Ближе к Делу Usedesk Юздеск Cистема учета и обработки заявок

Ближе к Делу - Usedesk - Юздеск - Cистема учета и обработки заявок

Юздеск — это   платформа для поддержки клиентов в текстовых каналах связи, автоматизации этих процессов, управления и улучшени

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


16.12.2025 Исследование Solar Staff: 33% пользователей не готовы работать с сервисами, где поддержку полностью ведет ИИ 1
29.05.2023 Исследование «К2тех»: импортозамещение ITSM-систем критично для 70% компаний 1
31.08.2020 Merlioncloud начинает работать с ритейлерами 1
12.09.2019 MerliOnCloud – дистрибьютор онлайн-системы службы поддержки «Юздеск» 2
04.06.2018 ФРИИ впервые раскрыл стоимость своего портфеля 1

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 906 2
Уралхим - АгроСигнал 8 1
Ростелеком 10316 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 195 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 1
Naumen - Наумен 685 1
Элдис 5 1
Stafory - Стафори 16 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Brandquad - Бренд Квад 16 1
UNIM - United medicine 8 1
ИнфраМенеджер 13 1
HoloGroup 6 1
К2Тех 238 1
Flowwow - Флаувау 29 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - UBIC Technologies - Убик 6 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 714 1
DocsInBox - Доксинбокс 5 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
ФРИИ Акселератор 55 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
Оцифровка - Digitization 4938 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5930 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6915 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5886 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8458 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 836 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1019 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2161 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4490 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 376 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1164 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1097 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 430 1
Merlion - MerliOnCloud 40 2
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 10 1
Stafory - робот Вера 355 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Кнопка жизни 21 1
Новые облачные технологии - МойОфис 896 1
Варламов Кирилл 42 1
Виноходова Катерина 1 1
Будяков Сергей 2 1
Салов Антон 38 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Козлачкова Алла 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 890 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1873 1
Россия - УФО - Свердловская область 1746 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1651 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 970 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 2
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 210 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
ESD - Electronic Software Distribution 19 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Фармзнание 2 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
