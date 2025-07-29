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Уралхим ОХК АО Объединенная химическая компания

Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания

АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании расположены в Калининградской (ООО «ГЕО НПК»), Кировской (филиал «КЧХК»), Московской областях (АО «Воскресенские минеральные удобрения») и Пермском крае (филиал «Азот», филиал «ПМУ», ПАО «Уралкалий и АО «ТОАЗ»»). Общая численность персонала составляет 31 000 человек.

 

Алексей Бондаренко, Руководитель отдела цифровых инноваций, ОХК «УРАЛХИМ» "Цифровизация УРАЛХИМ: практика и планы развития", 5 апреля 2022 года в Москве CNews конференция "Цифровизация промышленности 2022". 

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29.07.2025 «Уралхим» оцифровал ферму в Уганде

«АгроСигнал» (входит в группу «Уралхим»), цифровая платформа для управления агробизнесом, начал пилотный проект по внедрению
11.02.2025 «Уралхим» внедрил платформу «Оптимакрос» для автоматизации планирования

В ОХК «Уралхим» завершен проект по переводу системы среднесрочного планирования продаж и операций (S
06.06.2024 «Уралхим» и Федерация спортивного программирования укрепляют сотрудничество

АО «ОХК «Уралхим» и Федерация спортивного программирования подписали соглашение о сотрудничестве. Об э
08.12.2023 Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита

и требуют усиленных мер безопасности. Дмитрий Смирнов, директор по информационной безопасности ОХК «Уралхим»: Сфера кибербезопасности становится более динамичной и требует от организаций постоя
16.10.2023 «Уралхим» построил защищенное «облако» корпоративной связи на базе TrueConf Enterprise

АО «ОХК «Уралхим», российский производитель минеральных удобрений, провел цифровизацию корпоративного

13.10.2023 Гигантский производитель удобрений отказался от решений Microsoft в пользу российского ПО

ралхиме» Как стало известно CNews, один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений «Уралхим» отказался от иностранных продуктов Microsoft и Cisco в пользу российского решения Tr
29.03.2023 Sitronics Group внедрила в филиале «Уралхима» платформу позиционирования для контроля за эффективностью сотрудников и промышленной безопасности

roup внедрила на территории двух корпусов технологического цеха березниковского филиала «Азот» ОХК «Уралхим» (Пермский край) систему точного Indoor-позиционирования сотрудников. Она решает сраз
23.09.2022 «Уралхим» запустил платформу для обработки и анализа данных на базе облачных сервисов Cloud

«Уралхим» запустил платформу для обработки и анализа данных на базе облачных сервисов компании
17.02.2022 Инструменты Informatica будут обеспечивать качество данных в «Уралхиме»

(IDQ) было выбрано для обеспечения качества данных на платформе данных и глубокой аналитики АО ОХК «Уралхим». IDQ обеспечивает достоверность и качество данных для последующей аналитической рабо
10.11.2021 Компания SberCloud получила премию CNews за создание корпоративного хранилища данных для АО «ОХК «Уралхим»

ards 2021 в номинации «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики» за кейс АО «ОХК «Уралхим», в котором сервисы облачной платформы SberCloud.Advanced позволяют быстро создавать

03.06.2021 Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет

Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) и АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» (АО «ОХК «Уралхим») подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали
09.04.2021 Visitech обеспечит промышленную безопасность предприятия «Уралхима»

«Дальневосточного фонда высоких технологий» (создан при участии «Роснано» и группы ВЭБ) Visitech и «Уралхим инновация» (дочерняя компания ОХК «Уралхим») подписали договор о реализации ко
28.12.2020 «Национальная платформа» внедрит ERP-систему в «Уралхиме»

«Национальная платформа» приступила к внедрению ERP-системы «Ма-3» в ОХК «Уралхим». На первом этапе проекта запланирована автоматизация бизнес-процессов охраны труда,

24.12.2020 «Уралхим-Транс» внедрит цифровой сервис от «Сименс мобильность»

«Сименс мобильность» заключила свой первый коммерческий контракт с «Уралхим-Транс» – транспортным оператором минеральных удобрений. Договор стал очередным шагом

30.10.2020 КРОК разработал передовую систему обучения на базе VR для Пермского «УРАЛХИМа»

Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» внедрил тренажер виртуальной реальности для обучения электромонтеров. Решение позвол
08.07.2020 МТС внедрит цифровые технологии на заводе «Уралхима»

, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших производителей на рынке минеральных удобрений в России и СНГ, п
17.02.2020 Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать

ет негативно сказаться на деятельности любой компании. И чем она крупнее, тем значительнее эффект. «Уралхим» — одно из ключевых предприятий российского рынка минеральных удобрений с широким тер
01.07.2019 «Уралхим» приступил к цифровой трансформации сервисов

