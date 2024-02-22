Россия ЦФО Тверская область Тверская агломерация Тверской регион

«МегаФон» разогнал интернет в 5 райцентрах Тверской области егаФон» модернизировал инфраструктуру 4G в городах Осташков, Весьегонск, Нелидово, Удомля и Торопец Тверской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах а

В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение общает о росте спроса на интеллектуальные решения для обеспечения безопасности удаленных объектов в Тверской области. По итогам 2023 г. предприятия региона стали в три раза чаще обращаться к си

«Швабе» установил современное оборудование на дорогах Тверской области Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» установил 42 детектора транспорта и 25 комплексов фотовидеофиксации нарушений дорожного движения на территории Тверской области. Кроме того, комплексами были оснащены девять городских перекрестков и три пешеходных перехода в области. Оборудование интеллектуальных транспортных систем (ИТС) позволит контр

«Мегафон» ускорил интернет для школьников села Тургиново в Тверской области а подтверждают востребованность цифровых сервисов в селе: только за неделю в Тургиново проговаривают более 13,5 тыс. минут и прокачивают более 600 ГБ», — сказал Станислав Лосев, директор «Мегафона» в Тверской области. Новая школа на 300 мест была открыта в Тургиново к началу этого учебного года. Кроме стандартных кабинетов по различным предметам, здесь открыты лаборатории, столярная и слеса

«Тринити» помогла Законодательному Собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia Специалисты «Тринити» осуществили миграцию Законодательного Собрания Тверской области на импортонезависимую систему электронного документооборота CompanyMedia от компании «Интертраст». Организация также подключилась к Межведомственному электронному обороту через

«Тринити» помогла законодательному собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia Специалисты «Тринити» осуществили миграцию законодательного Собрания Тверской области на импортонезависимую систему электронного документооборота CompanyMedia компании «Интертраст». Организация также подключилась к Межведомственному электронному обороту через Го

В Тверской области протестируют российские программно-аппаратные решения компании «Ред софт», «Аквариус» и «Кейсистемс». Российские разработчики будут содействовать укреплению технологического суверенитета региона и популяризации российских программно-аппаратных решений в Тверской области. Четырехстороннее соглашение заключено 14 июня 2023 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом CNews сообщили компании «Ред софт». Со стороны правит

Тверская область переходит на российское ПО «Мойофис» Организации Тверской области начали переход на отечественное офисное ПО «Мойофис», российского производит

Компания «Расчетные решения» внедрила современную цифровую платформу БРИС ЖКХ в Тверской области тизации системы расчётов платежей за жилищно-коммунальные услуги в Едином расчетном кассовом центре Тверской области. Проект реализован на базе современной расчетно-информационной системы БРИС

«Мегафон» улучшил качество связи в 155 населенных пунктах Тверской области «Мегафон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в 155 населенных пунктах Тверской области, реализовав программу рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить

Axenix подписала соглашение с Тверской областью о развитии ИТ-кластера Axenix (ранее «Accenture Россия») и правительство Тверской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития высоких технологий. П

«Датапакс» запустила новый сервис умной оплаты проезда в автобусах Тверской области автобус, открыть мобильное приложение «Волга» и оплатить проезд», – сказал Игорь Руденя, губернатор Тверской области. На пригородных маршрутах с зональной тарификацией необходимо указать конечн

«РВМ капитал» продала ГК «Аквариус» логистический комплекс в Тверской области Инвестиционная группа «РВМ капитал» завершила сделку по продаже многофункционального логистического комплекса в Тверской области. Новым владельцем объекта стала группа компаний «Аквариус», российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений. «Продав складской комплекс в

«Ростелеком» тестирует в Тверской области систему видеоаналитики для птицеводческих хозяйств «Ростелеком» установил в тестовой зоне одного из птичников Ржевской птицефабрики «Дантон-Птицепром» в Тверской области шесть видеокамер, которые фотографируют птиц со скоростью несколько десятков снимков в секунду и передают их в облачное хранилище «Ростелекома». Специалисты компании анализирую

Правительство Тверской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ Правительство Тверской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ Губернатор Тверской области Игорь Руденя и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотруд

Ростех создает инфраструктуру «Безопасного города» в Тверской области Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в Ростех) завершил проект по развитию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тверской области. В крупнейшем регионе ЦФО автоматизированная инфраструктура развернута в 43 муниципальных образованиях – в Твери, 7 городских и 35 муниципальных округах. Система-112 входит в к

«Гипросвязь» завершила строительство волоконно-оптических линий связи к дата-центру в Удомле итывающих несколько веков. Сложность реализации проекта была также связана с особенностями геологии Тверской области. Трасса ВОЛС пересекает искусственные каналы в Вышневолоцком районе. В Торжо

«Ростелеком» подключил в Тверском регионе порядка 3 тысяч корпоративных мобильных номеров «Ростелеком» объявил о том, что в июне 2017 г. количество подключенных оператором корпоративных мобильных номеров в Тверской области достигло 3 тысяч. Мобильную связь компании в регионе используют уже свыше сотни клиентов - представителей бизнеса разного масштаба. Это и частные предприниматели, и крупные пре

«Ростелеком» подключил к интернету более 70% домохозяйств Тверского региона ксов (ПАК), велась онлайн-трансляция из 417 аудиторий. Для отделений Сбербанка России на территории Тверской области реализован проект по предоставлению резервных каналов связи. Для нового гост

«Ростелеком» обеспечил 60% охват оптическими сетями домохозяйств Тверского региона ения, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления региона, – сообщил в рамках пресс-конференции директор Тверского филиала Дмитрий Ухов. – Анализ телекоммуникационного рынка тверского региона позволяет позитивно оценивать работу нашего филиала: по итогам первого полугодия доля рынка фиксированной телефонии составила порядка 90%, доля рынка высокоскоростного фиксиро

