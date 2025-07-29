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Коршунов Владимир


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 «Уралхим» оцифровал ферму в Уганде 1
02.12.2024 Google запатентовал в России Gemini - свой аналог ChatGPT 1
24.09.2020 «Ростелеком» и «Агросигнал» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.06.2020 «Диджитал Агро», «Агросигнал» и Cognitive Pilot создадут агроэкосистему для цифровизации хозяйств 1
22.04.2020 «Ростелеком» поможет аграриям получить доступ к технологиям интернета вещей и больших данных 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Коршунов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Уралхим - АгроСигнал 8 3
Ростелеком 10056 2
Google LLC 12030 1
OpenAI 285 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Anthropic 31 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 58 1
Уралхим - Диджитал Агро - Digital Agro 4 1
Unsplash 1119 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 493 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7029 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22167 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5506 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1408 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11918 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4899 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12700 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 302 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26362 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21371 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9027 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5960 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25216 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12539 1
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Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1110 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12485 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6679 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 482 1
Google LaMDA - Language Model for Dialogue Applications 3 1
Apple iOS 8035 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 25 1
Cognitive Agro Pilot 38 1
Google Android 14395 1
Сбер - SberX Экосистема 26 1
Проскура Дмитрий 31 1
Ускова Ольга 168 1
Бобров Николай 1 1
Ермаков Валерий 133 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 622 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2090 1
Земля - планета Солнечной системы 10509 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1663 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1786 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8064 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5654 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4814 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6458 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7162 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6591 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11412 1
Экономический эффект 1144 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
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