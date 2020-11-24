«Ростелеком» тестирует в Тверской области систему видеоаналитики для птицеводческих хозяйств

«Ростелеком» установил в тестовой зоне одного из птичников Ржевской птицефабрики «Дантон-Птицепром» в Тверской области шесть видеокамер, которые фотографируют птиц со скоростью несколько десятков снимков в секунду и передают их в облачное хранилище «Ростелекома». Специалисты компании анализируют полученные фото и разрабатывают индивидуальный алгоритм видеоаналитики. Он позволит отслеживать активность птиц и изменение их поведения, наблюдать за перемещением особей по птичнику, предотвращать травмирование и гибель бройлеров.

«Сегодня мы активно разрабатываем услуги с применением искусственного интеллекта, который обучает машины думать, как люди, и имитировать их действия при достижении цели. Уверен, такие сервисы, разработанные на федеральной платформе видеоаналитики “Ростелекома”, могут принести пользу экономике. Мы внедрили несколько инновационных решений на базе машинного обучения для повышения эффективности бизнеса, социальных объектов и рекламных кампаний. Они доказали свою актуальность в видеоаналитике, когда поток клиентов, к примеру, в торговых сетях легко делится на группы по возрасту и полу и анализируется. В результате люди получают нужную именно им информацию, товар или услугу. Технологии искусственного интеллекта помогают снизить аварийность и нагрузку крупных транспортных узлов, наблюдать за погодой в онлайн-режиме, оптимизировать процессы строительства и деятельность предприятий сельского хозяйства, повысить доступность медицинских сервисов», — сказал вице-президент «Ростелекома» — директор МРФ «Центр» Дмитрий Ким.

«Цель проекта — создать цифровую систему для автоматического контроля и анализа событий, которые присходят на птицефабрике во Ржеве. И сейчас мы находимся только на первом этапе — сборе информации. Потоковые данные с камер наблюдения поступают на защищенный сервер. После их обработки мы обучим нейронные сети алгоритмам действия при различных событиях. В частности, технологов предприятия интересуют два показателя: распределение особей по территории птичника и отсутствие движения. Обычно здоровые бройлеры равномерно заполняют пространство. Если они начинают кучковаться, это может служить сигналом инфекции. А если какая-то птица перестает двигаться, скорее всего, она погибла. И наша задача — научить нейронную сеть своевременно обнаруживать пустоты в птичнике и реагировать на бройлеров, которые не двигаются», — отметил директор Тверского филиала «Ростелекома» Виталий Андрюшин.

«Мониторинг здоровья птицы требует больших затрат и постоянного присутствия специалистов-зоотехников. Но такой неусыпный контроль не будет на 100% эффективен. Кроме того, из-за человеческого фактора мы не застрахованы от упущений: в одном цехе могут размещаться более 100 тысяч голов, и не всегда можно быстро увидеть, когда гибнет птица. Для нашего бизнеса — это слишком высокие риски, ведь может пасть все поголовье. Поэтому мы решили автоматизировать контроль. Уверен, что совместный эксперимент с “Ростелекомом” поможет нам вывести производство на новый уровень и повысить конкурентоспособность предприятия», — отметил главный технолог по выращиванию птицы «Ржевской птицефабрики» Алексей Пелагенко.

По итогам пилотного проекта заказчик даст оценку работы системы видеоаналитики, что позволит растиражировать ее на другие птицеводческие хозяйства по всей стране. Проект разрабатывается с учетом возможного масштабирования, поэтому его реализация возможна как на небольших фермах, так и в крупных агрохолдингах.