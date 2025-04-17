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RDN Group РДН Групп

RDN Group - РДН Групп

RDN Group – компания веб-интегратор, специализирующаяся на проектах внедрения Битрикс24 и Битрикс: Управление сайтом. RDN Group – это визионер методов agile/scrum на российском рынке. 


17.04.2025 Каких успехов удалось добиться в результате цифровой трансформации 1
07.10.2024 Как разработать интернет-магазин для B2B-сегмента и успешно интегрировать его в цифровую экосистему. Опыт ОМК 1
01.03.2024 «Цементум» запустила цифровую платформу покупателей на базе российского ПО 1
21.02.2024 «Мосинжпроект» запустил цифровую платформу для работы с контрагентами на градостроительных проектах столицы 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
01.11.2022 «Газпромнефть-СМ» создаёт цифровую экосистему для партнёров 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

RDN Group и организации, системы, технологии, персоны:

8386 2
Корус Консалтинг ГК 1240 1
Telegram Group 2132 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 521 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 123 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Yandex - Яндекс 7601 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1999 1
Biocad - Биокад 82 1
SimbirSoft - СимбирСофт 81 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 30 1
Ред Софт - Red Soft 767 1
Ingenix Group 6 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 1
Neoflex - Неофлекс 223 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 291 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 232 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
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Газпром нефть 633 2
Газпромнефть СМ - Газпромнефть Смазочные материалы 5 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 135 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 177 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 1
Силовые машины 113 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 364 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 73 1
Мосинжпроект 14 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4583 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 691 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1086 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10310 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 950 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6787 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4215 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1180 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1617 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2045 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4050 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9329 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3234 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3007 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 607 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1817 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12183 1
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Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 30 1
Скрининг 162 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2206 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2206 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2560 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2582 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2114 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4475 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6974 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1090 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5233 1
Linux OS 10152 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 197 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 93 1
Ingenix Cost Manager - Ingenix Cost Evaluator 2 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 505 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 593 1
JavaScript - JS - язык программирования 1218 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 149 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 164 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 277 1
Россихин Дмитрий 4 4
Скоромец Анатолий 1 1
Ульянов Николай 115 1
Шадаев Максут 1032 1
Аминов Николай 1 1
Александров Александр 72 1
Анисов Ян 20 1
Семенов Александр 151 1
Булгаков Кирилл 108 1
Прохоров Юрий 64 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Ульянычев Матвей 36 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Бурилов Андрей 105 1
Стоянов Алексей 41 1
Климов Андрей 73 1
Сергеева Наталья 39 1
Сивцев Илья 143 1
Жуков Роман 17 1
Рустамов Рустам 426 1
Леонов Алексей 79 1
Сазонов Максим 29 1
Гаврилов Евгений 43 1
Спирин Антон 65 1
Лукавенко Олег 35 1
Гуренков Михаил 30 1
Тятюшев Максим 105 1
фон Розен Александр 32 1
Сельдемиров Александр 44 1
Колесов Александр 60 1
Евдокимов Игорь 50 1
Гузовский Денис 68 1
Добровинский Александр 35 1
Першина Елена 2 1
Карпов Роман 62 1
Маркова Светлана 32 1
Гусев Константин 6 1
Вавра Владимир 23 1
Юнусов Игорь 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1291 1
Беларусь - Белоруссия 5783 1
Армения - Республика 2311 1
Казахстан - Республика 5612 1
Турция - Турецкая республика 2400 1
Таджикистан - Республика 876 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 1
Земля - планета Солнечной системы 10441 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8877 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2475 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1315 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6234 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4099 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 647 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1236 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4934 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1700 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3601 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 108 1
Список системообразующих предприятий РФ 292 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 580 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5611 1
Ботаника - Растения - Plantae 1062 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2413 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
CNews Инновация года - награда 112 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 709 1
Tagline - Тэглайн 28 1
CNews FORUM Кейсы 231 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2056 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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