«Уралхим» объявил о старте программы цифровизации сервисных функций холдинга, основанной на ро
25.05.2018 «Уралхим» и 1С заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме «Уралхим» и 1С заключили соглашение о развитии стратегического сотрудничества. Соглашение подп
25.01.2018 Как «УРАЛХИМ» управляет закупками с помощью SAP Ariba

CNews: Расскажите о компании «УРАЛХИМ» и задачах вашего подразделения. Дмитрий Бояркин: «УРАЛХИМ» уже более 10 лет занимается производством удобрений. Это одна из крупнейших компаний отечественной агрохимической отра
30.01.2017 «Уралхим» инвестирует 100 млн руб. в оптимизацию закупочной деятельности на базе SAP Ariba

Компании SAP и «Уралхим» объявили о старте проекта SAP Ariba для трансформации закупочной деятельности холдинга. «Уралхим» планирует вложить в программу около p100 млн. Благодаря использованию новой сис
23.12.2016 «Сапран» внедрил систему годового бизнес-планирования в «Уралхиме»

этап проекта по внедрению системы бюджетирования и консолидации в объединенной химической компании «Уралхим». По итогам работ введена в эксплуатацию система годового бизнес-планирования на базе
26.09.2016 RCG занялась классификацией элементов справочника «Номенклатура товарно-материальных ценностей» для «Уралхима»

в справочника «Номенклатура товарно-материальных ценностей» объединенной химической компании (ОХК) «Уралхим». Тендер на выполнение работ выиграл российский системный интегратор «РСи» (RCG). Как
20.09.2016 SAP и «Уралхим» договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере облачных технологий

Компания SAP, глобальный разработчик корпоративных приложений, и «Уралхим», производитель азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и странах СНГ, з
08.06.2010 ECM-система Directum внедрена в УК «Уралхим»

Завершено внедрение ECM-системы Directum в УК «Уралхим». Главным итогом внедрения стало признание системы Directum корпоративным стандартом

18.03.2010 «Ростелеком» построил виртуальную частную сеть для «ОХК «Уралхим»

ализовал проект по созданию виртуальной частной сети (IP VPN) для Объединенной химической компании «Уралхим» («ОХК «Уралхим»). Сеть объединила три завода по производству минеральных удоб
11.10.2007 В Первомайском филиале ОХК «Щекиноазот» внедрили «Город-Инфо Chemicals»

ом филиале объединенной химической компании «Щекиноазот». Проект осуществлен в минимальные сроки: за 1,5 месяца. Первомайский филиал ОАО «Щекиноазот» - уже четвертое предприятие из Группы предприятий ОХК «Щекиноазот», на котором успешно работает «Город-Инфо Chemicals». Отметим, что «Город-Инфо Chemicals» является тиражируемым решением на базе Microsoft Dynamics AX. Вертикальное решение соде

Публикаций - 212, упоминаний - 430

Уралхим ОХК АО и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 50
МегаФон 10742 42
9594 36
Directum - Директум 1268 33
InfoWatch - Инфовотч 1185 29
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 28
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 28
Gelarm - Геларм 41 28
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 26
Luxms 120 25
SAP SE 5601 23
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 19
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 18
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 18
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 16
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 15
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 14
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 18 13
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 13
Diasoft - Диасофт 1144 13
Neoflex - Неофлекс 257 13
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 12
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
Ред Софт - Red Soft 1236 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Microsoft Corporation 25775 11
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 10
Rimini Street 77 10
Программный Продукт ГК 104 10
Biocad - Биокад 95 9
Газинформсервис - ГИС 496 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 9
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 33 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
UIPath 119 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 66
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 58
МКБ - Московский кредитный банк 657 56
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 55
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 52
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 47
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 46
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 43
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 41
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 40
Сургутнефтегаз - СНГ 288 39
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 35
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 34
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 34
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 31
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 31
36,6 - аптечная сеть 96 30
Почта России ПАО 2370 30
Zenden Group - Дом одежды 66 29
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 29
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 28
Комус 110 27
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 27
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 26
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 26
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 26
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 25
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 24
МОСГАЗ 45 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
Северсталь ПАО - Severstal 629 24
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 23
Русагро Группа Компаний 379 23
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 21
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 20
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 20
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 19
Альфа-Капитал УК 155 16
Газпром нефть 725 16
Силовые машины 166 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 64
Федеральное казначейство России 1949 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 20
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 6
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Роскачество - Российская система качества 49 2
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ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АПАПП - Ассоциация Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов 1 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
РСХ - Российский Союз Химиков 2 1
Росхимреактив 2 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ЛДПР 116 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 147
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 128
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 117
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 103
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 41
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Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 82 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 25
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 23
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 22
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 22
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 20
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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