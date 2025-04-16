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Мясников Виктор
|16.04.2025
|Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
|05.12.2014
|Время перемен: как мигрировать на новую ОС эффективно? 1
Мясников Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|ICL ГК 397 1
|ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 127 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
|Галкин Николай 110 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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