Merlioncloud начинает работать с ритейлерами

Команда Merlioncloud сфокусировалась на реселлерах, которые смогут продавать цифровые товары и услуги, подключенные к платформе Merlioncloud, своим потребителям, как и любые другие товары из своего каталога на сайте. Платформа MerlOnСloud – готовое решение для продажи цифровых товаров и услуг, связывает производителей и реселлеров, и позволяет построить облачный бизнес по готовой модели любому интернет-магазину или маркетплейсу. В результате интеграции своих интернет-магазинов по API с Merlioncloud ритейлеры получают работающую платформу с полной автоматизацией закупок и продаж, включающую в себя расширение товарного ассортимента, управляемое ценообразование, удобную систему взаиморасчетов, и всё это без логистических затрат и необходимости заключать соглашения с разработчиками - MerlOnСloud это делает сам.

Merlion вышла на рынок облачной дистрибуции осенью 2018 года, представив в рамках международного Merlion IT Solutions Summit свой новый проект - Merlioncloud и заявив качестве цели к концу 2021 года занять здесь пятую часть. За это время в стратегии и бизнес-процессах произошел ряд изменений, которые обусловлены тем, что проект – а именно, команда - отслеживает все рыночные тенденции, изменения в спросе со стороны потенциальных партнеров и клиентов, степень готовности разработчиков к сотрудничеству. Главным изменением в 2020 году стало расширение партнерского пула и включение в него ритейлеров и маркетплейсов.

Команда MerlOnСloud заметила, что многие интернет-магазины пытаются продавать цифровые товары, но испытывают при этом определенные технические сложности. Востребованность к цифровым товарам и услугам показали реалии 2020 года и оценки аналитиков. В частности, согласно отчету iKS-Consulting, именно Software-as-a-Service в перспективе до 2022 ф.г. является самым динамично растущим сегментом рынка облачных продуктов – ожидается удвоение его объёмов в течение трех ближайших лет: с 56,5 млрд.руб. по итогам 2019ф.г. до прогнозируемых в 2022ф.г. 94,7 млрд.руб. Стандарты и модели потребления также трансформируются - на фоне роста рынка электронной коммерции пользователи хотят получать продукты и услуги сразу после оплаты, они всё чаще проявляют интерес к цифровым товарам, более того, предпочитают платить только за то, чем пользуются, без лишних ненужных опций, выбирая подписочную модель пользования.

Продажа цифровых товаров удобна и востребована. Для них не нужна упаковка, место для хранения, нет затрат на логистику и таможенных пошлин. Пользователь получает свою покупку в электронном виде сразу после оплаты. Merlioncloud даёт возможность продавать как ESD-ключи, так и подписки. Стоит отметить, что платформа с готовыми интеграциями предоставляется партнерам и ритейлерам бесплатно, нужно лишь подключиться к ней по API для бесшовной интеграции с каталогом товаров интернет-магазина и учетной системой. При необходимости, команда Merlioncloud готова оказать содействие в этом подключении. После настройки API партнер может вывести все товары из каталога Merlioncloud или сформировать из интересных ему позиций нужный ассортимент, в результате на его сайте будут автоматически отображаться описания товаров и их иллюстраций.

Сотрудничество с Merlioncloud среди прочих преимуществ даёт ритейлерам ускоренное получение прибыли за счёт мгновенного обмена товар-деньги и осуществление расчёта с поставщиками после продажи и получения денег от клиента. Партнер зарабатывает на перепродаже цифровых товаров, оставляя себе определённый процент с каждой клиентской покупки.

В связи с фокусом на ритейл команда MerlOnСloud переработала продуктовый каталог – добавлен широкий спектр самых востребованных пользователями продуктов, введена новая классификация товаров. Теперь товарный каталог составляют игровые и развлекательные сервисы, продукты сферы кибербезопасности, офиcные приложения SaaS (сервис как услуга), бухгалтерия и отчетность, IP-телефония и коммуникации, бизнес-приложения для учета и контроля.

В рамках действующей стратегии в 2020 году Merlioncloud зашёл во все интернет-магазины, включая маркетплейсы (как крупные, так и с меньшим масштабом бизнеса). Среди тех, с кем интеграция уже осуществлена - «Ситилинк», начавший работать на платформе по Saas-решениям.

Для другого типа партнеров - системных интеграторов - на платформе представлены корпоративные решения и продукты, на которых они могут зарабатывать, предлагая своим клиентам: МойОфис, Юздеск, Mango Telecom и т.д.

«Мы все оказались в этом году в «новой нормальности», - сказал Дмитрий Спиридонов, генеральный менеджер Merlioncloud. – Жизненный уклад и формат трудовой деятельности у всех нас изменились, офисам нового поколения и «армии удалёнщиков» требуется всё больше цифровых продуктов. Сотрудничество с ритейлерами позволит нам «дотянуться» до них, конечных пользователей, и я уверен, что в совокупности всё это станет настоящим двигателем прогресса и развития нашего совместного с разработчиками и партнерами бизнеса».

В настоящий момент партнерам на платформе доступны товары от 59 вендоров: более 2700 товаров (2400 ESD-ключей и 350 SaaS-подписок), включая 800 продуктов для В2В-сегмента, 117 развлекательных сервисов, 1840 игровых сервисов. Сервисное обслуживание 24х7 осуществляется силами техподдержки MerlOnСloud.