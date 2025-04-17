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RDN Group РДН Групп
RDN Group – компания веб-интегратор, специализирующаяся на проектах внедрения Битрикс24 и Битрикс: Управление сайтом. RDN Group – это визионер методов agile/scrum на российском рынке.
RDN Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
|Россихин Дмитрий 4 4
|Скоромец Анатолий 1 1
|Ульянов Николай 115 1
|Шадаев Максут 1032 1
|Аминов Николай 1 1
|Александров Александр 72 1
|Анисов Ян 20 1
|Семенов Александр 151 1
|Булгаков Кирилл 108 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Климов Андрей 73 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Сивцев Илья 143 1
|Жуков Роман 17 1
|Рустамов Рустам 426 1
|Леонов Алексей 79 1
|Сазонов Максим 29 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Спирин Антон 65 1
|Лукавенко Олег 35 1
|Гуренков Михаил 30 1
|Тятюшев Максим 105 1
|фон Розен Александр 32 1
|Сельдемиров Александр 44 1
|Колесов Александр 60 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Гузовский Денис 68 1
|Добровинский Александр 35 1
|Першина Елена 2 1
|Карпов Роман 62 1
|Маркова Светлана 32 1
|Гусев Константин 6 1
|Вавра Владимир 23 1
|Юнусов Игорь 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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