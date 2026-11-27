Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Тверская область Ржевский округ Ржев
СОБЫТИЯ
Публикаций - 23, упоминаний - 28
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6527 1
|Лосев Станислав 54 2
|Толчинский Алексей 5 2
|Егоров Игорь 45 1
|Ким Дмитрий 73 1
|Иванов Игорь 36 1
|Багдасарян Дмитрий 25 1
|Марьясов Игорь 35 1
|Пальчун Кирилл 91 1
|Корчагин Павел 18 1
|Пелагенко Алексей 1 1
|Поповский Александр 93 1
|Зеленин Дмитрий 13 1
|Драль Игорь 8 1
|Андрюшин Виталий 1 1
|Коноплянникова Зинаида 1 1
|Козин Алексей 74 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489471, в очереди разбора - 720702.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489471, в очереди разбора - 720702.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.