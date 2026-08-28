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Россия ЦФО Тверская область Тверь Вышний Волочек

Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь - Вышний Волочек

«Вышний Волочек весной», 1983 Худ. Суриков Виктор Борисович «Вышний Волочек весной», 1983 Худ. Суриков Виктор Борисович
«Весна. Вышний Волочок». 1991 г. Холст, масло 51 х 69 см Историко-культурный музей-заповедник "Коломенский кремль", Коломна Автор: Абакумов Михаил Георгиевич «Весна. Вышний Волочок». 1991 г. Холст, масло 51 х 69 см Историко-культурный музей-заповедник "Коломенский кремль", Коломна Автор: Абакумов Михаил Георгиевич
Юрий Подлясский "Новый Вышний Волочёк" (1954) Юрий Подлясский "Новый Вышний Волочёк" (1954)
«Вышний Волочек весной», 1983 Худ. Суриков Виктор Борисович

СОБЫТИЯ


28.08.2026 «МегаФон» расширил зону покрытия в Кинешме 1
28.08.2026 «МегаФон» ускорил интернет на трассе Бежецк —Вышний Волочек 1
15.08.2025 «МегаФон» улучшил качество связи в «тверской Венеции» 2
13.09.2023 Компания СП.АРМ перевела на МИС qMS частную клинику «Новая лаборатория» 1
03.03.2023 «Мегафон» улучшил качество связи в 155 населенных пунктах Тверской области 1
31.01.2023 «Мегафон» ускорил интернет на пути «Сапсана» 1
19.12.2022 МТС увеличила скорость мобильного интернета на трассе М10 в Новгородской области 1
15.01.2019 «Автодор» и «Росэнергоатом» приступили к тестированию нового ЦОДа 1
26.06.2018 «Гипросвязь» завершила строительство волоконно-оптических линий связи к дата-центру в Удомле 2
10.04.2018 «Транстелеком» обеспечит пассажиров Wi-Fi на пригородных вокзалах во время Чемпионата мира по футболу 1
30.12.2016 Объем трафика в LTE-сети «Мегафона» на Северо-Западе России вырос за год на 40% 1
03.02.2016 МТС запустила «технейтральную» сеть LTE в Тверской области 1
04.08.2015 Мобильная связь обеспечена на участке новой автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход г. Вышнего Волочка 1
27.08.2013 «Дом.ru Бизнес» организовал бесплатный Wi-Fi для сети ресторанов «Чикен Хауз» в Тверской области 1
03.02.2012 «ВымпелКом» расширил сети 2G и 3G в ряде областей Центрального региона 1
03.12.2010 МТС инвестирует в расширение телеком-инфраструктуры Тверской области в 2011-2013 гг. порядка 1 млрд руб. 1
11.10.2006 ОЖД вложила в безопасность 46 млн. руб 1
22.12.2000 МТС-Тверь открыла новый региональный центр 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10818 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15895 4
Ростелеком 10982 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 948 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2149 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9521 1
СП.АРМ 59 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Тверьсвязьинформ 4 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 3
РЖД - Российские железные дороги 2101 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 100 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 500 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6571 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2342 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 411 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9584 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10242 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4482 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23017 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13528 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7911 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26459 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13101 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16379 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26408 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6484 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26922 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54185 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18114 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5000 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1160 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2642 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12243 2
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2822 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2584 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18213 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6719 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 978 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12323 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14018 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9343 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2238 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13707 1
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9442 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5886 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24521 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11863 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29769 1
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ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
РЖД Сапсан 28 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 342 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 222 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 71 1
Лосев Станислав 47 2
Сурина Елена 1 1
Орловский Виктор 408 1
Кравцов Роман 89 1
Лихачев Алексей 44 1
Самуйлов Александр 17 1
Малыш Алексей 4 1
Иванов Игорь 36 1
Аверочкин Олег 1 1
Кельбах Сергей 3 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Титов Руслан 3 1
Корчагин Павел 18 1
Поповский Александр 93 1
Данилова Дарья 2 1
Зеленин Дмитрий 13 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 684 10
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Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 5
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Россия - ЦФО - Тверская область - Бологовский район - Бологое 12 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Ржевский округ - Ржев 22 4
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Россия - СЗФО - Новгородская область - Крестецкое городское поселение - Крестцы 12 1
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуфалейский городской округ - Верхний Уфалей 12 1
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