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Россия ЦФО Тверская область Тверская агломерация Тверской регион

Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион


22.02.2024 «МегаФон» разогнал интернет в 5 райцентрах Тверской области

егаФон» модернизировал инфраструктуру 4G в городах Осташков, Весьегонск, Нелидово, Удомля и Торопец Тверской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах а
22.02.2024 В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение 

общает о росте спроса на интеллектуальные решения для обеспечения безопасности удаленных объектов в Тверской области. По итогам 2023 г. предприятия региона стали в три раза чаще обращаться к си
16.01.2024 «Швабе» установил современное оборудование на дорогах Тверской области

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» установил 42 детектора транспорта и 25 комплексов фотовидеофиксации нарушений дорожного движения на территории Тверской области. Кроме того, комплексами были оснащены девять городских перекрестков и три пешеходных перехода в области. Оборудование интеллектуальных транспортных систем (ИТС) позволит контр
06.09.2023 «Мегафон» ускорил интернет для школьников села Тургиново в Тверской области

а подтверждают востребованность цифровых сервисов в селе: только за неделю в Тургиново проговаривают более 13,5 тыс. минут и прокачивают более 600 ГБ», — сказал Станислав Лосев, директор «Мегафона» в Тверской области. Новая школа на 300 мест была открыта в Тургиново к началу этого учебного года. Кроме стандартных кабинетов по различным предметам, здесь открыты лаборатории, столярная и слеса
23.08.2023 «Тринити» помогла Законодательному Собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia

Специалисты «Тринити» осуществили миграцию Законодательного Собрания Тверской области на импортонезависимую систему электронного документооборота CompanyMedia от компании «Интертраст». Организация также подключилась к Межведомственному электронному обороту через
16.08.2023 «Тринити» помогла законодательному собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia

Специалисты «Тринити» осуществили миграцию законодательного Собрания Тверской области на импортонезависимую систему электронного документооборота CompanyMedia компании «Интертраст». Организация также подключилась к Межведомственному электронному обороту через Го
15.06.2023 В Тверской области протестируют российские программно-аппаратные решения

компании «Ред софт», «Аквариус» и «Кейсистемс». Российские разработчики будут содействовать укреплению технологического суверенитета региона и популяризации российских программно-аппаратных решений в Тверской области. Четырехстороннее соглашение заключено 14 июня 2023 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом CNews сообщили компании «Ред софт». Со стороны правит
23.05.2023 Тверская область переходит на российское ПО «Мойофис»

Организации Тверской области начали переход на отечественное офисное ПО «Мойофис», российского производит
24.04.2023 Компания «Расчетные решения» внедрила современную цифровую платформу БРИС ЖКХ в Тверской области

тизации системы расчётов платежей за жилищно-коммунальные услуги в Едином расчетном кассовом центре Тверской области. Проект реализован на базе современной расчетно-информационной системы БРИС

03.03.2023 «Мегафон» улучшил качество связи в 155 населенных пунктах Тверской области

«Мегафон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в 155 населенных пунктах Тверской области, реализовав программу рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить

13.02.2023 Axenix подписала соглашение с Тверской областью о развитии ИТ-кластера

Axenix (ранее «Accenture Россия») и правительство Тверской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития высоких технологий. П
29.07.2022 «Датапакс» запустила новый сервис умной оплаты проезда в автобусах Тверской области

автобус, открыть мобильное приложение «Волга» и оплатить проезд», – сказал Игорь Руденя, губернатор Тверской области. На пригородных маршрутах с зональной тарификацией необходимо указать конечн
31.03.2022 «РВМ капитал» продала ГК «Аквариус» логистический комплекс в Тверской области

Инвестиционная группа «РВМ капитал» завершила сделку по продаже многофункционального логистического комплекса в Тверской области. Новым владельцем объекта стала группа компаний «Аквариус», российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений. «Продав складской комплекс в

24.11.2020 «Ростелеком» тестирует в Тверской области систему видеоаналитики для птицеводческих хозяйств

«Ростелеком» установил в тестовой зоне одного из птичников Ржевской птицефабрики «Дантон-Птицепром» в Тверской области шесть видеокамер, которые фотографируют птиц со скоростью несколько десятков снимков в секунду и передают их в облачное хранилище «Ростелекома». Специалисты компании анализирую
07.06.2019 Правительство Тверской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ

Правительство Тверской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ Губернатор Тверской области Игорь Руденя и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотруд
21.12.2018 Ростех создает инфраструктуру «Безопасного города» в Тверской области

Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в Ростех) завершил проект по развитию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тверской области. В крупнейшем регионе ЦФО автоматизированная инфраструктура развернута в 43 муниципальных образованиях – в Твери, 7 городских и 35 муниципальных округах. Система-112 входит в к
26.06.2018 «Гипросвязь» завершила строительство волоконно-оптических линий связи к дата-центру в Удомле

