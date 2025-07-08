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Россия СЗФО Новгородская область Крестецкое городское поселение Крестцы
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 4
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 2
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2992 1
|МегаФон 9400 1
|ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
|ГАЗ ГАЗель 43 1
|Volkswagen Golf - Фольксваген Гольф - хэтчбэк 12 1
|Осипов Александр 90 1
|Самуйлов Александр 12 1
|Елисеев Андрей 16 1
|Иванов Игорь 32 1
|Осипов Владимир 21 1
|Кравченко Николай 1 1
|Журавлев Олег 2 1
|Бетелев Николай 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
|НовгородИнформ 4 1
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