Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186285
ИКТ 14452
Организации 11206
Ведомства 1493
Ассоциации 1070
Технологии 3534
Системы 26429
Персоны 80238
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

АСУ ТП ОАСУ ТП Открытая АСУ ТП открытая автоматизированная система управления технологическим процессом


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


01.12.2025 «К2Тех» назвал инфраструктурные решения, которые будут востребованы у ИТ-директоров в 2026 году 1
11.11.2025 «Ростелеком» в партнерстве с МЗТА создаст интеграционную шину для промышленных систем 2
22.10.2025 Positive Technologies представила комплексную систему кибербезопасности национальной платформы промышленной автоматизации 2
21.10.2025 «Айсорс» и «К2Тех» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 2
21.08.2025 Группа Rubytech представила финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025 года 1
17.07.2025 «ЕвроХим» внедрил технологию периферийных вычислений на производстве 1
06.06.2025 НИУ МЭИ и Positive Technologies представили инновационный комплекс для управления энергосистемами 1
04.06.2025 «Северсталь» представила прототип открытого программного ПЛК 1
03.06.2025 Positive Technologies представила межотраслевую систему кибербезопасности для открытой АСУ ТП 1
22.05.2025 Группа Rubytech представила отраслевое решение для цифровизации промышленности и ТЭК 2
29.04.2025 Как создать настоящее цифровое предприятие 1
03.03.2025 «Северсталь» направит 13 млрд руб. на развитие ИТ-технологий в 2025 году 1
13.06.2024 Александр Шевелев, гендиректор «Северстали» в интервью CNews: Перейти на импортонезависимые решения металлургам мешает нехватка отечественного «железа» 1
04.06.2024 НКК представила бизнес-направление промышленной автоматизации на круглом столе о будущем развития АСУТП 1

Публикаций - 14, упоминаний - 18

АСУ ТП и организации, системы, технологии, персоны:

Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1698 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403803, в очереди разбора - 733562.
Создано именных указателей - 186285.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще