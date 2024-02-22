Россия ЦФО Тверская область Тверская агломерация Тверской регион
|22.02.2024
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«МегаФон» разогнал интернет в 5 райцентрах Тверской области
егаФон» модернизировал инфраструктуру 4G в городах Осташков, Весьегонск, Нелидово, Удомля и Торопец Тверской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах а
|22.02.2024
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В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение
общает о росте спроса на интеллектуальные решения для обеспечения безопасности удаленных объектов в Тверской области. По итогам 2023 г. предприятия региона стали в три раза чаще обращаться к си
|16.01.2024
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«Швабе» установил современное оборудование на дорогах Тверской области
Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» установил 42 детектора транспорта и 25 комплексов фотовидеофиксации нарушений дорожного движения на территории Тверской области. Кроме того, комплексами были оснащены девять городских перекрестков и три пешеходных перехода в области. Оборудование интеллектуальных транспортных систем (ИТС) позволит контр
|06.09.2023
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«Мегафон» ускорил интернет для школьников села Тургиново в Тверской области
а подтверждают востребованность цифровых сервисов в селе: только за неделю в Тургиново проговаривают более 13,5 тыс. минут и прокачивают более 600 ГБ», — сказал Станислав Лосев, директор «Мегафона» в Тверской области. Новая школа на 300 мест была открыта в Тургиново к началу этого учебного года. Кроме стандартных кабинетов по различным предметам, здесь открыты лаборатории, столярная и слеса
|23.08.2023
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«Тринити» помогла Законодательному Собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia
Специалисты «Тринити» осуществили миграцию Законодательного Собрания Тверской области на импортонезависимую систему электронного документооборота CompanyMedia от компании «Интертраст». Организация также подключилась к Межведомственному электронному обороту через
|16.08.2023
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«Тринити» помогла законодательному собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia
Специалисты «Тринити» осуществили миграцию законодательного Собрания Тверской области на импортонезависимую систему электронного документооборота CompanyMedia компании «Интертраст». Организация также подключилась к Межведомственному электронному обороту через Го
|15.06.2023
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В Тверской области протестируют российские программно-аппаратные решения
компании «Ред софт», «Аквариус» и «Кейсистемс». Российские разработчики будут содействовать укреплению технологического суверенитета региона и популяризации российских программно-аппаратных решений в Тверской области. Четырехстороннее соглашение заключено 14 июня 2023 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом CNews сообщили компании «Ред софт». Со стороны правит
|23.05.2023
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Тверская область переходит на российское ПО «Мойофис»
Организации Тверской области начали переход на отечественное офисное ПО «Мойофис», российского производит
|24.04.2023
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Компания «Расчетные решения» внедрила современную цифровую платформу БРИС ЖКХ в Тверской области
тизации системы расчётов платежей за жилищно-коммунальные услуги в Едином расчетном кассовом центре Тверской области. Проект реализован на базе современной расчетно-информационной системы БРИС
|03.03.2023
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«Мегафон» улучшил качество связи в 155 населенных пунктах Тверской области
«Мегафон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в 155 населенных пунктах Тверской области, реализовав программу рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить
|13.02.2023
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Axenix подписала соглашение с Тверской областью о развитии ИТ-кластера
Axenix (ранее «Accenture Россия») и правительство Тверской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития высоких технологий. П
|29.07.2022
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«Датапакс» запустила новый сервис умной оплаты проезда в автобусах Тверской области
автобус, открыть мобильное приложение «Волга» и оплатить проезд», – сказал Игорь Руденя, губернатор Тверской области. На пригородных маршрутах с зональной тарификацией необходимо указать конечн
|31.03.2022
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«РВМ капитал» продала ГК «Аквариус» логистический комплекс в Тверской области
Инвестиционная группа «РВМ капитал» завершила сделку по продаже многофункционального логистического комплекса в Тверской области. Новым владельцем объекта стала группа компаний «Аквариус», российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений. «Продав складской комплекс в
|24.11.2020
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«Ростелеком» тестирует в Тверской области систему видеоаналитики для птицеводческих хозяйств
«Ростелеком» установил в тестовой зоне одного из птичников Ржевской птицефабрики «Дантон-Птицепром» в Тверской области шесть видеокамер, которые фотографируют птиц со скоростью несколько десятков снимков в секунду и передают их в облачное хранилище «Ростелекома». Специалисты компании анализирую
