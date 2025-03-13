Агроэко ГК

Группа компаний «АГРОЭКО» – агропромышленный холдинг. В структуре АГРОЭКО работают 49 свиноводческих площадок, включая селекционно-генетических центр с 2 площадками, 5 комбикормовых завода, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочная ферма, сеть фирменных магазинов. Производственные площадки компании представлены в двух регионах страны – Воронежской и Тульской областях. В крупных агрокластерах построены жилые комплексы и общежития для проживания сотрудников. Общая численность сотрудников – более 8 800 человек. Данные 2024 года.