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Уралхим ОХК АО Объединенная химическая компания
АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании расположены в Калининградской (ООО «ГЕО НПК»), Кировской (филиал «КЧХК»), Московской областях (АО «Воскресенские минеральные удобрения») и Пермском крае (филиал «Азот», филиал «ПМУ», ПАО «Уралкалий и АО «ТОАЗ»»). Общая численность персонала составляет 31 000 человек.
Алексей Бондаренко, Руководитель отдела цифровых инноваций, ОХК «УРАЛХИМ» "Цифровизация УРАЛХИМ: практика и планы развития", 5 апреля 2022 года в Москве CNews конференция "Цифровизация промышленности 2022".
СОБЫТИЯ
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|29.07.2025
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«Уралхим» оцифровал ферму в Уганде
«АгроСигнал» (входит в группу «Уралхим»), цифровая платформа для управления агробизнесом, начал пилотный проект по внедрению
|11.02.2025
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«Уралхим» внедрил платформу «Оптимакрос» для автоматизации планирования
В ОХК «Уралхим» завершен проект по переводу системы среднесрочного планирования продаж и операций (S
|06.06.2024
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«Уралхим» и Федерация спортивного программирования укрепляют сотрудничество
АО «ОХК «Уралхим» и Федерация спортивного программирования подписали соглашение о сотрудничестве. Об э
|08.12.2023
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Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита
и требуют усиленных мер безопасности. Дмитрий Смирнов, директор по информационной безопасности ОХК «Уралхим»: Сфера кибербезопасности становится более динамичной и требует от организаций постоя
|16.10.2023
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«Уралхим» построил защищенное «облако» корпоративной связи на базе TrueConf Enterprise
АО «ОХК «Уралхим», российский производитель минеральных удобрений, провел цифровизацию корпоративного
|13.10.2023
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Гигантский производитель удобрений отказался от решений Microsoft в пользу российского ПО
ралхиме» Как стало известно CNews, один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений «Уралхим» отказался от иностранных продуктов Microsoft и Cisco в пользу российского решения Tr
|29.03.2023
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Sitronics Group внедрила в филиале «Уралхима» платформу позиционирования для контроля за эффективностью сотрудников и промышленной безопасности
roup внедрила на территории двух корпусов технологического цеха березниковского филиала «Азот» ОХК «Уралхим» (Пермский край) систему точного Indoor-позиционирования сотрудников. Она решает сраз
|23.09.2022
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«Уралхим» запустил платформу для обработки и анализа данных на базе облачных сервисов Cloud
«Уралхим» запустил платформу для обработки и анализа данных на базе облачных сервисов компании
|17.02.2022
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Инструменты Informatica будут обеспечивать качество данных в «Уралхиме»
(IDQ) было выбрано для обеспечения качества данных на платформе данных и глубокой аналитики АО ОХК «Уралхим». IDQ обеспечивает достоверность и качество данных для последующей аналитической рабо
|10.11.2021
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Компания SberCloud получила премию CNews за создание корпоративного хранилища данных для АО «ОХК «Уралхим»
ards 2021 в номинации «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики» за кейс АО «ОХК «Уралхим», в котором сервисы облачной платформы SberCloud.Advanced позволяют быстро создавать
|03.06.2021
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Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет
Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) и АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» (АО «ОХК «Уралхим») подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали
|09.04.2021
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Visitech обеспечит промышленную безопасность предприятия «Уралхима»
«Дальневосточного фонда высоких технологий» (создан при участии «Роснано» и группы ВЭБ) Visitech и «Уралхим инновация» (дочерняя компания ОХК «Уралхим») подписали договор о реализации ко
|28.12.2020
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«Национальная платформа» внедрит ERP-систему в «Уралхиме»
«Национальная платформа» приступила к внедрению ERP-системы «Ма-3» в ОХК «Уралхим». На первом этапе проекта запланирована автоматизация бизнес-процессов охраны труда,
|24.12.2020
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«Уралхим-Транс» внедрит цифровой сервис от «Сименс мобильность»
«Сименс мобильность» заключила свой первый коммерческий контракт с «Уралхим-Транс» – транспортным оператором минеральных удобрений. Договор стал очередным шагом
|30.10.2020
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КРОК разработал передовую систему обучения на базе VR для Пермского «УРАЛХИМа»
Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» внедрил тренажер виртуальной реальности для обучения электромонтеров. Решение позвол
|08.07.2020
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МТС внедрит цифровые технологии на заводе «Уралхима»
, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших производителей на рынке минеральных удобрений в России и СНГ, п
|17.02.2020
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Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать
ет негативно сказаться на деятельности любой компании. И чем она крупнее, тем значительнее эффект. «Уралхим» — одно из ключевых предприятий российского рынка минеральных удобрений с широким тер
|01.07.2019
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«Уралхим» приступил к цифровой трансформации сервисов
«Уралхим» объявил о старте программы цифровизации сервисных функций холдинга, основанной на ро
|25.05.2018
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«Уралхим» и 1С заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
На Петербургском международном экономическом форуме «Уралхим» и 1С заключили соглашение о развитии стратегического сотрудничества. Соглашение подп
|25.01.2018
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Как «УРАЛХИМ» управляет закупками с помощью SAP Ariba
CNews: Расскажите о компании «УРАЛХИМ» и задачах вашего подразделения. Дмитрий Бояркин: «УРАЛХИМ» уже более 10 лет занимается производством удобрений. Это одна из крупнейших компаний отечественной агрохимической отра
|30.01.2017
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«Уралхим» инвестирует 100 млн руб. в оптимизацию закупочной деятельности на базе SAP Ariba
Компании SAP и «Уралхим» объявили о старте проекта SAP Ariba для трансформации закупочной деятельности холдинга. «Уралхим» планирует вложить в программу около p100 млн. Благодаря использованию новой сис
|23.12.2016
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«Сапран» внедрил систему годового бизнес-планирования в «Уралхиме»
этап проекта по внедрению системы бюджетирования и консолидации в объединенной химической компании «Уралхим». По итогам работ введена в эксплуатацию система годового бизнес-планирования на базе
|26.09.2016
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RCG занялась классификацией элементов справочника «Номенклатура товарно-материальных ценностей» для «Уралхима»
в справочника «Номенклатура товарно-материальных ценностей» объединенной химической компании (ОХК) «Уралхим». Тендер на выполнение работ выиграл российский системный интегратор «РСи» (RCG). Как
|20.09.2016
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SAP и «Уралхим» договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере облачных технологий
Компания SAP, глобальный разработчик корпоративных приложений, и «Уралхим», производитель азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и странах СНГ, з
|08.06.2010
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ECM-система Directum внедрена в УК «Уралхим»
Завершено внедрение ECM-системы Directum в УК «Уралхим». Главным итогом внедрения стало признание системы Directum корпоративным стандартом
|18.03.2010
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«Ростелеком» построил виртуальную частную сеть для «ОХК «Уралхим»
ализовал проект по созданию виртуальной частной сети (IP VPN) для Объединенной химической компании «Уралхим» («ОХК «Уралхим»). Сеть объединила три завода по производству минеральных удоб
|11.10.2007
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В Первомайском филиале ОХК «Щекиноазот» внедрили «Город-Инфо Chemicals»
ом филиале объединенной химической компании «Щекиноазот». Проект осуществлен в минимальные сроки: за 1,5 месяца. Первомайский филиал ОАО «Щекиноазот» - уже четвертое предприятие из Группы предприятий ОХК «Щекиноазот», на котором успешно работает «Город-Инфо Chemicals». Отметим, что «Город-Инфо Chemicals» является тиражируемым решением на базе Microsoft Dynamics AX. Вертикальное решение соде
Уралхим ОХК АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 59
|Шадаев Максут 1210 55
|Меденцев Константин 106 52
|Сотин Денис 216 46
|Андрианов Павел 86 46
|Фокин Валерий 49 46
|Бурилов Андрей 117 40
|Воронин Павел 196 39
|Тараторин Александр 58 39
|Галкин Николай 140 38
|Албычев Александр 168 37
|Гимранов Ринат 126 37
|Алешкин Сергей 65 34
|Козак Николай 209 32
|Михалев Евгений 98 29
|Кирьянова Александра 169 29
|Шинкарев Александр 33 28
|Истомин Константин 58 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Чернышев Андрей 74 28
|Ерошкин Павел 36 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Сологуб Денис 75 27
|Ульихин Павел 36 26
|Ефёров Алексей 45 26
|Сирота Юрий 67 25
|Дорофеев Дмитрий 33 25
|Копысов Виталий 64 25
|Лагунов Андрей 43 25
|Сафрыгин Егор 38 25
|Пчелин Юрий 41 25
|Дмитриев Андрей 49 25
|Сыцко Дмитрий 30 25
|Мартынов Павел 29 25
|Новоселов Иван 36 25
|Голощапова Ирина 25 25
|Ульянов Николай 176 24
|Руднева Валентина 26 24
|Шанина Ирина 28 24
|Полянская Нина 24 24
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|9to5Google 60 1
|Комсомольская правда ИД 83 1
|Главбух 13 1
|9to5Mac 70 1
|SAP UK and Ireland User Group 1 1
|АиФ - Аргументы и факты 52 1
|RUSCADASEC 2 1
|TProger 2 1
|Металлоснабжение и сбыт 18 1
|Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
|RUБЕЖ - Р-Медиа 8 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Ведомости 1466 1
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