|07.06.2019
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Правительство Тверской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ
Правительство Тверской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ Губернатор Тверской области Игорь Руденя и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотруд
|21.12.2018
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Ростех создает инфраструктуру «Безопасного города» в Тверской области
Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в Ростех) завершил проект по развитию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тверской области. В крупнейшем регионе ЦФО автоматизированная инфраструктура развернута в 43 муниципальных образованиях – в Твери, 7 городских и 35 муниципальных округах. Система-112 входит в к
|26.06.2018
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«Гипросвязь» завершила строительство волоконно-оптических линий связи к дата-центру в Удомле
итывающих несколько веков. Сложность реализации проекта была также связана с особенностями геологии Тверской области. Трасса ВОЛС пересекает искусственные каналы в Вышневолоцком районе. В Торжо
|06.06.2017
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«Ростелеком» подключил в Тверском регионе порядка 3 тысяч корпоративных мобильных номеров
«Ростелеком» объявил о том, что в июне 2017 г. количество подключенных оператором корпоративных мобильных номеров в Тверской области достигло 3 тысяч. Мобильную связь компании в регионе используют уже свыше сотни клиентов - представителей бизнеса разного масштаба. Это и частные предприниматели, и крупные пре
|31.03.2017
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«Ростелеком» подключил к интернету более 70% домохозяйств Тверского региона
ксов (ПАК), велась онлайн-трансляция из 417 аудиторий. Для отделений Сбербанка России на территории Тверской области реализован проект по предоставлению резервных каналов связи. Для нового гост
|28.09.2016
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«Ростелеком» обеспечил 60% охват оптическими сетями домохозяйств Тверского региона
ения, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления региона, – сообщил в рамках пресс-конференции директор Тверского филиала Дмитрий Ухов. – Анализ телекоммуникационного рынка тверского региона позволяет позитивно оценивать работу нашего филиала: по итогам первого полугодия доля рынка фиксированной телефонии составила порядка 90%, доля рынка высокоскоростного фиксиро
|26.05.2016
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«Ростелеком» провел в Тверской области нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2016 г.
«Ростелеком» провел в Тверской области нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2016 года в рамках федерального контракта с Рособрнадзором. В ходе тестирования «Ростелеком» провел се
|18.05.2016
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Музей связи Тверской области вновь открывает свои двери для посетителей
ери, после 7-летнего перерыва, состоялось торжественное открытие обновленной экспозиции Музея связи Тверской области (Центр корпоративной культуры и исторического наследия Тверского филиала «Ро
|29.04.2016
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«Ростелеком» начал подготовку системы видеонаблюдения к основному периоду проведения ЕГЭ в Тверской области
«Ростелеком» заключил контракты с муниципальными учреждениями образования Тверской области на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении основного периода ЕГЭ-2016 на территории региона. В соответствии с контрактами Тверской филиал компании оснастит
|03.02.2016
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МТС запустила «технейтральную» сеть LTE в Тверской области
Компания МТС сообщила о запуске собственной сети LTE на частоте 1800 МГц в городе Ржеве Тверской области. «Технейтральная» сеть расширила покрытие уже существующей сети 4G и позволи
|18.01.2016
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«Ростелеком» охватил оптическими сетями доступа более 330 тыс. домохозяйств в Тверской области
волоконно-оптическими сетями широкополосного доступа в сеть интернет свыше 330 тыс. домохозяйств в Тверской области, что составляет порядка 60% всех домохозяйств региона. В областном центре к
|15.01.2016
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Tele2 направит более миллиарда рублей на развитие услуг связи в Тверской области
Мобильный оператор Tele2 и правительство Тверской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. В 2016−2019 гг. оператор планирует инвестировать в развитие сотовой инфраструктуры региона около p1,1 млрд,
|27.11.2015
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«Ростелеком» предоставил облачные сервисы для Прокуратуры Тверской области
«Ростелеком» реализовал для Прокуратуры Тверской области проект по предоставлению современных облачных сервисов, таких как «Виртуальный офис» и др. Для реализации проекта государственному учреждению был предоставлен доступ в сеть инт
|03.04.2015
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В Тверской области растет число пользователей системы «Сетевой город – образование»
Количество уникальных пользователей информационной системы «Сетевой город – образование» в Тверской области достигло 10 тыс. В системе уже работает более 350 школ почти во всех муниципалитетах региона (кроме Удомельского и Оленинского районов, а также города Кимр). Это 70% всех средн
