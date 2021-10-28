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Уралхим ОХК АО
Объединенная химическая компания



28.10.2021 SberCloud стал номинантом премии CNews Awards 2021 2
26.08.2021 Представлена цифровая платформа Farmlink для аграриев 1
25.08.2021 Количество поставщиков в SAP Ariba из России и СНГ превысило 100 тысяч 1
03.06.2021 Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет 3
03.06.2021 Финал «Актион акселератора»: пять российских компаний выиграли грант на реализацию своих T&D-проектов 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
09.04.2021 Visitech обеспечит промышленную безопасность предприятия «Уралхима» 4
28.12.2020 «Национальная платформа» внедрит ERP-систему в «Уралхиме» 2
24.12.2020 «Уралхим-Транс» внедрит цифровой сервис от «Сименс мобильность» 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1
30.10.2020 КРОК разработал передовую систему обучения на базе VR для Пермского «УРАЛХИМа» 2
07.09.2020 SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК 1
08.07.2020 МТС внедрит цифровые технологии на заводе «Уралхима» 3
25.06.2020 «Диджитал Агро», «Агросигнал» и Cognitive Pilot создадут агроэкосистему для цифровизации хозяйств 1
29.05.2020 Центр инноваций «Инфосистемы джет» выбрал лучшие стартапы в области промышленной автоматизации 1
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 2
16.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
06.04.2020 Онлайн-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
12.03.2020 Конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
17.02.2020 Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать 3
15.11.2019 SAP и «Ростелеком» продолжат сотрудничество в облачном бизнесе 1
08.10.2019 Акселерационная методология GVA поможет инновациям в Индии 1
24.09.2019 В Москве пройдет промышленный хакатон ProHack 4.0 1
19.09.2019 «Сапран групп» представила решения для цифровизации горно-металлургической отрасли 1
10.09.2019 Разработчики России посоревнуются в решении промышленных задач на ProHack 4.0 1
01.07.2019 «Уралхим» приступил к цифровой трансформации сервисов 3
25.05.2018 «Уралхим» и 1С заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 5
25.01.2018 Как «УРАЛХИМ» управляет закупками с помощью SAP Ariba 1
18.05.2017 SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения 1
30.01.2017 «Уралхим» инвестирует 100 млн руб. в оптимизацию закупочной деятельности на базе SAP Ariba 1
23.12.2016 «Сапран» внедрил систему годового бизнес-планирования в «Уралхиме» 4
26.09.2016 RCG занялась классификацией элементов справочника «Номенклатура товарно-материальных ценностей» для «Уралхима» 3
20.09.2016 SAP и «Уралхим» договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере облачных технологий 4
15.04.2015 ЕЭТП выступила соорганизатором проектной сессии по управлению закупками 1
04.09.2014 Вышла новая редакция системы «1С:Инвентаризация и управление имуществом» 1
26.02.2014 Аналитики: Российские CPM-системы не уступают аналогам от IBM и Oracle 1
06.03.2013 4 апреля в Москве начнет работу конференция по управлению финансами в группах компаний 1
12.11.2012 В Москве пройдет Третья зимняя сессия «Антикризисные решения для CFO» 1
31.05.2011 ЕСМ обретает человечность 1
05.04.2011 Axelot и «1С» предлагают новое решение для управления имуществом с помощью RFID-технологий 1

