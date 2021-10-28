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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Уралхим ОХК АО
Объединенная химическая компания
Публикаций - 44, упоминаний - 75
Уралхим ОХК АО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Фокин Валерий 5 5
|Руденко Владимир 5 3
|Теличева Наталья 126 3
|Колесов Александр 19 3
|Сушко Андрей 6 3
|Бояркин Дмитрий 3 2
|Шарак Андрей 42 2
|Браговский Богдан 4 2
|Гревцев Александр 30 2
|Пауков Сергей 7 2
|Сплат-Косметика - Splat 12 2
|Чекалова Светлана 2 2
|Каюмов Шамиль 36 2
|Завражин Александр 2 2
|Курьянов Сергей 150 1
|Ткаченко Сергей 7 1
|Иванова Надежда 2 1
|Витальева Вера 2 1
|Коняев Дмитрий 1 1
|Имас Анна 6 1
|Поляков Кирилл 5 1
|Храмцовская Наталья 40 1
|Зацепин Дмитрий 2 1
|Самойлова Елена 9 1
|Серова Елена 299 1
|Миланов Рустам 3 1
|Ежов Василий 14 1
|Логинов Станислав 3 1
|Смирнова Людмила 10 1
|Козлов Даниил 2 1
|Истомина Елена 6 1
|Андреев Максим 31 1
|Жуков Андрей 2 1
|Погожева Екатерина 1 1
|Четвернин Алексей 658 1
|Урусов Алексей 4 1
|Александров Геннадий 1 1
|Прыгунков Александр 2 1
|Колесников Андрей 79 1
|Колбин Евгений 44 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 473 1
|ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1059031, в очереди разбора - 960254.
Создано именных указателей - 47857.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1059031, в очереди разбора - 960254.
Создано именных указателей - 47857.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru