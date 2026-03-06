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ХимРар ИИХР Исследовательский институт химического разнообразия

ХимРар - ИИХР - Исследовательский институт химического разнообразия

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.03.2026 В России начнут производить особо чистую химию для микроэлектроники 2
22.08.2025 Власти отказались от импортозамещения ПО в фармацевтике. Имеющегося достаточно 1
30.07.2025 X-Com внедрила проходную систему в ЦВТ «ХимРар» 3
29.04.2021 «Тилтех капитал» инвестирует 1 млрд рублей в проекты на потребительских рынках 1
27.07.2020 Резидент «Сколково» представил платформу для разработки лекарств против COVID-19 2
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 2
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1
11.07.2008 В Минобрнауки обсудят проблему подготовки кадров в фармацевтической промышленности 2
06.06.2008 Вопросы развития фармацевтической отрасли обсудили в Москве 2
29.05.2007 "Отечественные лекарства" помогут коммерциализировать разработки ИИХР 1

Публикаций - 10, упоминаний - 17

ХимРар и организации, системы, технологии, персоны:

Biocad - Биокад 95 2
Нейрософт 4 2
МайндМайнинг 1 1
Октабрейн 1 1
АТГС - АтлантикТрансгазСистема 2 1
RusGuard - РусГард 10 1
НЦК - Нанотехнологический Центр Композитов 4 1
Балакам 2 1
ССТ - Специальные системы и технологии 27 1
К2Тех - К2 НейроТех 54 1
Эйдос-Медицина - МЦ Эйдос 2 1
Фармстандарт АО - Миг диджитал 3 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Oracle Corporation 7074 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
АйТи - Аплана Группа компаний 183 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Naumen - Наумен 752 1
Honeywell 309 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 1
Eltex - Предприятие Элтекс 273 1
X-Com - Икс ком 188 1
Код Безопасности 812 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
Hikvision - Хиквижн 73 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
Т8 НТЦ 120 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 67 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 2
Герофарм - Geropharm 17 2
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Новомет ГК 4 1
Азот ГК - Аммоний АО - Мелеузовские минеральные удобрения - Ангарский азотно-туковый завод - Промышленные технологии - Волгоград Полимер 23 1
Унихимтек НПО ГК 3 1
Бакор НТЦ 1 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Интерскол 12 1
Ингеосервис 2 1
БАСК ГК 1 1
Бион - Bion 9 1
Отечественные лекарства 1 1
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 1
Алкор био 5 1
ПХК - Пермская химическая компания 2 1
Эндофарм - Московский эндокринный завод, МЭЗ 1 1
Велфарм 1 1
ХимМед 5 1
ПХМЗ - Подольский химико-металлургический завод 5 1
ГК ВИК 18 1
НПО Спецматериалов - Научно-производственное объединение специальных материалов 3 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Фармстандарт АО 48 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
ФосАгро 176 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Инвитро - Invitro 84 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Промет НПО 1 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Blue Sleep - Блю Слип 4 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 2
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
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Управляемость - Manageability 2271 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 1
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MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 290 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 135 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 192 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
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SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 1
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NVR - Network Video Recorder - Сетевой видеомагнитофон - IP-видеорегистратор 93 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 192 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Aspen OnLine 4 1
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Беспалов Николай 2 1
Путин Владимир 3454 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
ESD - Electronic Software Distribution 21 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 200 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 116 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Ведомости 1466 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
ITSM Tool Universe 1 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Короткая ссылка
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