итывающих несколько веков. Сложность реализации проекта была также связана с особенностями геологии Тверской области. Трасса ВОЛС пересекает искусственные каналы в Вышневолоцком районе. В Торжо
06.06.2017 «Ростелеком» подключил в Тверском регионе порядка 3 тысяч корпоративных мобильных номеров

«Ростелеком» объявил о том, что в июне 2017 г. количество подключенных оператором корпоративных мобильных номеров в Тверской области достигло 3 тысяч. Мобильную связь компании в регионе используют уже свыше сотни клиентов - представителей бизнеса разного масштаба. Это и частные предприниматели, и крупные пре
31.03.2017 «Ростелеком» подключил к интернету более 70% домохозяйств Тверского региона

ксов (ПАК), велась онлайн-трансляция из 417 аудиторий. Для отделений Сбербанка России на территории Тверской области реализован проект по предоставлению резервных каналов связи. Для нового гост
28.09.2016 «Ростелеком» обеспечил 60% охват оптическими сетями домохозяйств Тверского региона

ения, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления региона, – сообщил в рамках пресс-конференции директор Тверского филиала Дмитрий Ухов. – Анализ телекоммуникационного рынка тверского региона позволяет позитивно оценивать работу нашего филиала: по итогам первого полугодия доля рынка фиксированной телефонии составила порядка 90%, доля рынка высокоскоростного фиксиро
26.05.2016 «Ростелеком» провел в Тверской области нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2016 г.

«Ростелеком» провел в Тверской области нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2016 года в рамках федерального контракта с Рособрнадзором. В ходе тестирования «Ростелеком» провел се
18.05.2016 Музей связи Тверской области вновь открывает свои двери для посетителей

ери, после 7-летнего перерыва, состоялось торжественное открытие обновленной экспозиции Музея связи Тверской области (Центр корпоративной культуры и исторического наследия Тверского филиала «Ро
29.04.2016 «Ростелеком» начал подготовку системы видеонаблюдения к основному периоду проведения ЕГЭ в Тверской области

«Ростелеком» заключил контракты с муниципальными учреждениями образования Тверской области на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении основного периода ЕГЭ-2016 на территории региона. В соответствии с контрактами Тверской филиал компании оснастит
03.02.2016 МТС запустила «технейтральную» сеть LTE в Тверской области

Компания МТС сообщила о запуске собственной сети LTE на частоте 1800 МГц в городе Ржеве Тверской области. «Технейтральная» сеть расширила покрытие уже существующей сети 4G и позволи
18.01.2016 «Ростелеком» охватил оптическими сетями доступа более 330 тыс. домохозяйств в Тверской области

волоконно-оптическими сетями широкополосного доступа в сеть интернет свыше 330 тыс. домохозяйств в Тверской области, что составляет порядка 60% всех домохозяйств региона. В областном центре к 
15.01.2016 Tele2 направит более миллиарда рублей на развитие услуг связи в Тверской области

Мобильный оператор Tele2 и правительство Тверской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. В 2016−2019 гг. оператор планирует инвестировать в развитие сотовой инфраструктуры региона около p1,1 млрд,

27.11.2015 «Ростелеком» предоставил облачные сервисы для Прокуратуры Тверской области

«Ростелеком» реализовал для Прокуратуры Тверской области проект по предоставлению современных облачных сервисов, таких как «Виртуальный офис» и др. Для реализации проекта государственному учреждению был предоставлен доступ в сеть инт
03.04.2015 В Тверской области растет число пользователей системы «Сетевой город – образование»

Количество уникальных пользователей информационной системы «Сетевой город – образование» в Тверской области достигло 10 тыс. В системе уже работает более 350 школ почти во всех муниципалитетах региона (кроме Удомельского и Оленинского районов, а также города Кимр). Это 70% всех средн
17.12.2014 «Ростелеком» выдал жителям Тверской области более 20 тыс. кодов активации к единому порталу госуслуг

К началу декабря 2014 г. более 20 тыс. жителей Тверской области смогли получить код доступа к Единому порталу госуслуг (ЕПГУ). Выдача кодов доступа в Тверской области производится с ноября 2011 г. Наиболее востребованные услуги – офо
02.12.2014 В обращение выходит почтовый блок серии «Гербы субъектов и городов Российской Федерации. Тверская область»

субъектов. Каждый субъект имеет право на собственную официальную символику: герб, флаг и гимн. Герб Тверской области внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Изобра
29.08.2014 80 тыс. абонентов в Тверской области пользуются широкополосным доступом в интернет от «Ростелекома»

В августе 2014 г. количество абонентов «Ростелекома» в Тверской области, пользующихся услугами широкополосного доступа в интернет (ШПД), достигло от
11.07.2014 «Ростелеком» выдал жителям Тверской области более 17 тыс. кодов доступа к единому порталу госуслуг

