217 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Yandex - Яндекс 7340 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 1
Falcongaze - Фалконгейз 70 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 25 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
МегаФон 8806 1
Selectel - Селектел 385 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Naumen - Наумен 626 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
ВкусВилл - Избёнка 157 3
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 3
Ингосстрах СПАО 421 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 3
Почта России ПАО 2112 2
Альфа-Банк 1769 2
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 68 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Связной ГК 1369 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 75 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Ростелеком - РТК РосТелеКонтент 2 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
Комус 94 1
101Hotels.com 456 1
Global Pilots 12 1
Altera Capital 2 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 1
SBI Holdings - SBI Group 24 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
Tashamit Investments 1 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5910 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 13
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 11
Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 254 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 8
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11616 5
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
OpenAI ChatGPT 339 2
FreePik 982 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 2
Voxys Бот-суфлер 2 2
FalconGaze SecureTower 61 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Apple iPhone 6 4862 1
Semrush 7 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Startupbootcamp 11 1
NVision Барьер 648 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 1
Google Global Cache 24 1
Tencent Trovo 5 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
The Digital Box ADA 23 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Monarch - Монарх - электромобиль 29 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 1
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 40 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Linx Datacenter 49 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Asterisk 77 1
Stafory - робот Вера 330 1
Петров Дмитрий 60 5
Махлин Дмитрий 95 4
Киселев Дмитрий 12 3
Вирясов Владислав 24 3
Торубарова Элеонора 4 3
Палин Виталий 4 3
Потишний Роман 11 3
Шишмарев Сергей 32 3
Дубровская Анна 18 3
Кочетова Вероника 5 3
Курганович Татьяна 4 3
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Молчанова Юлия 2 2
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Петухов Денис 27 1
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Бойко Алексей 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Украина 7608 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 3
Казахстан - Республика 5526 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 2
Канада 4881 2
Венгрия 812 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
Европа 21768 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6962 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
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