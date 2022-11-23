Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря 2022 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря 2022 г.
Подтвердили выступление с докладом:
Владимир Вавра, руководитель отдела инфраструктуры данных, ОХК «Уралхим»;
Алексей Лиходзиевский, руководитель сервиса «Яндекс Браузер» для организаций;
Станислав Тульчинский, ИТ директор, банк «Зенит»;
Игорь Иванов, директор по технологиям, ГК «Агат»;
Дмитрий Кондратьев, директор по информационным технологиям и развитию бизнес-процессов, Energon;
Денис Неверов, руководитель проектов, «Газпромнефть-Снабжение»;
Игорь Мнев, руководитель Центра продвижения цифровых сервисов, ФБУ «Ростест-Москва»;
Максим Лобанов, ИТ-директор, ГК «Восток-сервис»;
Анна Оганесян, главный специалист «Эконс», «Сибур»;
Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»;
представитель компании «Манго Телеком»;
представитель компании Selectel.
Вопросы к обсуждению:
Цифровая инфраструктура
- Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями?
- Насколько актуальна задача импортозамещения?
- Удается ли приобретать необходимое оборудование?
- Есть ли на рынке достойные аналоги западного ПО?
- Как облака могут помочь построить цифровую инфраструктуру?
- Как быть с подсанкционными и устаревшими решениями?
- Как оценить риски и выбрать оптимальное решение?
Аутсорсинг VS собственные ресурсы
- Насколько эффективно решать все вопросы собственными силами?
- Что лучше передать на аутсорсинг?
- Какие цифровые сервисы выгоднее создавать самостоятельно?
- Как организовать работу комбинированных команд?
- Как лучше организовать техподдержку?
Технологии оптимизации
- Облачные возможности: приватное, гибридное или публичное облако?
- Low-code и no-code возможности цифровых платформ.
- Мониторинг цифровой инфраструктуры.
- Open Source как инструмент технологической независимости.
- Роботы как способ сокращения затрат.
- Оптимальная организация корпоративной связи.
- VDI как способ снижения затрат на инфраструктуру.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.