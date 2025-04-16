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Мясников Виктор



16.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
05.12.2014 Время перемен: как мигрировать на новую ОС эффективно? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мясников Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК 397 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 127 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12174 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 1
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 81 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2222 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 345 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11798 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4830 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2511 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6245 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16295 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 401 1
Microsoft Windows 15831 1
Галкин Николай 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1469 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
Forrester Research 821 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353669, в очереди разбора - 759181.
Создано именных указателей - 173095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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