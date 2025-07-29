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Полтавская Ольга
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|«Уралхим» оцифровал ферму в Уганде 1
Полтавская Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 151591 1
|Африка - Африканский регион 3534 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14324 1
|Уганда - Республика 88 1
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