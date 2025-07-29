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Цифровизация Внедрения
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«Уралхим» оцифровал ферму в Уганде

«АгроСигнал» (входит в группу «Уралхим»), цифровая платформа для управления агробизнесом, начал пилотный проект по внедрению своих ИТ-решений на частном агропредприятии в Уганде. Практические испытания и адаптация платформы пройдут в течение года.

Проект реализуется на площади 500 гектаров, где выращивают сою и кукурузу — основные продовольственные культуры восточноафриканской страны. Среди целевых эффектов, которые планируется получить от внедрения цифровой системы: сокращение до 30% расходов на закупку материалов для ведения сельского хозяйства, рост производительности и урожайности культур.

Решения «АгроСигнала», многократно апробированные и актуализированные в работе с крупными агропредприятиями в России и СНГ в течение 10 лет, способны решать комплексные задачи управления сельским хозяйством, актуальные и для африканского континента.

Внедрение ИТ-решений в Уганде осуществляется через локальных партнеров — агроконсультантов, которые также оказывают первичную техническую поддержку и проводят обучение пользователей.

Пилотный проект также направлен на адаптацию некоторых сервисов «АгроСигнала» под запросы местных сельхозпроизводителей, решения которых важны не только для Уганды, но и для Африки в целом.

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Цифровизация

Ольга Полтавская, директор по маркетингу АО «ОХК «Уралхим»: Цифровизация фермы в Уганде является нашим первым масштабным ИТ-проектом на африканском континенте. По данным ООН, сегодня в Африке насчитывается более 350 млн гектаров пахотных земель, при этом потенциальный объем рынка для цифровизации и внедрения IoT-технологий в сельском хозяйстве континента оценивается экспертами в 100 млн гектаров, что сопоставимо с площадью всей пашни в России. Являясь одним из крупнейших мировых производителей удобрений и инновационных решений для агросектора, мы готовы к долгосрочной совместной работе с сельхозпроизводителями Африки для создания сильной и эффективной отрасли АПК на континенте, в том числе посредством предоставления местным фермерам доступа к новейшим ИТ-решениям для сельского хозяйства».

Владимир Коршунов, директор по стратегии «АгроСигнала»: «Африканские фермеры сталкиваются по большей части с теми же вызовами, которые мы более десятка лет помогаем преодолевать отечественным аграриям и сельхозпредприятиям ближнего зарубежья. Например, с проблемами учета горюче-смазочных материалов, сложностями объективного учета полевых работ, ошибками при севе или обработке полей агрохимикатами. Цифровизация фермы в Уганде существенно упростит управление ей и приведет к повышению эффективности, а, следовательно, и к росту прибыли агропредприятия. Практические результаты проекта будут учтены в стратегии планируемой экспансии «АгроСигнала» на континенте».

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