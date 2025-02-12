ESD Electronic Software Distribution
ESD и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
|U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 486 1
|Родимова Елена 5 1
|Коваленко Мария 2 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Кузьменко Павел 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.