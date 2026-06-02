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Китай побеждает Европу. Захваченный Евросоюзом китайский производитель чипов наладил независимое производство транзисторов и микросхем

Спустя полгода после захвата Европейским союзом Nexperia China сформировала цепочки поставок MOSFET-транзисторов и микросхем. Попутно она почти завершила возведение независимых производственных мощностей. Nexperia China занимается выпуском различных микросхем.

Европа теряет контроль

Китайская компания Nexperia China заявила о полном формировании логистики поставок микросхем и MOSFET-транзисторов, пишет TrendForce. Это случилось спустя всего полгода после ее захвата властями входящих в Евросоюз Нидерландов, что едва не погубило производителей автомобилей на Западе.

Nexperia – «дочка» китайского техногиганта Wingtech Technology, ее род деятельности – это массовый выпуск микросхем для автомобильной промышленности, бытовой электроники и других секторов, делает ее ключевым звеном в обеспечении технологических цепочек поставок в Европе. У нее множество филиалов в Европе, в которых работают тысячи сотрудников, головной европейский офис находится в Нидерландах.

Сама Wingtech Technology входит в топ-500 крупнейших частных предприятий Китая. Она занимается разработкой и производством компьютеров, смартфонов и прочей техники, а также микросхем. Ее штаб-квартира расположена в Цзясине (Китай).

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Mathew Schwartz / Unsplash
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Как сообщал CNews, в конце сентября 2025 г. в Европейском союзе взяли Nexperia под свой контроль. Европейские власти мотивировали это необходимостью обеспечения нужного запаса микросхем на случай затяжных геополитических конфликтов. Почти сразу стало понятно, что это ударит по крупнейшим автогигантам – Toyota, Ford, Volkswagen, BMW и General Motors. Nexperia остановила отгрузку им необходимых микросхем и возобновила ее лишь в середине ноября 2025 г.

Что изменилось

Судя по всему, контроль Европы над Nexperia уже не столь нерушимый. Китайскому подразделению компании Nexperia China удалось добиться значительного прогресса в создании производства микросхем и логистических цепочек, не зависящих от Запада.

По информации китайского издания EE Times China, руководство Wingtech объявило об этом в конце мая 2026 г.

Оно сообщило, в частности, что с недавних пор и управленческие, и научно-исследовательские команды Nexperia China полностью дислоцируются в Китае. В эту же страну перевели и всех сотрудников маркетингового отдела.

Что касается структуры производства, то в настоящее время у Nexperia China имеется три основных продукта. Она концентрируется в первую очередь на выпуске MOSFET-транзисторов, логических интегральных схем, а также биполярных транзисторов.

Руководство Wingtech подчеркнуло, что еще недавно ни одно из этих трех направлений производства не имело ни одной полностью налаженной внутренней цепочки поставок – они зависели от иностранных контрагентов. Теперь же это актуально только для биполярных транзисторов – с независимостью логистики для MOSFET-транзисторов и логических интегральных схем вопрос решен, утверждают в Wingtech.

Ждать недолго

Как пишет TrendForce, сейчас Nexperia China занята модернизацией производственной линии по выпуску биполярных транзисторов. Она переводит ее на современные 12-дюймовые (300-миллиметровые) кремниевые пластины. Что до цепочки поставок, то ее независимости планируется достичь до конца 2026 г.

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Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, в марте 2026 г. Nexperia China начала мелкосерийное массовое производство биполярных транзисторов, а мощности по производству защитных устройств, В дополнение к этому во второй половине 2026 г. компания намерена начать выпуск устройств защиты от электростатического разряда (Electrostatic Discharge, ESD) и подавления переходных напряжений (Transient Voltage Suppressor, TVS).

План Wingtech включает увеличение разнообразия выпускаемой продукции до 19 видов к началу июля 2026 г. В компании отмечают, что это покроет свыше 80% спроса.

Также в отчете сказано, что все коллизии с Европой никак не повлияли на общие масштабы поставок Nexperia China. С середины октября 2025 г. компания отгрузила более 11 млрд чипов более чем 800 клиентам.

Враг пока не повержен

Одновременно с постепенным обретением независимости поставок и производства Nexperia China спор с Европой продолжает набирать обороты. По информации издания South China Morning Post, в конце мая 2026 г. Wingtech заявила о подаче иска в суд южной китайской провинции Гуандун против европейского офиса Nexperia в Нидерландах и трех ее руководителей. В иске содержится требование о восстановлении полного корпоративного контроля и выплате компенсации в размере 8 миллиардов юаней (примерно $1,18 млрд).

Геннадий Ефремов

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