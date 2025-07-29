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Уралхим АгроСигнал
«АгроСигнал» — цифровая платформа для управления агробизнесом. За счет использования технологий интернета вещей (IoT) платформа в режиме онлайн фиксирует и обрабатывает данные с множества датчиков, установленных на сельхозтехнике и на рабочих местах.
УПОМИНАНИЯ
Уралхим и организации, системы, технологии, персоны:
|Коршунов Владимир 5 3
|Ермаков Валерий 133 2
|Ускова Ольга 168 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Варламов Кирилл 40 1
|Бобров Николай 1 1
|Рубахин Владимир 2 1
|Терехов Владислав 1 1
|Любаева Любовь 1 1
|Фармзнание 1 1
|РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 21 1
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