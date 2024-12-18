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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Игорь



18.12.2024 «Т-Банк» запускает бесплатный сервис «Аналитика бизнеса» для клиентов торгового эквайринга 1
05.10.2023 «Компас» для предпринимателей: «Тинькофф бизнес» запустил бесплатный геосервис для поиска лучших мест для бизнеса на основе Big Data 1
16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
28.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
10.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
30.01.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
01.12.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
28.11.2022 Какие проблемы можно решить с помощью Open Source 2
23.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
26.09.2022 Российский продуктовый ритейлер мигрировал с ИТ-системы ServiceNow на отечественную SimpleOne 1
05.07.2019 Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз 2
03.02.2016 МТС запустила «технейтральную» сеть LTE в Тверской области 1
13.04.2015 «СТС Медиа» открыла «уникальный» бесплатный онлайн-кинотеатр 1
18.09.2014 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, Росреестра и ИТ-директора 10 регионов соберутся на конференции 23 сентября 1
15.09.2014 МТС запустила сеть LTE в Иваново 1
09.09.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
02.09.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
19.08.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
25.12.2013 Директор ДИТ Архангельской области о ходе информатизации региона 1
22.03.2013 ИТ-аутсорсинг в России: бизнес требует сложных услуг 1
13.07.2012 СМБ "хочет странного" от ИТ 1
10.07.2012 Как уволить сисадмина и сэкономить на ИТ 1
26.06.2012 Как быстро и недорого автоматизировать бизнес. РЕЦЕПТЫ 1
11.05.2012 ИТ-аутсорсинг 2012: очередной фальстарт? 1
11.04.2012 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг 2012: Тренды и перспективы» 1
09.11.2011 Электронное правительство: каких поставщиков выбирают регионы? 1
30.03.2011 Пользование мобильным интернетом МТС в Новгородской области за 6 месяцев выросло в 3,7 раза 1
29.10.2009 В Росводресурсах внедрена АИС «Государственный водный реестр» на базе решений SAP 1
06.07.2007 «1С-Рарус» автоматизировал гастро-паб «Ту Бир» 1
14.03.2007 Питерским пиратам перекрыли кислород 1
12.10.2005 Завершилась онлайн-конференция "Многоядерные платформы: шаг в будущее" 1

Публикаций - 32, упоминаний - 34

Иванов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 7
АйТи 1365 6
Softline - Софтлайн 2811 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Microsoft Corporation 24625 4
8213 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
ЕС-лизинг 22 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 14 4
SAP SE 5277 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Ростелеком 9701 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 3
McKinsey & Company Int 248 3
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 27 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
МегаФон 8805 2
HP Inc. 5685 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
Открытые технологии 701 2
Google LLC 11775 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 2
Selectel - Селектел 385 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Инжиниринг Сбыт 2 2
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 2
АйТи - Ринтех 13 2
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 20 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Oracle Corporation 6688 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Dell EMC 5027 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Sony 6544 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Intel Corporation 12197 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 5
МКБ - Московский кредитный банк 558 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 4
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 4
Marksman - Марксман РС 9 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 3
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 3
Газпром нефть 618 2
АльфаСтрахование СГ 320 2
888 Holdings - 888 Plc 5 2
Александровский Банк 21 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 2
Газпромнефть Снабжение 13 2
Восток-Сервис ГК 52 2
Синара ГК - Sinara Group 100 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Axbio Inc 1 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Дженерис биотех 1 1
Illumina 10 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Верный - торговая сеть 291 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Виктория-фонд НПФ 2 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 6
Федеральное казначейство России 1772 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 3
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 42 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Интернет-видео - ассоциация 19 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 10
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 8
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 8
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 7
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 3
Принтер струйный - Inkjet printer 725 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Clone - Клонирование 493 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 6
Microsoft Office 3734 4
Linux OS 9937 3
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 3
Microsoft Windows 15657 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
Сибур Холдинг - Сибур ЭКОНС - Цифровая платформа - система повышения эффективности режимов производства 9 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
SAP NetWeaver 137 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
1С-Рарус Общепит 38 1
1С-Рарус Ресторан+Бар+Кафе 14 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 1
Intel Itanium 628 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
HP OfficeJet МФУ 61 1
SuiteCRM 3 1
Samba 146 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa ABF - Rosa Automatic Build Farm 4 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Red Hat OpenShift 132 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Microsoft CityNext 4 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 13 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 1
Лысенко Эдуард 308 4
Евраев Михаил 262 4
Батарова Татьяна 14 4
Чикин Руслан 11 4
Гуральников Сергей 164 4
Гоков Дмитрий 33 4
Торчинский Михаил 7 4
Козырев Алексей 321 4
Авербах Владимир 126 4
Оголь Елена 24 4
Попов Алексей 336 4
Разумовский Дмитрий 121 4
Деянышев Вадим 19 4
Шмид Александр 17 4
Кесельбренер Леонид 52 4
Макевнин Борис 44 4
Каримов Руслан 25 4
Путятинский Сергей 86 4
Шкурпела Полина 12 4
Шадаев Максут 1008 3
Александровский Филипп 3 3
Опенышева Светлана 64 3
Чучелов Андрей 44 3
Шевченко Владимир 146 3
Варов Константин 24 3
Колосов Антон 6 3
Кондратьев Дмитрий 32 3
Хуснутдинов Тимур 5 3
Едренкин Анатолий 13 3
Бондаренко Алексей 7 3
Степанов Антон 66 2
Солодовников Денис 94 2
Симаков Олег 113 2
Глазов Алексей 7 2
Корнетов Игорь 9 2
Аншина Марина 78 2
Серова Елена 319 2
Михеев Сергей 10 2
Хургес Михаил 13 2
Лопаткин Герман 104 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
Россия - ЦФО - Калужская область 979 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Россия - ПФО - Пензенская область 589 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 2
Израиль 2730 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 2
Европа 21767 2
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - СФО - Омская область 666 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 11
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 7
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 12
Gartner - Marketvisio Consulting 20 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Forrester Research 821 1
Quocirca 12 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
РАН - Российская академия наук 1870 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
РАН МГНЦ ФГБНУ - Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова Российской академии наук 1 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 9
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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