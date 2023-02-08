«Комфортел» вышел на рынок системной интеграции

Компания «Комфортел» запускает новое направление бизнеса, руководителем которого назначен Сергей Ладан. Подразделение будет специализироваться на системной интеграции и продаже высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения.

Руководство компании, чтобы поддержать клиентов в условиях глобальной нестабильности, приняло решение об открытии нового направления деятельности. Созданный для этого департамент возьмет на себя не только обеспечение клиентов необходимыми решениями, но и внедрение систем на территории заказчиков.

«“Комфортел” является в первую очередь эксплуатирующей компанией, т.е. мы эксплуатируем те технологии и оборудование, которые планируем поставлять клиентам. В этом мы значительно отличаемся от конкурентов, потому что интеграторы, как правило, к эксплуатации никакого отношения не имеют. У них есть подтвержденная вендором экспертиза, зачастую оторванная от нашей повседневной реальности», — сказал генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров.

Сергей Ладан, руководитель департамента системной интеграции, так комментирует инициативу: «Оказывая услуги связи, мы увидели, что у наших бизнес-клиентов есть потребность в поставках качественного оборудования: на рынке либо нет нужных решений, либо они ненадлежащего качества. От этого страдала и наша репутация, так как плохое оборудование ведет к снижению качества сервисов. Проблему надо было решать. В результате мы не остановились на рынке поставок ИТ-оборудования и пошли дальше, открыв отдел системной интеграции. Таким образом, у нас теперь есть возможность закрыть задачи по поставке не только оборудования, но и программного обеспечения и средств информационной безопасности».

Перед Сергеем Ладаном поставлены задачи по развитию нового бизнеса, а также по объединению отдельных подсистем в единое целое и установлению партнерских отношений с вендорами.

«"Комфортел" — это интегратор, понимающий, что внедряет, для чего внедряет и почему именно это, опираясь не на брошюры вендоров, не на их вендорскую базу знаний, а на совокупность этих знаний с практическими кейсами в российских реалиях», — сказал Дмитрий Петров.

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В ближайший год планируется расширение отдела за счет технических и коммерческих специалистов. По традиции искать будут сотрудников с хорошим потенциалом и небольшим опытом работы. В понимании «Комфортела», люди с опытом сейчас имеют гараздо меньшую ценность, потому что их опыт — это прошлое, а рынок сейчас находится в очень необычном настоящем.

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Сергей Ладан получил диплом Тверского государственного индустриально-экономического колледжа по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», и диплом Тверского государственного технического университета по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Он пришел в «Комфортел» в августе 2017 г. на должность ведущего специалиста по работе с операторами связи. В январе 2019 г. был назначен руководителем отдела по работе с операторами связи. В мае 2020 г. перешел на должность директора по работе с государственными структурами. С сентября 2022 г. назначен руководителем отдела интеграции.