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АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании расположены в Калининградской (ООО «ГЕО НПК»), Кировской (филиал «КЧХК»), Московской областях (АО «Воскресенские минеральные удобрения») и Пермском крае (филиал «Азот», филиал «ПМУ», ПАО «Уралкалий и АО «ТОАЗ»»). Общая численность персонала составляет 31 000 человек.

Алексей Бондаренко, Руководитель отдела цифровых инноваций, ОХК «УРАЛХИМ» "Цифровизация УРАЛХИМ: практика и планы развития", 5 апреля 2022 года в Москве CNews конференция "Цифровизация промышленности 2022".