|17.12.2014
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«Ростелеком» выдал жителям Тверской области более 20 тыс. кодов активации к единому порталу госуслуг
К началу декабря 2014 г. более 20 тыс. жителей Тверской области смогли получить код доступа к Единому порталу госуслуг (ЕПГУ). Выдача кодов доступа в Тверской области производится с ноября 2011 г. Наиболее востребованные услуги – офо
|02.12.2014
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В обращение выходит почтовый блок серии «Гербы субъектов и городов Российской Федерации. Тверская область»
субъектов. Каждый субъект имеет право на собственную официальную символику: герб, флаг и гимн. Герб Тверской области внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Изобра
|29.08.2014
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80 тыс. абонентов в Тверской области пользуются широкополосным доступом в интернет от «Ростелекома»
В августе 2014 г. количество абонентов «Ростелекома» в Тверской области, пользующихся услугами широкополосного доступа в интернет (ШПД), достигло от
|11.07.2014
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«Ростелеком» выдал жителям Тверской области более 17 тыс. кодов доступа к единому порталу госуслуг
Ф. «Пользоваться государственными услугами, не выходя из дома, действительно удобно. Уже тысячи тверитян оценили экономию личного времени при получении госуслуг в электронном виде, — отметил директор Тверского филиала «Ростелекома» Виктор Синюков. — Кроме того, граждане получают простую и удобную форму взаимодействия с органами власти, что обеспечивает большую доступность госуслуг за счет с
|29.04.2014
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«Тверская Фабрика Печати» планирует производство с помощью Ortems
Типография полного цикла «Тверская Фабрика Печати» (ТФП) завершила внедрение системы производственного планирования Ortems. Проект, реализованный совместно с компанией Tops Consulting, позволил предприятию повысить точн
|24.04.2014
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МТС запустила сеть LTE в четырех городах Тверской области
МТС запустила в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Тверской области, которая обеспечит возможность пользоваться услугами высокоскоростной переда
|09.04.2014
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Программа капремонта Тверской области сформирована на облачной платформе компании «Эттон»
В Тверской области завершилось формирование региональных программ капитального ремонта. Долгосрочный план, рассчитанный на 30 лет, смоделирован на облачной платформе «Регион. Электронное ЖКХ» ком
|19.03.2014
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Решение компании «Эттон» позволит жителям Тверской области контролировать программы капитального ремонта
Решение компании «Эттон» позволит жителям Тверской области контролировать программы капитального ремонта. Создание регионального оператора и формирование программ капитального ремонта – обязательные мероприятия для всех регионов РФ. Он
|11.03.2014
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В Тверской области в 5 раз увеличилось количество абонентов цифрового телевидения МТС
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) подвела итоги развития сети фиксированной связи в Тверской области в 2013 г. Сервисы фиксированной связи стали доступны в пяти районах Твери, количество абонентов цифрового телевидения увеличилось в пять раз, сообщили CNews в МТС. В 2013 г. МТ
|20.02.2014
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«Ростелеком» выдал жителям Тверской области более 12 тыс. кодов активации к единому порталу госуслуг
«Ростелеком» выдал жителям Тверской области свыше 12 тыс. кодов доступа к Единому порталу госуслуг. Спрос на услугу активно растет: если почти за два года работы сервиса, в начале сентября 2013 г. было выдано более 8 тыс
|02.12.2013
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На укрывшегося за границей лидера ИТ-рынка Твери завели новое дело
на деле к НИОКР не относились. Спорные работы выполнялись по контракту с департаментом образования Тверской области и включали поставку техники, что, по мнению ФНС и Следственного управления,
|12.11.2013
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Побег интегратора: Почему СК и ФСБ ополчились на лидера тверского ИТ-рынка
, мог стать Алексей Андреев, идеолог и организатор «информационно насыщенной образовательной среды» Тверской области – проекта, наряду с 10 другими победившего в сыктывкарском конкурсе. Но не с
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1642 22
|Путин Владимир 2948 20
|Лосев Станислав 15 15
|Синюков Виктор 11 10
|Орловский Виктор 357 10
|Рейман Леонид 1037 9
|Зеленин Дмитрий 13 9
|Важнов Алексей 8 8
|Щеголев Игорь 696 8
|Никифоров Николай 1134 8
|Ухов Дмитрий 14 7
|Самойлов Юрий 74 7
|Исаев Максим 54 6
|Руденя Игорь 7 6
|Осеевский Михаил 294 6
|Переверзев Михаил 19 5
|Дегтерева Мария 28 5
|Хала Илья 39 5
|Горынин Дмитрий 11 5
|Захаров Павел 60 5
|Ивакин Роман 57 5
|Антонов Александр 77 5
|Симаков Олег 113 5
|Швецов Денис 13 4
|Массух Илья 228 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Фишер Андрей 71 4
|Мигалин Сергей 10 4
|Балабанов Анатолий 12 4
|Немченков Сергей 10 4
|Христос Иисус 32 4
|Серова Елена 319 4
|Смирнова Екатерина 8 4
|Васильев Сергей 49 4
|Селиванов Дмитрий 51 4
|Лысенко Эдуард 288 4
|Тыров Илья 24 4
|Фоминых Яков 7 4
|Раменский Демьян 15 4
|Меркулов Борис 7 4
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