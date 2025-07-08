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Россия СЗФО Новгородская область Крестецкое городское поселение Крестцы

Россия - СЗФО - Новгородская область - Крестецкое городское поселение - Крестцы

УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Летняя цифровая активность новгородцев выросла на 14% 1
13.12.2024 «МегаФон» улучшил покрытие на федеральных автодорогах в Новгородской области 1
15.06.2023 МТС к дачному сезону разогнала мобильный интернет в Новгородской области 1
19.12.2022 МТС увеличила скорость мобильного интернета на трассе М10 в Новгородской области 3
30.03.2011 Пользование мобильным интернетом МТС в Новгородской области за 6 месяцев выросло в 3,7 раза 1
16.04.2008 В Новгородской области завершилась операция «Контрафакт» 1
08.11.2007 Директор ТВ-завода объявлен в розыск за убийство 3
11.07.2007 В Новгородской области сгорел автомобиль с мобильниками 1
18.04.2007 Tele2 штурмует Великий Новгород 1
02.12.2004 Великий Новгород: более 40 тыс. абонентов "Би Лайн" за год работы 1
14.08.2003 "ВымпелКом" планирует установить 45 базовых станций в Новгородской области 1
15.04.2002 Запущена в коммерческую эксплуатацию сеть МТС в Великом Новгороде 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2992 1
МегаФон 9400 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 228 1
МВД РФ - РУБОП, РУОП, УБОП - Управление по борьбе с организованной преступностью 14 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3746 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8254 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8748 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8465 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28395 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21289 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16531 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5923 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8682 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13015 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6575 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9486 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 313 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7703 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5624 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2540 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22067 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1240 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7204 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2586 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1386 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11693 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1049 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2262 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 309 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25032 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1731 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон 294 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9417 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 513 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 539 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 323 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3286 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6139 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13989 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
ГАЗ ГАЗель 43 1
Volkswagen Golf - Фольксваген Гольф - хэтчбэк 12 1
Осипов Александр 90 1
Самуйлов Александр 12 1
Елисеев Андрей 16 1
Иванов Игорь 32 1
Осипов Владимир 21 1
Кравченко Николай 1 1
Журавлев Олег 2 1
Бетелев Николай 7 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 670 11
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 319 8
Россия - СЗФО - Новгородская область - Чудовский район - Чудово 25 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17996 5
Россия - СЗФО - Новгородская область - Старорусский район - Старая Русса 26 5
Россия - СЗФО - Новгородская область - Окуловка 13 5
Россия - РФ - Российская федерация 150583 4
Россия - СЗФО - Новгородская область - Парфино - Парфинский район 8 4
Россия - СЗФО - Новгородская область - Боровичский район - Боровичи 35 3
Россия - СЗФО - Псковская область 654 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Валдайский район 11 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Пестово 11 2
Армения - Республика 2337 1
Беларусь - Белоруссия 5889 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2928 1
Швеция - Королевство 3649 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 727 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3163 1
Эстония - Таллин - Ревель 61 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 315 1
СССР - РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 19 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Мошенской район 2 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь - Вышний Волочек 15 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 721 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19459 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2920 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5908 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2714 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6414 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1783 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7661 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5218 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 849 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6590 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4799 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10264 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5395 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3616 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16844 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6655 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6122 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2529 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3071 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1774 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2495 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2813 1
Дача - дачники 920 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 817 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3595 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
НовгородИнформ 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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