Публикаций - 44, упоминаний - 75

Уралхим ОХК АО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4093 10
4731 7
SAP CIS - САП СНГ 803 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7549 5
Крок 1490 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 186 5
Directum - Директум 766 4
Biocad - Биокад 38 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8262 4
ДИАТЕХ 5 3
TerraLink - ТерраЛинк 196 3
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 39 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Актион 360 4 2
Актион-МЦФЭР 18 2
Docsvision - ДоксВижн 933 2
Axelot - Акселот 95 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2184 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7445 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3624 2
Citrix Systems 690 2
АФК Система ПАО 1579 2
Bitfury Group 25 2
Cisco Systems 4068 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 152 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 206 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
РДТЕХ 192 1
HP Inc. 4668 1
Wargaming 90 1
EleWise 19 1
АгроСигнал 4 1
ЛантаСервис - LantaService 1 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
Siemens Mobility - Сименс Мобильность 4 1
Мостелеком 51 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 18 1
Компьютер НПО 68 1
Аплана Группа компаний 143 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 507 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 160 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4614 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 232 4
Газпром нефть 387 4
Северсталь ПАО 249 4
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 204 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 126 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 279 2
Казахмыс - Kazakhmys 41 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 149 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 111 2
Альфа-Банк 1274 2
Акрон ГК - Akron Holding 22 2
Алроса АК 91 2
Иркутскэнерго ПАО 42 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 2
PepsiCo - Пепсико 134 2
ФосАгро 61 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1734 2
Норникель - Норильский никель 242 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 73 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 83 1
IKEA - ИКЕА 104 1
Кировский завод 27 1
Мегаполис ТК 101 1
Магнит - Сеть магазинов 278 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 33 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 82 1
ЭФКО ГК 10 1
Decathlon - Декатлон 24 1
ТехноНИКОЛЬ 27 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания 2 1
L’Oreal 48 1
РМК - Русская медная компания 4 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 22 1
NP Capital 2 1
ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 2 1
Белый Ветер 195 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 831 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 475 2
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 12 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 1
Роснано 457 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11458 8
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 215 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 193 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1820 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1151 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 654 4
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 294 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1800 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1254 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 263 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 71 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 164 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 654 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1156 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 70 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 448 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 433 2
Big Data - Большие данные 1146 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 998 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 2
ОТиПБ - ОТиПрБ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности 5 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 23 1
КРУ - комплектное распределительное устройство 4 1
5G Private - Выделенная беспроводная сеть 3 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 47 1
Data Lake - Озеро данных 86 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1786 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 762 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 214 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9449 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 655 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 282 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 98 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9198 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 173 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 145 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 604 1
SAP Ariba 198 5
SAP SuccessFactors 110 4
Microsoft Office 2751 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 15 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 47 2
Крок Акселератор 2 2
SAP CEC - SAP Customer Experience 28 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
Directum СЭД 73 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 438 2
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Крок - Цифровой рабочий 13 1
SAP Marketing Cloud - SAP Hybris Marketing Cloud 5 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 34 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 60 1
IBM Cognos BI 218 1
Cisco Kinetic 4 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 172 1
БФТ АЦК-Финансы 26 1
HP Managed 2 1
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 1
1С:Консолидация 8 1
Apple iOS 5781 1
ICQ 748 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 38 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1078 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Microsoft Windows 10 9539 1
Microsoft Skype 1747 1
Microsoft Outlook 1133 1
Microsoft Lync 272 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 884 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 270 1
Atos BullSequana Edge 12 1
Фокин Валерий 5 5
Руденко Владимир 5 3
Теличева Наталья 126 3
Колесов Александр 19 3
Сушко Андрей 6 3
Бояркин Дмитрий 3 2
Шарак Андрей 42 2
Браговский Богдан 4 2
Гревцев Александр 30 2
Пауков Сергей 7 2
Сплат-Косметика - Splat 12 2
Чекалова Светлана 2 2
Каюмов Шамиль 36 2
Завражин Александр 2 2
Курьянов Сергей 150 1
Ткаченко Сергей 7 1
Иванова Надежда 2 1
Витальева Вера 2 1
Коняев Дмитрий 1 1
Имас Анна 6 1
Поляков Кирилл 5 1
Храмцовская Наталья 40 1
Зацепин Дмитрий 2 1
Самойлова Елена 9 1
Серова Елена 299 1
Миланов Рустам 3 1
Ежов Василий 14 1
Логинов Станислав 3 1
Смирнова Людмила 10 1
Козлов Даниил 2 1
Истомина Елена 6 1
Андреев Максим 31 1
Жуков Андрей 2 1
Погожева Екатерина 1 1
Четвернин Алексей 658 1
Урусов Алексей 4 1
Александров Геннадий 1 1
Прыгунков Александр 2 1
Колесников Андрей 79 1
Колбин Евгений 44 1
Россия - Российская федерация - РФ 75484 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24760 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11502 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26951 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 973 2
Европа Восточная 2643 2
Россия - УФО - Пермский край - Березники 23 1
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 20 1
Россия - ЮФО - Севастополь 441 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 770 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1069 1
Украина 5101 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10847 1
Индия - Карнатака - Бангалор 150 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 521 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 574 1
Индия - Республика 3354 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1936 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2529 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3850 3
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4748 2
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НДС - Налог на добавленную стоимость 827 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 329 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 65 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3425 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 945 1
TAdviser - Центр выбора технологий 220 1
Главбух 5 1
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Forrester Research 723 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 36 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
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