«Ростелеком» провел в Тверской области нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2016 г. «Ростелеком» провел в Тверской области нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2016 года в рамках федерального контракта с Рособрнадзором. В ходе тестирования «Ростелеком» провел се

Музей связи Тверской области вновь открывает свои двери для посетителей ери, после 7-летнего перерыва, состоялось торжественное открытие обновленной экспозиции Музея связи Тверской области (Центр корпоративной культуры и исторического наследия Тверского филиала «Ро

«Ростелеком» начал подготовку системы видеонаблюдения к основному периоду проведения ЕГЭ в Тверской области «Ростелеком» заключил контракты с муниципальными учреждениями образования Тверской области на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении основного периода ЕГЭ-2016 на территории региона. В соответствии с контрактами Тверской филиал компании оснастит

МТС запустила «технейтральную» сеть LTE в Тверской области Компания МТС сообщила о запуске собственной сети LTE на частоте 1800 МГц в городе Ржеве Тверской области. «Технейтральная» сеть расширила покрытие уже существующей сети 4G и позволи

«Ростелеком» охватил оптическими сетями доступа более 330 тыс. домохозяйств в Тверской области волоконно-оптическими сетями широкополосного доступа в сеть интернет свыше 330 тыс. домохозяйств в Тверской области, что составляет порядка 60% всех домохозяйств региона. В областном центре к

Tele2 направит более миллиарда рублей на развитие услуг связи в Тверской области Мобильный оператор Tele2 и правительство Тверской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. В 2016−2019 гг. оператор планирует инвестировать в развитие сотовой инфраструктуры региона около p1,1 млрд,

«Ростелеком» предоставил облачные сервисы для Прокуратуры Тверской области «Ростелеком» реализовал для Прокуратуры Тверской области проект по предоставлению современных облачных сервисов, таких как «Виртуальный офис» и др. Для реализации проекта государственному учреждению был предоставлен доступ в сеть инт

В Тверской области растет число пользователей системы «Сетевой город – образование» Количество уникальных пользователей информационной системы «Сетевой город – образование» в Тверской области достигло 10 тыс. В системе уже работает более 350 школ почти во всех муниципалитетах региона (кроме Удомельского и Оленинского районов, а также города Кимр). Это 70% всех средн

«Ростелеком» выдал жителям Тверской области более 20 тыс. кодов активации к единому порталу госуслуг К началу декабря 2014 г. более 20 тыс. жителей Тверской области смогли получить код доступа к Единому порталу госуслуг (ЕПГУ). Выдача кодов доступа в Тверской области производится с ноября 2011 г. Наиболее востребованные услуги – офо

В обращение выходит почтовый блок серии «Гербы субъектов и городов Российской Федерации. Тверская область» субъектов. Каждый субъект имеет право на собственную официальную символику: герб, флаг и гимн. Герб Тверской области внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Изобра

80 тыс. абонентов в Тверской области пользуются широкополосным доступом в интернет от «Ростелекома» В августе 2014 г. количество абонентов «Ростелекома» в Тверской области, пользующихся услугами широкополосного доступа в интернет (ШПД), достигло от

«Ростелеком» выдал жителям Тверской области более 17 тыс. кодов доступа к единому порталу госуслуг Ф. «Пользоваться государственными услугами, не выходя из дома, действительно удобно. Уже тысячи тверитян оценили экономию личного времени при получении госуслуг в электронном виде, — отметил директор Тверского филиала «Ростелекома» Виктор Синюков. — Кроме того, граждане получают простую и удобную форму взаимодействия с органами власти, что обеспечивает большую доступность госуслуг за счет с

«Тверская Фабрика Печати» планирует производство с помощью Ortems Типография полного цикла «Тверская Фабрика Печати» (ТФП) завершила внедрение системы производственного планирования Ortems. Проект, реализованный совместно с компанией Tops Consulting, позволил предприятию повысить точн

МТС запустила сеть LTE в четырех городах Тверской области МТС запустила в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Тверской области, которая обеспечит возможность пользоваться услугами высокоскоростной переда

Программа капремонта Тверской области сформирована на облачной платформе компании «Эттон» В Тверской области завершилось формирование региональных программ капитального ремонта. Долгосрочный план, рассчитанный на 30 лет, смоделирован на облачной платформе «Регион. Электронное ЖКХ» ком

Решение компании «Эттон» позволит жителям Тверской области контролировать программы капитального ремонта Решение компании «Эттон» позволит жителям Тверской области контролировать программы капитального ремонта. Создание регионального оператора и формирование программ капитального ремонта – обязательные мероприятия для всех регионов РФ. Он

В Тверской области в 5 раз увеличилось количество абонентов цифрового телевидения МТС Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) подвела итоги развития сети фиксированной связи в Тверской области в 2013 г. Сервисы фиксированной связи стали доступны в пяти районах Твери, количество абонентов цифрового телевидения увеличилось в пять раз, сообщили CNews в МТС. В 2013 г. МТ

«Ростелеком» выдал жителям Тверской области более 12 тыс. кодов активации к единому порталу госуслуг «Ростелеком» выдал жителям Тверской области свыше 12 тыс. кодов доступа к Единому порталу госуслуг. Спрос на услугу активно растет: если почти за два года работы сервиса, в начале сентября 2013 г. было выдано более 8 тыс

На укрывшегося за границей лидера ИТ-рынка Твери завели новое дело на деле к НИОКР не относились. Спорные работы выполнялись по контракту с департаментом образования Тверской области и включали поставку техники, что, по мнению ФНС и Следственного управления,