Ф. «Пользоваться государственными услугами, не выходя из дома, действительно удобно. Уже тысячи тверитян оценили экономию личного времени при получении госуслуг в электронном виде, — отметил директор Тверского филиала «Ростелекома» Виктор Синюков. — Кроме того, граждане получают простую и удобную форму взаимодействия с органами власти, что обеспечивает большую доступность госуслуг за счет с
29.04.2014 «Тверская Фабрика Печати» планирует производство с помощью Ortems

Типография полного цикла «Тверская Фабрика Печати» (ТФП) завершила внедрение системы производственного планирования Ortems. Проект, реализованный совместно с компанией Tops Consulting, позволил предприятию повысить точн
24.04.2014 МТС запустила сеть LTE в четырех городах Тверской области

МТС запустила в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Тверской области, которая обеспечит возможность пользоваться услугами высокоскоростной переда
09.04.2014 Программа капремонта Тверской области сформирована на облачной платформе компании «Эттон»

В Тверской области завершилось формирование региональных программ капитального ремонта. Долгосрочный план, рассчитанный на 30 лет, смоделирован на облачной платформе «Регион. Электронное ЖКХ» ком
19.03.2014 Решение компании «Эттон» позволит жителям Тверской области контролировать программы капитального ремонта

Решение компании «Эттон» позволит жителям Тверской области контролировать программы капитального ремонта. Создание регионального оператора и формирование программ капитального ремонта – обязательные мероприятия для всех регионов РФ. Он
11.03.2014 В Тверской области в 5 раз увеличилось количество абонентов цифрового телевидения МТС

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) подвела итоги развития сети фиксированной связи в Тверской области в 2013 г. Сервисы фиксированной связи стали доступны в пяти районах Твери, количество абонентов цифрового телевидения увеличилось в пять раз, сообщили CNews в МТС. В 2013 г. МТ
20.02.2014 «Ростелеком» выдал жителям Тверской области более 12 тыс. кодов активации к единому порталу госуслуг

«Ростелеком» выдал жителям Тверской области свыше 12 тыс. кодов доступа к Единому порталу госуслуг. Спрос на услугу активно растет: если почти за два года работы сервиса, в начале сентября 2013 г. было выдано более 8 тыс
02.12.2013 На укрывшегося за границей лидера ИТ-рынка Твери завели новое дело

на деле к НИОКР не относились. Спорные работы выполнялись по контракту с департаментом образования Тверской области и включали поставку техники, что, по мнению ФНС и Следственного управления,

12.11.2013 Побег интегратора: Почему СК и ФСБ ополчились на лидера тверского ИТ-рынка

, мог стать Алексей Андреев, идеолог и организатор «информационно насыщенной образовательной среды» Тверской области – проекта, наряду с 10 другими победившего в сыктывкарском конкурсе. Но не с

