Voxys Воксис Инфо-контент (Beeper) Комфортел (Comfortel) Телеком-Экспресс ЛоджиКолл аутсорсинговый call-центр
Компания «Комфортел» работает на рынке телекоммуникаций и предоставляет комплекс услуг фиксированной связи для бизнеса и провайдеров.
Христина Зубрицкая, Руководитель департамента клиентского сервиса, VOXYS "Цифровая трансформация дистанционного клиентского сервиса: cинергия компетенций оператора и технологий речевого AI", Конференция CNews "Современные контакт-центры 2023" 05.12.2023
Voxys и организации, системы, технологии, персоны:
|Петров Дмитрий 60 5
|Махлин Дмитрий 95 4
|Киселев Дмитрий 12 3
|Вирясов Владислав 24 3
|Торубарова Элеонора 4 3
|Палин Виталий 4 3
|Потишний Роман 11 3
|Шишмарев Сергей 32 3
|Дубровская Анна 18 3
|Кочетова Вероника 5 3
|Курганович Татьяна 4 3
|Пушкарёва Вера 4 3
|Конохов Максим 4 3
|Молчанова Юлия 2 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Стецюк Алексей 2 2
|Бабкин Николай 24 2
|Зубрицкая Христина 2 2
|Лошкарева Наталья 6 2
|Логвинова Алина 3 2
|Завьялов Иван 3 2
|Малофеев Константин 115 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Макаров Сергей 12 1
|Провоторов Александр 157 1
|Акимов Александр 21 1
|Михалков Никита 14 1
|Советников Александр 10 1
|Мосунов Алексей 1 1
|Жуланов Евгений 11 1
|Сединина Екатерина 4 1
|Янкин Андрей 35 1
|Верещагин Леонид 1 1
|Козерог Константин 10 1
|Уфимкин Анатолий 19 1
|Овчинникова Анна 1 1
|Коньшин Андрей 6 1
|Петухов Денис 27 1
|Горелкин Антон 93 1
|Бойко Алексей 51 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 6
|Forbes - Форбс 817 2
|Ведомости 997 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Известия ИД 624 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
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