АСУ ТП ОАСУ ТП Открытая АСУ ТП открытая автоматизированная система управления технологическим процессом
- Открытая АСУ ТП – это автоматизированная система управления технологическими
процессами, основанная на принципах открытости и совместимости. Такая архитектура
позволяет предприятиям интегрировать различные программные и аппаратные решения
без привязки к конкретному поставщику, сохраняя контроль над своими цифровыми
платформами и минимизируя зависимость от зарубежных технологий.
- АСУ ТП
Автоматизированная система управления технологическим процессом
Автоматизация технологических процессов
