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Индексная книга (каталог) CNews*
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ESD Electronic Software Distribution



12.02.2025 30% российских компаний нефтегазового сектора считают ЦОДы уязвимыми 1
31.08.2020 Merlioncloud начинает работать с ритейлерами 1
20.01.2020 Цифровая доставка и дистрибуция 1
25.03.2019 «Ситилинк» запустил сервис продажи электронных ключей 1
26.01.2018 Toshiba представила компактные диоды для защиты гаджетов от статики 1
18.08.2017 Corel представила видеоредактор Pinnacle Studio 21 Ultimate 1
15.06.2017 Toshiba представила многоразрядные TVS-диоды для защиты интерфейсов мобильных устройств 1
15.06.2017 Adata представила промышленный SSD IM2P3388 с интерфейсом PCIe 1
10.11.2015 Netis Systems представила новые продукты 1
23.04.2015 Treolan начала продажу электронных ключей Microsoft 1
04.09.2014 В США обнаружены десятки базовых станций для взлома и прослушки мобильников 1
19.10.2012 Покупатели Microsoft Office 2010 получат новый Office бесплатно 1
21.01.2011 NXP объявила выпуск первого в своем роде микроконтроллера с CAN-трансивером 1
31.01.2007 Анонсирована новая версия Directum 4.3 1
05.03.2003 Broadcom приобрел Gadzoox Networks и продолжает судиться с Microtune 1
28.03.2002 Модуль TC35 XP GSM/GPS компании Siemens резко сократит сроки интеграции 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

ESD и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24656 3
Toshiba Corporation 2931 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 601 2
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 173 2
Dell EMC 5035 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 526 1
Directum - Директум 1098 1
Red Hat 1314 1
Corel Corporation 336 1
Adata Technology 102 1
Netis Systems 10 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 249 1
Merlion - Мерлион 807 1
Broadcom - ServerWorks 22 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 486 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6276 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20851 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13837 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8208 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 2
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 405 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 779 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1389 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3885 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12069 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27923 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6417 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7899 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1042 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3486 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3223 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 692 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 855 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3648 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8236 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 892 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 568 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1260 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 784 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 999 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 378 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 306 1
LBS - Location Based Services 52 1
Microsoft Office 365 941 2
Microsoft Office 3740 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 2
Microsoft Office 2013 62 2
Microsoft Windows 10 1767 1
Microsoft Windows 15708 1
Google Android 14041 1
Microsoft Visio - MS Visio 150 1
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 12 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 1
Directum Storage Services 25 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 129 1
TP-Link Powerline 42 1
Microsoft Office 2010 142 1
Directum СЭД - ECM-система 294 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4980 1
Apple iOS 7832 1
Adata SSD Toolbox 7 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 230 1
Новые облачные технологии - МойОфис 785 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Ближе к Делу - Usedesk - Юздеск - Cистема учета и обработки заявок 4 1
AMD ARM Cortex M - Серия микропроцессоров 65 1
Родимова Елена 5 1
Коваленко Мария 2 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Иванников Дмитрий 44 1
Кузьменко Павел 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 3
Германия - Федеративная Республика 12702 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 2
Япония 13299 1
Франция - Французская Республика 7859 1
Италия - Итальянская Республика 4357 1
Испания - Королевство 3715 1
Швеция - Королевство 3622 1
Польша - Республика 1964 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1030 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 417 1
США - Флорида 767 1
США - Техас 991 1
Нидерланды 3526 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Финляндия - Финляндская Республика 3607 1
США - Северная Каролина 316 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4897 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 1
Английский язык 6652 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4028 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5546 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6267 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 934 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2664 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 500 1
MIT Technology Review 65 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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