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Цифровизация Внедрения
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«Агроэко» внедрил CRM-систему на 9000 сотрудников с использованием ИИ

ГК «Агроэко» совместно с российским ИТ-интегратором RDN Group внедрила CRM-систему на 9000 сотрудников, благодаря которой компания могла сохранить фокус на клиенте, повысить прозрачность, ускорить реакцию и поддержать развитие бизнес-модели, ориентированной на клиентократию, агрегировать данные, используя датацентричное управление. Экосистема включает в себя передовые технологии обработки данных и Data Governance, которые обеспечивают прозрачность и безопасность данных, благодаря искусственному интеллекту компания получает автоматически сформированные отчеты, дашборды, аналитические данные и прогнозирование. Об этом CNews сообщили представители RDN Group.

Новая система CRM стала цифровым сердцем клиентского пути, помогая сохранить единый стандарт качества обслуживания на всех этапах взаимодействия. В рамках проекта удалось повысить скорость обработки информации, управлять полным циклом взаимодействия с клиентами и автоматизировать работу с претензиями. Это позволило компании добиться значительных результатов: время обработки лидов снизилось на 25%, конверсия в договора возросла на 10%, возросла эффективность работы с претензиями на 45%.

«В мире, где каждый клиент важен, у нас есть уникальная возможность создавать настоящие отношения с ними. CRM - это не просто инструмент для хранения данных, это мост между нами и нашими клиентами. С помощью CRM мы можем понимать потребности каждого клиента, предугадывать их желания и предоставлять им сервис, о котором они мечтают. Это не только повысит их удовлетворенность, но и создаст лояльную базу клиентов» — сказала Софья Аветисянц, директор департамента автоматизации и эксплуатации систем «Агроэко».

Внедрение CRM на базе «Битрикс24» в ИТ-инфраструктуру стало для «Агроэко» важным шагом на пути трансформации культуры и бизнес-подхода. Необходимо было не просто «оцифровать продажи», а создать цифровую экосистему, объединяющую работу маркетинга, клиентского сервиса, претензионного отдела и других участников клиентского пути.

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Безопасность

«Мы сосредоточили особое внимание на будущей архитектуре CRM, включая роли пользователей, каналы взаимодействия, точки интеграции с внешними системами и сквозные бизнес-процессы. Это дало возможность создать прозрачную и масштабируемую систему, в которой автоматизированы все стадии, которые проходит клиент: от лида до реализации» – сказал Максим Дмитриев, руководитель проектов RDN Group.

Уже сегодня система охватывает более 2000 пользователей, поддерживает 61 автоматизированный бизнес-процесс.

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