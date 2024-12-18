Иванов Игорь
Иванов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Лысенко Эдуард 308 4
|Евраев Михаил 262 4
|Батарова Татьяна 14 4
|Чикин Руслан 11 4
|Гуральников Сергей 164 4
|Гоков Дмитрий 33 4
|Торчинский Михаил 7 4
|Козырев Алексей 321 4
|Авербах Владимир 126 4
|Оголь Елена 24 4
|Попов Алексей 336 4
|Разумовский Дмитрий 121 4
|Деянышев Вадим 19 4
|Шмид Александр 17 4
|Кесельбренер Леонид 52 4
|Макевнин Борис 44 4
|Каримов Руслан 25 4
|Путятинский Сергей 86 4
|Шкурпела Полина 12 4
|Шадаев Максут 1008 3
|Александровский Филипп 3 3
|Опенышева Светлана 64 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Шевченко Владимир 146 3
|Варов Константин 24 3
|Колосов Антон 6 3
|Кондратьев Дмитрий 32 3
|Хуснутдинов Тимур 5 3
|Едренкин Анатолий 13 3
|Бондаренко Алексей 7 3
|Степанов Антон 66 2
|Солодовников Денис 94 2
|Симаков Олег 113 2
|Глазов Алексей 7 2
|Корнетов Игорь 9 2
|Аншина Марина 78 2
|Серова Елена 319 2
|Михеев Сергей 10 2
|Хургес Михаил 13 2
|Лопаткин Герман 104 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 7
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
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