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Уралхим АгроСигнал


«АгроСигнал» —  цифровая платформа для управления агробизнесом.  За счет использования технологий интернета вещей (IoT) платформа в режиме онлайн фиксирует и обрабатывает данные с множества датчиков, установленных на сельхозтехнике и на рабочих местах.

УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 «Уралхим» оцифровал ферму в Уганде 2
02.12.2024 Google запатентовал в России Gemini - свой аналог ChatGPT 1
16.12.2022 Названы самые успешные агротех-стартапы 1
14.09.2022 «Ростелеком» и «Агротек» будут совместно развивать цифровые технологии в АПК 1
24.09.2020 «Ростелеком» и «Агросигнал» подписали соглашение о сотрудничестве 3
25.06.2020 «Диджитал Агро», «Агросигнал» и Cognitive Pilot создадут агроэкосистему для цифровизации хозяйств 2
22.04.2020 «Ростелеком» поможет аграриям получить доступ к технологиям интернета вещей и больших данных 1
04.06.2018 ФРИИ впервые раскрыл стоимость своего портфеля 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Уралхим и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10056 3
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 58 1
Brandquad - Бренд Квад 12 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Stafory - Стафори 16 1
Элдис 5 1
UBIC Technologies 2 1
Flowwow - Флаувау 27 1
UNIM - United medicine 7 1
HoloGroup 6 1
Ланит Интеграция 196 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Уралхим - Диджитал Агро - Digital Agro 4 1
DocsInBox - Доксинбокс 4 1
FlySeeAgro - Летай и смотри агро 1 1
OpenAI 285 1
Google LLC 12030 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Anthropic 31 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 1
Агротек Холдинг 7 1
Русагро Группа Компаний 314 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 504 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 162 1
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 10 1
Unsplash 1119 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 493 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 4
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16914 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1061 1
Ботаника - Растения - Plantae 1091 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 22 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5654 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4814 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8064 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6458 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7162 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6591 1
Фармзнание 1 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 21 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 345 1
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