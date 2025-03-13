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Агроэко ГК
Группа компаний «АГРОЭКО» – агропромышленный холдинг. В структуре АГРОЭКО работают 49 свиноводческих площадок, включая селекционно-генетических центр с 2 площадками, 5 комбикормовых завода, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочная ферма, сеть фирменных магазинов. Производственные площадки компании представлены в двух регионах страны – Воронежской и Тульской областях. В крупных агрокластерах построены жилые комплексы и общежития для проживания сотрудников. Общая численность сотрудников – более 8 800 человек. Данные 2024 года.
Агроэко ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
|Колесов Александр 58 15
|Рустамов Рустам 419 15
|Евдокимов Игорь 50 15
|Легостаева Светлана 89 15
|Луганцев Александр 51 15
|Уткин Владислав 20 15
|Семенов Александр 150 15
|Спирин Антон 64 15
|Шадаев Максут 1019 15
|Сельдемиров Александр 44 15
|Рыжков Станислав 15 15
|Александров Александр 70 15
|Булгаков Кирилл 106 15
|Сухорукова Алена 16 15
|Гуренков Михаил 30 15
|Ульянычев Матвей 36 15
|Сивцев Илья 141 15
|Конева Татьяна 19 15
|Тятюшев Максим 101 15
|Московкина Нина 16 15
|Леонов Алексей 79 15
|Тугалева Наталья 16 15
|Челидзе Джимшер 31 15
|Демидов Сергей 127 15
|Попушой Александр 16 15
|Старостин Георгий 24 15
|Мельникова Алиса 92 15
|Кудашев Михаил 29 15
|Будник Иван 19 15
|Ульянов Николай 112 15
|Григоренко Вадим 41 15
|Замаруев Владимир 41 15
|Киселев Сергей 63 15
|Кусеров Олег 19 15
|Карпов Роман 62 15
|фон Розен Александр 32 15
|Натрусов Артем 284 15
|Сотин Денис 205 15
|Сергеев Сергей 138 15
|Федоров Алексей 120 15
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