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10705 106
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МегаФон 7807 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8416 39
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2700 27
Microsoft Corporation 24053 22
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 410 20
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 17
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 278 15
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 27 14
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1269 14
Ростелеком - Связьинвест 1705 14
7642 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2041 11
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 11
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АйТи 1334 7
Цифра ГК 2274 7
Ланит - Норбит - Norbit 338 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 791 7
Датапакс 45 7
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 230 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 551 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58919 210
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44393 126
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20042 86
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28116 76
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26795 59
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10296 58
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23353 54
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14361 52
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6483 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27649 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15538 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19238 42
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11729 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11460 40
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7024 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10844 37
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6542 36
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13520 35
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9033 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22781 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23764 34
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10987 31
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2878 31
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6289 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10263 28
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11665 28
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9912 28
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3677 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7045 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14616 26
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12196 26
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3507 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10323 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8078 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9886 23
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9148 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12007 23
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6300 22
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3718 22
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4444 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4603 57
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1314 23
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3017 16
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 496 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2589 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 932 10
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 22 10
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 76 10
Microsoft Windows 2000 8660 9
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 365 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 206 8
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 8
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3822 7
Apple iPhone 6 4861 7
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 7
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1061 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 427 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 299 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6873 6
Microsoft Windows 15013 6
Linux OS 9085 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2177 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 359 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 5
Электронный дневник - Цифровой дневник 144 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4841 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 383 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 242 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 82 5
Apple iPad 3801 4
Ростелеком ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 19 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 536 4
Apple - App Store 2770 4
Google Play - Google Store - Android Market 3151 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 282 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 208 4
Google Android 13393 4
Медведев Дмитрий 1642 22
Путин Владимир 2948 20
Лосев Станислав 15 15
Синюков Виктор 11 10
Орловский Виктор 357 10
Рейман Леонид 1037 9
Зеленин Дмитрий 13 9
Важнов Алексей 8 8
Щеголев Игорь 696 8
Никифоров Николай 1134 8
Ухов Дмитрий 14 7
Самойлов Юрий 74 7
Исаев Максим 54 6
Руденя Игорь 7 6
Осеевский Михаил 294 6
Переверзев Михаил 19 5
Дегтерева Мария 28 5
Хала Илья 39 5
Горынин Дмитрий 11 5
Захаров Павел 60 5
Ивакин Роман 57 5
Антонов Александр 77 5
Симаков Олег 113 5
Швецов Денис 13 4
Массух Илья 228 4
Валяева Елизавета 72 4
Фишер Андрей 71 4
Мигалин Сергей 10 4
Балабанов Анатолий 12 4
Немченков Сергей 10 4
Христос Иисус 32 4
Серова Елена 319 4
Смирнова Екатерина 8 4
Васильев Сергей 49 4
Селиванов Дмитрий 51 4
Лысенко Эдуард 288 4
Тыров Илья 24 4
Фоминых Яков 7 4
Раменский Демьян 15 4
Меркулов Борис 7 4
Россия - РФ - Российская федерация 132985 411
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40689 325
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16203 150
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 638 107
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6837 101
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2586 81
Россия - ЦФО - Тульская область 1156 68
Россия - ЦФО - Калужская область 905 66
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 725 63
Россия - ЦФО - Рязанская область 509 57
Россия - ЦФО - Ярославская область 790 57
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2195 53
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1546 50
Россия - ЦФО - Воронежская область 718 49
Россия - ЦФО - Смоленская область 442 49
Россия - ЦФО - Тамбовская область 539 46
Россия - ПФО - Нижегородская область 1661 45
Россия - ЮФО - Ростовская область 1394 44
Россия - ЦФО - Костромская область 368 44
Россия - ЦФО - Липецкая область 496 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1066 40
Россия - ЦФО - Ивановская область 480 40
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 601 39
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1114 38
Россия - ЦФО - Курская область 587 37
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 71 37
Россия - СЗФО - Новгородская область 607 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50948 35
Россия - СЗФО - Республика Коми 718 33
Россия - СКФО - Ставропольский край 765 33
Россия - СФО - Омская область 621 32
Россия - ЮФО - Волгоградская область 665 30
Россия - УФО - Свердловская область 1313 30
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1505 29
Россия - ЦФО - Орловская область 274 29
Россия - ЦФО - Брянская область 203 29
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 763 29
Россия - СЗФО - Псковская область 596 28
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1216 28
Россия - ПФО - Самарская область 1203 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47340 219
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45089 94
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16785 83
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26432 75
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9341 66
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15327 43
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7834 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8993 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22276 38
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4692 37
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4304 36
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5541 35
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6103 33
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4477 33
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3775 31
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5194 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12075 30
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4776 29
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2667 27
Страхование - Страховое дело - Insurance 5412 27
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6492 26
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3269 26
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2797 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5270 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12389 23
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1267 23
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5672 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7007 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7012 22
Паспорт - Паспортные данные 2313 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6483 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3490 20
Абонентская база - Абонентская плата 5562 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5207 19
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 978 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8295 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10223 17
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2518 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2933 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10352 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11099 28
Коммерсантъ - Издательский дом 1554 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 908 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 592 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 780 5
Ведомости 760 5
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 465 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 868 3
Rambler - Секрет фирмы 37 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 3
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ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 2
Рен ТВ - телеканал 68 2
TAdviser - Центр выбора технологий 352 1
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ВГТРК ГТРК Филиалы 29 1
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ComputerWire 51 1
Росбалт ИА 60 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
ComNews - Медиа-бизнес 102 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Telecom.paper 194 1
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FT - Financial Times 1188 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 259 1
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Uckfield FM 1 1
Mash - telegram-канал 10 1
Россия К - телеканал 27 1
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 62 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 107 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 108 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7764 42
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2819 14
IDC - International Data Corporation 4883 6
Gartner - Гартнер 3508 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 312 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 29 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 2
CNews IaaS рейтинг 16 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
Allied Business Intelligence 16 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Zecurion Analytics 25 1
The Network 8 1
CNews Облачные сервисы 22 1
Wainhouse Research 40 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 178 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 287 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 47 1
Synergy Research Group 41 1
Strategy Analytics 284 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 1
Forrester Research 819 1
Fortune Global 500 285 1
Juniper Research 515 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 481 7
ТвГУ - Тверской государственный университет 9 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 837 5
РАН - Российская академия наук 1766 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 3
НЭБ - Национальная электронная библиотека 43 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 356 2
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 296 2
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 473 2
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 5 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 2
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 26 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 712 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 201 1
РАН ИПА - Бадары РАО - Радиоастрономическая обсерватория 4 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 48 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 22 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 273 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 13 1
Туран Университет 2 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 109 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 532 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 769 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 9 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 43 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 60 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 49 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
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