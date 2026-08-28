Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Тверская область Тверь Вышний Волочек
«Вышний Волочек весной», 1983 Худ. Суриков Виктор Борисович
«Весна. Вышний Волочок». 1991 г. Холст, масло 51 х 69 см Историко-культурный музей-заповедник "Коломенский кремль", Коломна Автор: Абакумов Михаил Георгиевич
Юрий Подлясский "Новый Вышний Волочёк" (1954)
«Вышний Волочек весной», 1983 Худ. Суриков Виктор Борисович
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 20
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Лосев Станислав 47 2
|Сурина Елена 1 1
|Орловский Виктор 408 1
|Кравцов Роман 89 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Самуйлов Александр 17 1
|Малыш Алексей 4 1
|Иванов Игорь 36 1
|Аверочкин Олег 1 1
|Кельбах Сергей 3 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Титов Руслан 3 1
|Корчагин Павел 18 1
|Поповский Александр 93 1
|Данилова Дарья 2 1
|Зеленин Дмитрий 13 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.